В безоговорочных победах кандидатов от партии власти и низкой явке на сентябрьских выборах оппозиции следует винить, прежде всего, саму себя. Победа единороссов стала настолько предсказуемой на всех уровнях, что населению стало «фиолетово» на выборы. Но привычка к невысокой избирательной активности и рост отчуждения может создать риски в ходе приближающейся президентской кампании, говорят эксперты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«Тает лёд», а что под ним?

«Прошедшие выборы — это во многом репетиция весенних. Мы видим много параллелей. Безальтернативность результатов. Всем понятно, что вновь назначенные и.о. глав регионов — это люди, которые должны победить в избирательной кампании. Против них нигде не было выставлено сколько-нибудь серьезных политических оппонентов. Примерно так же будет в марте: будут те же самые лица, которые мы видим четверть века во главе политических партий, которые всем уже оскомину набили и ничего нового не предлагают», — поделился своим мнением о прошедшем голосовании с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников.

Ярким примером безальтернативности выборов является картинка итогов голосования в Ленинградской области. Здесь победу на довыборах в Государственную думу по Кингисеппскому округу №112, разумеется, одержал глава агросектора региона Сергей Яхнюк, баллотировавшийся от «Единой России». Ранее он стал абсолютным лидером праймериз, получив на них более 90% голосов. А теперь заработал 61,58% поддержки на выборах. Осенью прошлого года чиновник-единоросс также успешно участвовал в качестве «паровоза» в выборах депутатов Заксобрания Ленобласти, но не взял мандат.

Обладая несопоставимо меньшей известностью, чем его предшественник в думском кресле Сергей Нарышкин, Яхнюк, в рамках закона, активно участвовал в избирательной компании. Он активно присутствовал в медийном пространстве региона, отчитываясь об аграрных успехах Ленобласти на любых мероприятиях областной власти, мало-мальски близких по тематике. Первое заседание правительства Ленобласти после летнего перерыва стало выездным и прошло с его участием в предвыборном Кингисеппе.

Приобретать популярность единоросс взялся и новомодным способом, запустив клип по мотивам хип-хоп композиции «Тает лёд». Этот рекламный ход поддержали и другие представители областной администрации, устроив рэп-баттл, в котором принял участие и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленобласти

Оппозиция без позиции

Большего Яхнюку и не понадобилось. Несмотря на целых восемь зарегистрированных вместе с Яхнюком кандидатов, какой бы то ни было борьбы оппозиции за первое место, или хотя бы между собой за второе и третье, тоже не было видно.

Например, кандидат от КПРФ, депутат областного парламента Николай Кузьмин также довольно ожидаемо занял второе место по итогам голосования — но с почти 50% (!) отрывом от фаворита. При этом, как считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, коммунисты могли бы сделать ход конем и обойти Яхнюка на этих выборах. Для этого на амбразуру избирательной кампании в Ленобласти пришлось бы бросить сильного топа, индексируемого на федеральном уровне, в отличие от вице-губернатора — единоросса. Но никаких шагов в этом направлении сторонники Зюганова не предприняли.

«Слушал кандидата от КПРФ Николая Кузьмина и от партии «Родина» — Валерия Шинкаренко. Я слышу из года в год после каждых выборов: «Почему нам не обеспечили возможность победить на выборах?» Вот смысл этих бесконечных жалоб? Так ты сделай так, чтобы на выборы пришли твои сторонники! Шинкаренко завёл старую песню, что они не смогли объединиться и выдвинуть единого кандидата. Но если даже сложить показатели всех оппозиционных кандидатов, всё равно не получится победить», — удивился бессилием оппозиции политолог Юрий Светов.

Сложилось ощущение, что оппозиция участвует в выборах, чтобы использовать медийное пространство только для поддержки рейтинга, а в некоторых случаях — попросту «продемонстрировать, что она не умерла».

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Без притязаний на высокую явку

Как нельзя лучше характеризует суть состоявшихся выборов явка избирателей, в отношении которой никто изначально не питал больших иллюзий. Впрочем, эксперты отмечали, что, несмотря на внимание властей к думским выборам в Ленобласти, для голосования такого масштаба высокая явка и не характерна. Однако, итог в 24,62% в плохом смысле слова превзошёл ожидания: в среднем активность избирателей прогнозировалась всё-таки на уровне 30%.

Политический психолог Александр Конфисахор говорит о психологической нелегитимности таких выборов. По его мнению, настоящих выборов, которым присуще столкновение мировоззрений, идеологий, в Ленобласти вообще не было.

