Стратегия социально-экономического развития Татарии до 2030 года, более известная как «Стратегия 2030», будет откорректирована «под вызовы, стоящие сегодня перед республикой». Такое заявление на очередном совещании по вопросу реализации стратегии сделал глава региона Рустам Минниханов, уточнив, что по закону править документ можно раз в три года, а в 2018 году как раз истекает первая трёхлетка. К тому же заканчивается и первый этап реализации стратегии, в которой ставку решено сделать на человека как объект инвестирования. Демографический результат, с которым Татария подошла к этой дате, пока до оптимистичного недотягивает.

Иван Шилов ИА REGNUM Татарстан

Стратегию, принятую в 2015 году, формировали вокруг трёх приоритетов: накопления человеческого капитала, создания комфортного пространства для развития этого капитала и создания общественных институтов, при которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать.

Есть три вероятных сценария развития региона: инерционный, который не предполагает ускорения темпов экономического роста, а даже допускает временное ухудшение положения в зависимости от влияния внешних факторов, базовый, который предполагает «развитие человеческого потенциала на базе высокого благосостояния, социального благополучия, согласия и безопасности через глубокую модернизацию социальной сферы», и, наконец, оптимистический сценарий. Последний ориентирован на «полное раскрытие потенциала развития, достижение глобальной конкурентоспособности», но до него Татарии пока далеко.

В разрезе трёх стратегических приоритетов первый ожидаемый результат реализации Стратегии — это «растущий регион с высокой рождаемостью и устойчивым миграционным притоком населения».

По этому показателю радоваться пока нечему. За январь — сентябрь 2017 года рождаемость в Татарии снизилась на 14,8%: с 42 984 за такой же период 2016 года до 36 610. И хотя в целом, по информации Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, по региону число родившихся пока превышают число умерших (на 3257 человек за тот же период), в ряде муниципалитетов уже есть проблемы.

«В подавляющем большинстве городов и районов Республики Татарстан регистрация смерти превышает регистрацию рождения. Исключением по итогам отчётного периода являются: Альметьевский, Елабужский, Нижнекамский муниципальные районы и городские округа Казань и Набережные Челны, в которых регистрация рождения превышает регистрацию смерти», — отмечается в отчёте по итогам за 9 месяцев 2017 года.

Кроме того, сами власти признают, что из-за сокращения численности женщин активного репродуктивного возраста «доля населения в трудоспособном возрасте сокращается с 2008 года, растёт нагрузка на него пожилыми людьми и детьми».

Алексей Боголюбов. Казань. 1862

Миграционное решение

Решать эту проблему планируют в том числе и за счёт миграционного потока, но пока опять же, увы. По последним опубликованным данным Татарстанстата, за январь — июль 2017 года миграционный прирост населения в республике относительно этого же периода 2016 года сократился на 42,8%: приезжать в Татарию стали меньше (спад на 2% — с 15 924 до 15 615 человек), а вот уезжать в другие регионы, наоборот, больше (рост на 10% — 16 240 против 14 811 человек).

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Если ориентироваться на инерционный сценарий, то в 2018 году численность населения Татарии должна быть не менее 3,879 млн человек, а для базового сценария — 3,897 млн человек. Татарстанстат пока не подводил итоги за прошедший период 2017 года, но с учётом данных рождаемости, смертности и миграции примерная численность жителей региона осталась на уровне начала года, то есть около 3,885 млн человек (на начало 2016 года — 3,868 млн). До оптимистических 3,923 млн человек с такими тенденциями республика вряд ли доберётся в 2018 году.

Хотя, если амбициозный план властей по заселению первого российского ИТ-города Иннополиса 155 тыс. жителей будет реализован, то к 2021 году за счёт этого можно замахнуться и на оптимистический сценарий. Пока в этом городе проживают 3 тыс. жителей, и откуда власти планируют переманить оставшиеся 152 тыс. человек, предположить сложно. Хороших специалистов этой отрасли разбирают ещё со школьной скамьи. По информации с сайта города, городская инфраструктура Иннополиса позволяет на сегодня разместить в нём около 5 тыс. человек.

Но это всё планы. А пока же заявления, изложенные в бюджетном прогнозе РТ на 2017−2028 годы, который представил на рассмотрение Госсовета РТ кабинет министров Татарии, выглядят довольно странно.

«Реализация демографической политики Республики Татарстан, направленной на увеличение рождаемости, сокращение смертности, а также принятие мер по созданию комфортных условий для проживания в республике обеспечили устойчивую траекторию естественного и миграционного прироста», — отмечается в этом документе вопреки данным статистики.

И это при том, что даже Стратегия 2030, написанная три года назад, признает, что «в ближайшие 10−15 лет численность родившихся в республике будет сокращаться». Возможный выход из ситуации, позволяющий смягчить негативное влияние «эха 1990-х годов», авторы видят в мерах поддержки семей с детьми, в том числе и через предоставление возможности матерям совмещать уход за ребёнком и работу. Но, чтобы понять, в каком объёме нужна помощь семьям, нужно в первую очередь оценить их потребности.

