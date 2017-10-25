Выборы в Грузии закончились. Избирательная администрация подсчитала данные со всех избирательных участков и опубликовала предварительные результаты. Как и следовало ожидать, нынешние местные выборы «увенчались убедительной победой» правящей партии. «Грузинская мечта» завоевала все посты мэров городов и муниципалитетов, а также подавляющее большинство во всех органах местного самоуправления. Ей достались все мандаты мажоритарных депутатов во всех местных собраниях, в том числе в Тбилисском городском собрании (сакребуло), а также большинство мандатов по пропорциональным партийным спискам.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматы

41.ge Пресс конференция нового мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Партия «Грузинская мечта». 2017. Грузия

Допуск в эти собрания получили лишь некоторые «оппозиционные» партии. Почти во всех избирательных округах (за небольшим исключением) в местные сакребуло прошли бывшие и нынешние соратники Михаила Саакашвили — «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение». В большинстве округов 5-процентный барьер преодолела еще одна представленная вместе с ними в парламенте партия — «Альянс патриотов». Блок, сформировавшийся вокруг партии бывшего спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе «Демократическое движение», «пропустили» в сакребуло в Цагери, Лентехи и Хуло. Лейбористская партия Грузии будет иметь единичных представителей в Рустави, Мцхета, Душети, Казбеги, Каспи, Хашури и Цагери. В Казбегское сакребуло также попали депутаты от Национал-демократического движения и «Традиционалистов». Учрежденное бывшим председателем парламента Грузии Давидом Усупашвили «Движение строительства» будет представлено в Дманиси, Гори, Чохатаури и Поти. А в Тианетском сакребуло 31,22% голосов получило политическое объединение «Тамаз Мечиаури — за Единую Грузию». Эта партия была создана бывшим соратником и членом коалиции «Грузинская мечта» Тамазом Мечиаури в июне прошлого года, а ее главными целями было провозглашено «восстановление справедливости, сохранение национальных традиций, объединение страны и сотрудничество со всеми странами, в том числе с Россией». Остальные 19 участвовавших в местных выборах партий по их итогам оказались вне игры. Такой расклад голосов в органах местной власти навел международных наблюдателей на мысль, что в Грузии «на всех уровнях власти утвердилось однопартийное правление», которое, по их оценке, представляет «вызов для демократии».

Правящую партию результаты выборов и не очень благозвучные оценки наблюдателей не смутили, и ее лидеры уверенно заявили, что одержали на выборах убедительную и вполне обоснованную победу, так как имеют поддержку народа.

До выборов основные оппоненты «Грузинской мечты» — кандидаты и лидеры «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» — заявляли, что будут бороться до конца и отстаивать голос каждого избирателя. Звучали обещания масштабных акций протеста. Особенно грозился «народным гневом» кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Заал Удумашвили. Партия даже провела пробные предупредительные акции против осуществляемого по инициативе Бидзины Иванишвили масштабного инфраструктурного проекта. Дальше угроз и обещаний ресурсы партии, видимо, не идут.

Свое отношение к итогам выборов лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе (председатель парламента Грузии в период правления Саакашвили) сформулировал примерно так:

«Наша партия впервые участвовала в выборах и уже получила поддержку десятков тысяч избирателей, а это значит, что «Европейская Грузия» как партия состоялась».

Так он прокомментировал ситуацию вскоре после окончания процесса голосования и объявления первых результатов exit-polls, но уже на следующий день дал более тяжелую оценку:

«Конечно, эти выборы не могут иметь высокой степени легитимности, потому что на них активно использовались административные ресурсы и давление на избирателей».

Тем не менее партия итоги выборов признала, а единственным выходом из создавшейся ситуации назвала явку как можно большего числа избирателей на избирательные участки.

«Чем больше избирателей придет на избирательные участки и зафиксирует свободный выбор, тем меньше будет у правящей партии шансов на использование административных ресурсов», — подчеркнул Давид Бакрадзе.

Хотя негативную, в общем, оценку выборам дали и лидеры «Единого национального движения», которые затем приняли решение об отказе от участия во втором туре выборов, выполнять свои обещания — отстаивать голоса избирателей до конца и мобилизовывать народ на защиту своих голосов они, судя по всему, не собираются.

Возможно, причина тому — скудные партийные финансовые ресурсы. Пожертвования, полученные обеими партиями в предвыборный период, явно недостаточны для мобилизации критической массы народа, как это было сделано революционной тройкой (Саакашвили, Жвания, Бурджанадзе) в ноябре 2003 года. К тому же в Грузии слишком мало «вдохновленных политическими идеями» людей, готовых безвозмездно отстаивать позиции той или иной партии.