«Можно объяснять это тем, что регион спокойный. Но интерпретации можно подобрать любые, а выборы перестают носить печать легитимности. Если 12% людей пришло, 60% из них отдали голос Яхнюку, получается, что 7% населения выбрали депутата Госдумы. То есть, 93% вообще «фиолетово» всё, что происходит, и они живут в своём пространстве, а власть — в своём», — считает Конфисахор.

Он напомнил, как один из проигравших кандидатов, комментируя итоги голосования, дошёл до того, что обвинил СМИ и журналистов в том, что они плохо освещали их деятельность, не предлагали новых, ярких идей.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Репетиция выборов президента России

Примерно так же ведёт себя оппозиция на федеральном уровне. Всё идёт к тому, что «Единой России» придётся подталкивать оппонентов к соперничеству, чтобы нагнать явку на следующих выборах.

«Все же видели это в Москве, когда для того, чтобы ввести интригу, «Единая Россия» специально пригласила Навального поиграть в демократию. Можно какого-нибудь другого политического артиста пригласить поиграть роль», — говорит Дмитрий Солонников.

При этом, по его словам, перед организаторами выборов 18 марта стоит задача показать безальтернативность результатов: прежде всего, не для наших избирателей, а для партнёров по международным переговорам у вновь избранного главы государства.

«В Европе и Азии должно быть стопроцентное понимание, что нынешний курс полностью поддерживается населением, и олицетворяющий этот курс президент пользуется этой поддержкой. В этом задача серьезной явки», — подчеркнул эксперт.

По мнению Солонникова, вряд ли власти будут добиваться явки в 70%. Однако, если легитимность выборов при низкой явке для регионального уровня — это уже норма, то для президентских выборов — нет.

Явка на президентских выборах ниже 50% будет говорить о недоверии к нынешнему курсу, согласен с ним Дмитрий Абзалов. «Для того, чтобы обеспечить конкуренцию на президентских выборах, необходимо, чтобы появился сильный кандидат или какая-то угроза», — считает Абзалов.

«Нужно будет показывать явку хотя бы в 50%. Какую-то интригу придётся создавать. Но при участии Явлинского, Зюганова и Жириновского её создать трудно. Если будет какой-то серьезный внешнеполитический вброс, что возможно, то нужно будет мобилизовать страну на поддержку курса, а поддержка есть. И явка будет вполне организованная и осмысленная. Если ничего не произойдёт, то будут мобилизовывать явку иными способами», — пояснил свою мысль Солонников.

В связи с этим политолог назвал два фактора, которые могут отразиться на избирательной активности 18 марта 2018 года.

«Неизвестно, что будет с ценами на нефть и международной финансовой системой — американская монополия должна постепенно уходить, и возможны серьезные колебания нефтяных цен. Во-вторых, мы все понимаем, что 18 февраля в Америке должно быть представлено досье по российским активам всех лиц, включённых в российскую политику, в соответствии с принятым летом законом. Как на это будут реагировать российские политические круги, как это сложится на международной повестке дня, как будут относиться к России в США и Европе? Посмотрим, как раз месяц до выборов», — подытожил Дмитрий Солонников.

Чем ниже выборы, тем выше аргументы

В единый день голосования в Ленобласти также прошли довыборы депутата Законодательного собрания VI созыва по Кировскому одномандатному округу №9. Результат голосования и тут оказался ожидаемым. С учетом абсолютного большинства единороссов в парламенте региона, оппозиция, вероятно, и здесь решила не напрягаться, поскольку на чашу весов в ЗакСе это всё равно бы не повлияло.

«В Заксобрании Петербурга хотя бы есть дискуссии, споры, разные взгляды на развитие, в области же этого нет. Подавляющее большинство законопроектов вносится правительством региона, депутаты даже в этом себя не показывают», — в очередной раз посетовал Юрий Светов на областную действительность.

Более яркими и даже скандальными стали муниципальные выборы. Это связано с тем, что власть на местах стала ареной борьбы разных предпринимательских группировок, реализующих через муниципалов свои бизнес-интересы.К слову, много шума наделало даже предварительное голосование на местном уровне в Ленобласти. Если на выборы в Госдуму поступило всего три жалобы, то муниципалитеты собрали 25 обращений о нарушениях. Случившееся на «досрочке» в поселке Кузьмолово во Всеволожском районе привело к уголовному делу и гневной реакции ЦИК РФ.

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А губернатор региона Александр Дрозденко даже выступил с инициативой отмены досрочного голосования, снижающего, по его мнению, прозрачность и легитимность выборов. С такой позицией согласился и глава Леноблизбиркома.