Семейный бюджет и участие государства

В Татарии ежеквартально устанавливается минимальный потребительский бюджет для разных категорий граждан — работающих, пенсионеров и детей. Этот показатель, в отличие от прожиточного минимума, наиболее приближен к реальным расходам и включает траты как на питание, так и непродовольственные товары, услуги и все обязательные платежи. По данным комитета РТ по социально-экономическому мониторингу, на второй квартал 2017 года минимальный потребительский бюджет в целом по региону утверждён на уровне 14 650 рублей, из которых 5 047 рублей только на питание (для сравнения: прожиточный минимум в целом на этот же период установили на уровне 8568 рублей). Для детей в зависимости от возраста и нужд бюджет варьируется от 9724 рублей (до полутора лет) и до 14 тыс. рублей от семи лет.

На содержание младенца и мамы в месяц необходимо 26 593 рубля: минимальный потребительский бюджет на женщину на 2-й квартал 2017 года утверждён в размере 16 869 рублей, на ребёнка до полутора лет — 9724 рубля. Для трудоспособного мужчины потребительский бюджет составляет 16 025 рублей. Таким образом, семье с одним ребёнком до полутора лет в Татарии необходимо минимум 42 618 рублей.

Участие государства в этих расходах на сегодня невелико.

При рождении ребёнка из федерального бюджета выплачивается единовременное (разовое) пособие — 16,35 тыс. рублей. Из республиканского бюджета предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 16 лет — около 300 рублей в месяц. Но получить его могут только семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в республике: на 2-й квартал 2017 года он составляет 8568 рублей. За 2016 год ежемесячное пособие по уходу за ребёнком получили 31 194 неработающих гражданина, единовременное пособие на рождение выплачено на 6894 ребенка.

Для работавших до декрета родителей минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком, выплачиваемый до полутора лет, составляет 3 065,69 рубля, и 6 131,37 рубля — за вторым и последующими детьми. С учётом предельной величины базы для начисления страховых взносов, максимальная сумма пособия в 2017 году — 23 120,66 рубля. Для того, чтобы получать максимальное пособие, родитель в последние два года официально должен был зарабатывать около 58 тыс. рублей в месяц.

Если же ориентироваться на среднюю зарплату по региону в размере 31,48 тыс. рублей, то размер пособия для работавшего родителя будет максимум 12 592 рубля.

Для неработавшего родителя размер госпомощи существенно ниже: ежемесячное пособие — 295 рублей, ежемесячное на ребёнка одинокой матери — 782 рубля, на ребёнка, родители которого уклоняются от алиментов, детям военнослужащих — 442 рубля.

Казань

Как видно из расчётов, в случае, если мама не была трудоустроена официально до беременности или же получала небольшой доход, то помощь государства ограничивается 3% от необходимой на содержание ребёнка суммы.

Не спасает ситуацию и безвозмездное обеспечение детей первых трёх лет жизни специальными молочными продуктами питания. По итогам 2016 года такую помощь получили 4088 детей, и средняя стоимость питания на одного ребёнка составила 10 518 рублей в год, на что из бюджета РТ было направлено 421,195 млн рублей.

Вот только, если ориентироваться на то, что в минимальном потребительском бюджете на ребёнка питание составляет треть расходов, то на эти цели одной семье необходимо порядка 3,2 тыс. рублей в месяц, или 38,4 тыс. рублей в год. То есть почти в 3,6 раза больше, чем выделяется из бюджета.

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Жильё и образование

Следующая проблема, которая есть в демографическом секторе не только Татарии, а страны в целом, — это нехватка мест в детсадах, что в свою очередь лишает одного из родителей возможности трудоустройства. А значит негативно отражается и на желании иметь второго или последующего ребёнка.

По информации Татарстанстата, за 2016 год «охват детей организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, составил 70,1% от численности детей соответствующего возраста».

"На 1000 детей в возрасте 1−6 лет приходится 627 мест в дошкольных организациях, в том числе 635 мест — в городской местности, 598 — в сельской», — отмечает орган статистики.

В вопросе человеческой капитализации и повышения рождаемости Стратегия ставит перед собой ещё одну задачу — пропаганда семейных ценностей. Но, судя по тому, что за январь — сентябрь 2017 года числа разводов выросло на 0,7% относительно уровня 2016 года (до 10 180), пока и в этой сфере не всё гладко с реализацией планов.

Но самым важным вопросом в сегменте «семьи и брака» всё-таки является жилищный. Именно он останавливает многие семьи от обзаведения наследниками.

По данным министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарии, за 2017 год заложенных в бюджете средств хватит на улучшение жилищных условий 159 семей. На 14 октября сертификаты оформлены 50 многодетным семьям, а субсидию получит 61 молодая семья. На 2018 год на помощь от бюджета смогут рассчитывать только 45 молодых семей.

