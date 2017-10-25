Судьбоносное для Красноярска решение приняли сегодня, 24 октября, депутаты городского совета Красноярска. 23 голосами (при 19 необходимых) они избрали мэром города 41-летнего министра транспорта края Сергея Ерёмина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, Ерёмин вступит в должность главы Красноярска 26 октября. До инаугурации мэром остаётся Эдхам Акбулатов, выигравший всенародные выборы в 2012 году. За Акбулатова тогда проголосовали 106 344 человека (69,37%) при явке около 20%.

Политическая встряска

Красноярский край переживает глобальные перемены. По крайней мере, в политическом плане.

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27 сентября губернатор Виктор Толоконский объявил о том, что покидает свой пост. Объявил так, что сразу стало очевидно — покидает он его не совсем добровольно. 28 сентября губернатор отбыл в родной для себя Новосибирск.

Виктор Толоконский

Надо сказать, что за сентябрь — октябрь 2017 года вместе с Толоконским в отставку ушли ещё 10 глав регионов. В том числе в рамках очередных перестановок в губернаторском корпусе покинули пост главы Новосибирской и Омской областей. Но только Толоконский осмелился нарушить аппаратные традиции и «откланяться» до официального объявления о своей отставке.

29 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Толоконского и назначил врио главы региона красноярца Александра Усса. До этого Усс почти 20 лет пробыл спикером краевого заксобрания. Это назначение стало неожиданностью, так как регион ждал варяга и «молодого технократа».

Спикером краевого заксобрания стал выходец из структур «Норникеля» Дмитрий Свиридов. По итогам тайного голосования он набрал 38 голосов депутатов. Всего в заксобрании 51 народный избранник. Таким образом, в краевом парламенте завершилась целая эпоха — эпоха бессменного спикера Усса.

Но и это ещё не все политические потрясения, которые пережил Красноярский край. У так называемых «выборов» мэра Красноярска мог быть совсем иной исход. Эдхам Акбулатов собирался переизбраться на второй срок. Он уже заручился поддержкой «Единой России», его кандидатура была согласована в Москве.

Но в крае сменился губернатор. И, по мнению ряда политологов, при новом главе региона места для Акбулатова не нашлось. 18 октября стало известно, что Акбулатов взял самоотвод и на должность мэра больше не претендует. И, естественно, подано это было так, что Акбулатов выбывает из борьбы по собственному желании. Хотел стать мэром, но вдруг одумался и перехотел.

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Красноярск — не Омск

Стоит напомнить о том, как в Красноярске проходил конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника.

Приём документов от желающих стать мэром стартовал в сентябре. Соискатели могли подать свои документы до 5 октября.

Собственно, это сделали 13 человек, в том числе и Акбулатов. «Кандидаты Усса» (как их назвал красноярский политолог Сергей Комарицын — прим. ИА REGNUM ) — министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин и руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов — подали документы в последний день — 5 октября.

9 октября после заседания конкурсной комиссии трое кандидатов отсеялись. Претендентов на кресло мэра осталось 10.

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11 октября конкурсная комиссия провела третье заседание. В этот день состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. По его итогам первое место занял Сергей Ерёмин, набрав 1799 баллов. Второе место получил Логинов (1739 баллов). Акбулатов оказался лишь на третьем месте со своими 1729 баллами. Четвёртое место — у депутата горсовета Красноярска Владимира Егорова (1688 баллов). Остальные шестеро кандидатов отсев не прошли.

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18 октября Акбулатов покинул борьбу за должность мэра, а уже 24 октября депутаты сделали свой выбор. Логинов заявил о самоотводе, за Ерёмина проголосовали 23 депутата, за Егорова, попросившего отдать голоса за Ерёмина, проголосовал один депутат. Против всех — пятеро.

Таким образом, в Красноярске всё произошло в весьма сжатые сроки. Здесь напрашивается сравнение с ещё одним сибирским городом-миллионником — Омском.

Мэром Омска с 2012 года являлся выигравший всенародные выборы Вячеслав Двораковский. Прямые выборы в Омске отменили в 2015 году. Весной 2017 года в столице Омской области предприняли первую попытку избрать мэра «по-новому», но она с треском провалилась. Оба допущенных до выборов кандидата сняли свои кандидатуры.

Admomsk.ru Вячеслав Двораковский

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Но в Омске конкурсная комиссия не захотела признавать свою работу провальной. По версии председателя конкурсной комиссии, это не провал, а «пилотный сценарий выборов, выявивший точки роста, над которыми еще предстоит работать».

2 октября в Омске стартовал первый этап второй попытки выборов мэра. Приём документов от претендентов продлится до 31 октября 2017 года. Омичи ожидают, что нового мэра депутаты выберут в ноябре. И. о. градоначальника в настоящее время является первый заммэра Сергей Фролов.

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Большие ожидания

Но вернёмся в Красноярск, где с мэром уже определились.