Протест прозвучал там, где его «Грузинская мечта», скорее всего, и не ожидала. Результаты выборов опротестовал бывший соратник ныне правящей партии Тамаз Мечиаури. Он и созданная им партия баллотировались только в Тианетском избирательном округе, где сам Мечиаури претендовал на пост мэра, партия — на большинство мест в собрании. В итоге Мечиаури досталось 3077 голосов, или 49,97%, а его единственному сопернику — кандидату от «Грузинской мечты» Леле Китесашвили — 3081 голос, или 50,03%. Партия Мечиаури набрала в местном собрании 31,22%.

41.ge «Грузинская мечта» начала массовую кампанию по уборке агитации в Тбилиси

Тамаз Мечиаури стал первым, кто выступил против объявленных ЦИК предварительных результатов и обжаловал их в суде. Не получив ожидаемой (а, может, и обещанной) победы, он обвинил избирательную комиссию в подделке результатов. Обвинения не лишены оснований. Первоначально Мечиаури опережал свою конкурентку на 7 голосов, на следующий день разница сократилась до одного голоса, но Мечиаури все же лидировал, а 23 октября данные изменились в пользу Китесашвили. Тамаз Мечиаури считает, что причиной тому — недействительные пять бюллетеней, с которых затем этот статус был снят. Политик утверждает, что в аннулированном конверте были пустые бюллетени, которые затем заполнили в пользу Китесашвили. В суде он требует восстановления первоначальных результатов голосования и уверен, что суд вынесет решение в его пользу.

В суд намерен обратиться еще один бывший соратник Михаила Саакашвили, ныне — лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. Он требует пересчета голосов на шести избирательных участках в Тбилиси. На выборах мэра Тбилиси Вашадзе набрал 1,95%, но утверждает, что на нескольких избирательных участках ему недосчитали голоса, чтобы сбалансировать голоса основных кандидатов.

Как бы то ни было, выборы закончились, и отдельные протесты оппонентов, даже в случае их удовлетворения, ничего в сложившейся в местном самоуправлении картине не изменят. Особых потрясений, судя по заявлениям и действиям оппонентов, населению Грузии ожидать не следует. «Грузинская мечта» на этих выборах еще больше упрочила свои позиции и теперь может беспрепятственно принимать решения на всех уровнях власти и осуществлять свои планы.

Международные наблюдатели встревожены: в Грузии воцарилось однопартийное правление. Но если пересмотреть всю историю Грузии за последние 25 лет ее «независимости», правление в стране в основном и было однопартийным. Звиад Гамсахурдия и его «Круглый стол», потом Эдуард Шеварднадзе и его «Союз граждан». Единой политической силой после «революции роз» выступали внутри страны и за ее пределами партии Саакашвили и Жвания — Бурджанадзе (до определенного момента), а после гибели Жвания и протестного ухода из рядов ЕНД нескольких политиков партия продолжила фактически единоличное правление вплоть до 1 октября 2012 года. Одним политическим целым выступала победившая в октябре 2012 года коалиция «Грузинская мечта», которой на первых порах пришлось всё же пережить все «тяготы» процесса коабитации с партией Михаила Саакашвили. Распад на отдельные составляющие и выход из состава коалиции бывших союзников «не помешал» основанной олигархом Бидзиной Иванишвили партии «Грузинская мечта» получить конституционное большинство в парламенте созыва 2016 года, а сейчас — уже и подавляющее большинство в органах местной власти.

Единственным сопротивляющимся действиям правящей партии звеном остается нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили, первоначально избранный на этот пост с «легкой руки» Иванишвили и от имени «Грузинской мечты», но затем проявивший «самостоятельность» в действиях и мышлении и пытающийся сохранять некий «баланс между властью и оппозицией». Срок его полномочий истекает в будущем году, когда состоятся очередные выборы президента. Ни для кого в Грузии сегодня не представляет особого труда предсказать, какая политическая сила и чей кандидат одержит на этих выборах победу.

Секретарь Керри и президент Грузии Георгий Маргвелашвили пожимают друг другу руки перед началом двусторонней встречи в Тбилиси

Напомним, что первоначально в проекте изменений в Конституцию Грузии предполагался переход от прямых выборов президента к выборам его назначенными парламентом 300 представителями. Позднее под давлением местного и мирового сообщества правящая партия перенесла такие выборы на период после 2024 года, когда в стране приступит к работе новый парламент, выбранный в пропорциональном порядке. Переход от смешанной мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную систему выборов парламента в измененной Конституции перенесен именно на 2024 год. Законопроект был подписан президентом Грузии непосредственно перед выборами, а свое «тяжелое решение» Георгий Маргвеашвили, до сих пор резко критиковавший изменения в Конституцию, объяснил желанием избежать обострения обстановки в стране.

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