Земля закончилась: 3,5 тыс. семей Набережных Челнов ждут очереди

Набережные Челны, Татария, , 05:46 — REGNUM На начало октября 2017 года в Набережных Челнах из 6 171 семьи из реестра не получили участки, пригодные для жилищного строительства, 3 572 многодетные семьи. В целом по Татарии к этому сроку из 43 323 семей, включённых в список, обязательства власти не выполнили перед 28% — земля предоставлена только порядка 28 тыс. семей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Набережных Челнах, как и в Казани, основная проблема заключается в отсутствии свободных участков нужной категории.

«В связи с отсутствием в границах города земельных участков под индивидуальное жилищное строительство исполнительным комитетом совместно с администрацией Тукаевского района проводится работа по выявлению земель, возможных для предоставления многодетным семьям», — отмечается в письме исполкома Набережных Челнов.

На сегодня в Тукаевском районе в собственность соседнего города передан участок площадью 30 га рядом с селом Калмаш. ГУП «Татинвестгражданпроект» идёт разработка генерального плана Калмашского сельского поселения. После проведения всех необходимых процедур будет начато формирование участков.

Кроме того, в том же районе на территориях Нижнесуыксинского и Новотроицкого сельских поселений городу будет передан участок площадью 156 га. Он принадлежит ООО Торговый дом «ДомСтрой». Также предварительный договор о безвозмездной передаче 13 га в одном из этих же поселений подписан с частным — владельцем. Основные документы по этим сделкам заключат после согласования изменений в генплане Нижнесуыксинского сельского поселения.

Данная работа позволит закрыть вопрос ещё для 2 315 семей-очередников.

По информации исполкома Набережных Челнов, в настоящее время также рассматривается возможность передачи в собственность муниципалитета 146 га сельхозземель в границах населенного пункта Игенче Калмашского сельского поселения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по Татарии участки не получили 15 228 семей, включённых в списки. За третий квартал 2017 года их число увеличилось на 1 089 семей. Самый большой дефицит земель наблюдается в Казани. Здесь не предоставлено свыше 7,1 тыс. участков.

«Сохраняется динамика снижения предоставления земельных участков многодетным семьям в муниципальных районах. Отмечается рост количества многодетных семей, включённых в списки, но не получивших земельные участки в течение 2015−2017 годов», — отмечается в докладе профильного комитета Госсовета РТ.

Ещё одна актуальная проблема — это отсутствие необходимой инфраструктуры на выделяемых землях, что тормозит их развитие и строительство жилья. На 90% участков отсутствует инженерная и дорожная инфраструктура. Из-за этого по республике из 2 544 участков дома построены лишь на 393.

Для того, чтобы обеспечить участки необходимой инфраструктурой, необходимо около 41,7 млрд рублей.

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