«С учётом критической ситуации, сложившейся в городе, от Ерёмина ждут конкретных действий. Ведь все понимают, что если бы в городе всё осталось по-старому, с каждым годом становилось бы хуже и хуже. По крайней мере, была большая вероятность такого исхода, если бы губернатор не сменился», — такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил красноярский политолог Сергей Комарицын.

По его словам, можно сказать, что общественность с удовлетворением воспринимает то, что главой города на следующий срок не остался Эдхам Акбулатов.

«Что касается Ерёмина, по нему пока есть некоторые опасения. Никто ведь не знает, каким он будет градоначальником. И вроде отзывы о нём хорошие, и биография хорошая… Но, например, опыта работы в городе у него нет. В общем, существуют определенные риски, так как ожидания большие, а что будет на самом деле, никто не знает. Ждут от него чего-то положительного, ощутимого, материального. И порядка, конечно. Первоочередных задач у Ерёмина множество», — считает эксперт.

Что касается самой процедуры выборов, Комарицын считает, что рано или поздно всенародные выборы Красноярску вернут.

«По поводу отмены всенародных прямых выборов мэра в Красноярске. Как говорится, поезд ушёл, и в этом цикле отменить и изменить уже ничего нельзя. Но понятно и очевидно, что многие выступают за возвращение прямых выборов, в том числе не так всё просто в самой «Единой России». В конце концов, чем Красноярск хуже Кемерова, Новосибирска или Абакана, где есть прямые выборы? И вроде бы оппозиция (ЛДПР, «Патриоты России», КПРФ, «Справедливая Россия») выступает за возвращение прямых выборов, но в то же время ничего серьёзного для этого она не делает. Но, по моему мнению, рано или поздно всенародные выборы Красноярску вернут, потому что общественность за это выступает», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Проблема — в команде

Политолог Дмитрий Золотухин считает, что «в целом кандидатура Сергея Ерёмина как бывшего отраслевого министра устраивала многих депутатов».

«Здесь сказывается его опыт работы в ГИБДД, краевом управлении дорог и, наконец, многолетний опыт работы в министерстве транспорта края. Но надо помнить, что дорожная отрасль — это одно, а миллионный город — это совсем другое, целый комплекс проблем, которые не решаются годами, — рассуждает эксперт. — Безусловно, транспорт и дорожное строительство сегодня — наиболее проблемные сферы в городском хозяйстве Красноярска. В связи с вхождением в решающую стадию подготовки к Универсиаде (состоится в Красноярске в марте 2019 года — прим. ИА REGNUM ) городу срочно необходимы новые подходы в решении этих наболевших проблем. Мне видится, что в высоких государственных кабинетах решили, что данная кандидатура способна выстроить правильную и конструктивную работу в этом направлении. Только здесь необходимо учитывать один важный момент. Ерёмин как отраслевой министр был ответственен за реализацию в регионе федерального проекта — «Безопасные и качественные дороги», когда были выделены беспрецедентные средства из федерального бюджета на ремонт дорог (в 2017 году на дорожные работы в Красноярске и агломерационных районах в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выделено 2 миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард из краевого бюджета — прим. ИА REGNUM ). Но, по мнению многих горожан и автолюбителей, ситуация в городе оставляет желать лучшего, да это и видно невооружённым глазом».

Как считает Дмитрий Золотухин, проблема состоит в том, что краевое министерство «отдало на откуп контроль за исполнением городской администрации, которая провалила всё, что можно, а сами сконцентрировались на работе в периферии края».

«Если новый глава города сможет в оперативном порядке набрать более эффективную команду управленцев и в срочном порядке за 2017—2018 годы решить проблему транспорта и дорожного строительства, разгрести эти «авгиевы конюшни», то уже только за это красноярская общественность может сказать: «Не зря стал мэром». Но опять же, миллионный мегаполис — это целый комплекс проблем и задач. Как с ними справится Ерёмин, покажет время. Очень надеюсь, что у него есть конкретный оперативный тактический план, стратегическое видение развития заинтересованные могли прочитать в его программе», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Что касается Эдхама Акбулатова, он, по мнению политолога, является «опытным и эффективным управленцем, чиновником и функционером».

«В первую очередь проблема была в его команде, к сожалению, он так и не смог создать эффективную конфигурацию управления городом, проблема дефицита профессионализма у некоторых чиновников и связанных с администрацией города людей, в том числе неформально, что называется, налицо», — подытожил он.

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Итак, начиная с сентября, Красноярский край обрёл нового губернатора и нового спикера законодательного собрания. В Красноярске появился новый мэр. И теперь именно им предстоит справляться с новыми вызовами и проблемами города и края. Сумеют ли Александр Усс, Дмитрий Свиридов и Сергей Ерёмин не разочаровать жителей края, покажет время. Но «авгиевы конюшни» неплохо бы и разгрести. Хотя бы до Универсиады.

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Справка: численность постоянного населения городского округа Красноярска по состоянию на 1 января 2017 года составляла 1 083 794 человека. По данным Красноярскстата, по сравнению с 1 января 2016 года численность населения в краевом центре увеличилась на 15 933 человека, или на 1,5%.