Накопить самостоятельно на покупку квартиры, например, в Казани молодая семья даже с одним ребёнком не в состоянии. При средней цене однокомнатной квартиры 2,6 млн рублей и средней зарплате в столице Татарии 39 249 рублей (за январь — июль 2017 года) с учётом общего минимального потребительского бюджета семьи из трёх человек (42,9 тыс рублей) на эти цели потребуется не менее шести лет. Это если работают оба родителя и имеют зарплату не менее средней по региону, не требуется арендовать жильё и цены на недвижимость все эти годы будут стоять на одном уровне. Если же на период накопления жить негде, то за минусом арендной платы срок вырастет в два раза. Таким образом, в решении квартирного вопроса единственный выход — это ипотечный кредит, а здесь уже возможны вариации с госпомощью.

В Татарии в отличие от многих других регионов как такового отдельного материнского капитала нет, его заменяют местные выплаты, которые с момента их появления прозвали «шаймиевскими». По имени предыдущего главы региона Минтимера Шаймиева, при котором они были введены. Данная госпомощь выглядит как уменьшение на 200 тыс. рублей суммы долга по соципотеке при рождении ребёнка. Принять участие в программе социальной ипотеки, стартовавшей в Татарии в 2005 году, могут не все. Для начала нужно прожить в Татарии не менее пяти лет. Но и после этого в реестр смогут попасть только те, кто нуждается в улучшении жилищных условий (нуждаемость признается спецкомиссией при соблюдении ряда критериев), работает в бюджетной сфере или организации, что участвует в софинансировании соципотеки, или же входит в квоту неотложников, например, переселяемых из аварийного фонда.

Сама социальная ипотека представляет собой рассрочку на жильё сроком от 17 лет по льготной цене, которую устанавливает Госжилфонд РТ, и со ставкой ниже рыночной. Площадь приобретаемого жилья при этом ограничена, а конечная стоимость жилья может поменяться.

«Предварительным протоколом участия и выбора будущей собственной квартиры устанавливается ориентировочная стоимость 1 кв. м. реализации жилья», — отмечается на официальном сайте Госжилфонда РТ.

Обязательный ежемесячный платёж по соципотеке составляет 11% от размера средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья, утверждённой Минстроем РФ для разных регионов. Для Татарии на 2-й квартал 2017 года минимальный платёж составляет 3 528 рублей.

За все годы работы программы в Татарии ею смогли воспользоваться около 91 тыс. семей.

Реализация программы в Казани, где по ней строят микрорайон «Салават Купере», идёт с пробуксовкой. Некоторые дома сдаются с настолько существенными задержками, что семьи, ставшие заёмщиками-соципотечниками, вынуждены периодически добиваться внимания властей, живя в палаточном городе, разбитом в районе стройки, и выходя на митинги.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2017 года около 40 участников программы, не дождавшись обещанного ранее ввода дома, заселились в палаточный городок. А 24 июня в Казани прошёл митинг соципотечников, молодых семей, которым по одноимённой программе обещали квартиры. Претензии тех, кого Стратегия 2030 называет «капиталом», связаны были с затягиванием сдачи домов подрядчиками. Особо отличился в этом вопросе подрядчик ПСО «Казань». Тот самый, что строил объекты Универсиады-2013 в Казани, а сейчас возводит «Самара Арену» для ЧМ по футболу 2018 года и который был выбран «Роскосмосом» для проектов на космодроме «Восточный».

Напомним, ПСО «Казань», созданное в 2002 году, принадлежит депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину.

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«ПСО «Казань» давно получило все деньги до последней копейки, а работу выполнило на 85%. Но физически эти 15% представляют очень большой объем. Это еще четыре дома, которые нужно сдать», — заявил в интервью РБК 18 октября 2017 года гендиректор Госжилфонда РТ, курирующего соципотеку в регионе, Талгат Абдуллин.

С госпомощью в решении жилищного вопроса многодетным семьям также не всё гладко в Татарии. Из-за нехватки свободных участков, пригодных под строительство домов, в крупных городах региона (Казани и Набережных Челнах) очередь разрослась. В республике до сих пор бесплатные участки под строительство жилых домов не получили 15 228 семей из 43 323 семей, состоящих в реестре. За третий квартал 2017 года их число пополнилось ещё 1 089 семьями. Самый большой дефицит земли наблюдается в Казани: не предоставлено свыше 7,1 тыс. участков.

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Вторая проблема — 90% выделенных участков не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, что тормозит строительство. Для закрытия этого вопроса, по подсчётам властей, нужно около 41,7 млрд рублей. Для сравнения: на 2018 год вся расходная статья консолидированного бюджета региона составляет 239,12 млрд рублей.

Обобщив все основные меры господдержки семей в Татарии, уже можно сказать, что их эффективность хромает. И если ничего не предпринять, то в какой-то момент рынок труда постареет настолько, что сотрудников в прямом смысле придётся завозить со стороны.

В пояснительной записке к одной из республиканских программ отмечается, что «в ближайшие годы численность молодых специалистов, выходящих на рынок труда, по демографическим причинам может уменьшиться примерно на 40%».

У властей Татарии пока есть время на то, чтобы от мер поддержки семей «на бумаге» перейти к реальной помощи, осталось только изыскать средства на это.