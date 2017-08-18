Глава Татарии рекламирует регион турецким бизнесменам, экс-ректора вуза отправляют в СИЗО, а «главный по образованию» в регионе жалуется на проблемы с обучением на татарском языке. И это далеко не все события, что произошли в республике за эту неделю.

Флаг Республики Татарстан

Татария взяла на себя роль «звена» в российско-турецких отношениях

18 августа начался визит главы региона Рустама Минниханова в Турцию, где он пробудет по 22 августа — до окончания 86-й Измирской международной торговой выставки-ярмарки промышленных и потребительских товаров.

Http://tatarstan.ru Российско-турецкий рабочий завтрак на 86-й Измирской международной выставке. Турция. 2017

В рамках рабочего завтрака министра энергетики России Александра Новака и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи главе Татарии дали слово. Он напомнил о том, что для региона Турция является одним из основных зарубежных партнёров и привёл примеры удачного бизнес-сотрудничества, выразив надежду на расширение связей.

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Ещё раз с докладом Минниханов выступил на пленарной сессии российско-турецкого делового форума «Новый этап российско-турецкого партнёрства в торгово-экономической сфере». Там он сообщил, что на территории ОЭЗ «Алабуга» в октябре 2017 года пройдёт заседание российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Татарстан уделяет большое внимание расширению сотрудничества с Турецкой Республикой в рамках российско-турецких отношений. Мы всегда стремимся выступать эффективным связующим звеном между нашими странами. Сегодня восстановительный период в российско-турецких отношениях завершён, и мы возвращаемся к нормальному партнёрскому взаимодействию. Важно, что наши страны настроены на дальнейшее развитие контактов в соответствии с Договором об основах двусторонних отношений, которому в мае этого года исполнилось 25 лет», — заявил Минниханов, пригласив турецкие компании нанести визит в республику в октябре.

Между тем некоторые юридические сложности в работе татарского полномочного представительства в Татарии могут возникнуть из-за того, что оно создавалось в соответствии с Договором о разграничении полномочий Москвы и Казани. Договор в августе 2017 года прекратил свою работу и не был пролонгирован. Из администрации президента РФ реакции на обращение депутатов Госсовета РТ по вопросу Договора также пока не поступало. Документ депутаты подписали 11 июля.

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Кроме сохранения института президентства в Татарии, законотворцы просили создать рабочую группу по выработке предложений по правовым вопросам документа. Дело в том, что на нём базируется не только Конституция РТ и указ о создании представительства в Турции, но и многие республиканские законы и нормативно-правовые акты.

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Избирком версия 2.0

Активно обсуждался на этой неделе новый состав Центризбиркома Татарии, формирование которого завершится 23 августа. На сегодня из 14 необходимых определились лишь четыре кандидата, и действующего председателя Экзама Губайдуллина среди них нет. Ему прочат место главы Совета муниципальных образований республики, но через депутатский мандат на сельских выборах, которые пройдут 10 сентября. Единственный конкурент по тому поселению, где самовыдвинулся Губайдуллин, не смог преодолеть даже регистрационную «ступеньку».

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Среди тех, кто выдвинут в новый состав — экс-глава Нацбанка региона Мидхат Шагиахметов, которого прочат на место председателя, министр юстиции республики Рустем Загидуллин, действующий секретарь комиссии Надежда Борисова и Ольга Воронова — начальник организационного управления исполкома Казани, 17 августа выдвинутая городской думой. Для этого и ещё ряда вопросов, включая повышение окладов муниципальным служащим, депутатам пришлось собраться на внеплановое заседание.

Bryansktoday.ru Чиновник

«В 2012—2017 годах Воронова уже являлась членом ЦИК с правом решающего голоса», — пишет портал «Бизнес Online».

Напомним, ЦИК РТ состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Их назначает глава региона и Госсовет республики. Срок полномочий комиссии — пять лет. Прошлый состав ЦИК был избран в сентябре 2012 года. Новая комиссия должна быть сформирована к 13 сентября.

Информатаки и «вольная» для банкира

В банковском секторе Татарии на этой неделе также не обошлось без новостей. Банк «Ак Барс» выпустил официальное сообщение о том, что в его адрес в мессенджерах идёт информационная атака. В ней неизвестные пишут о возможном отзыве лицензии, которую они «предрекали» на 17 августа. Это оказалось ложью. Банк обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту рассылки ложных сообщений.

«В связи с появившимися в мессенджерах дезинформирующими рассылками официально заявляем — обслуживание клиентов во всех офисах осуществляется в стандартном порядке. Все банкоматы снабжены наличностью на достаточном уровне, выдача денежных средств происходит в штатном режиме. Надёжность банка подтверждается стабильными финансовыми показателями», — заявлялось в официальном сообщении.

В комментариях к этой новости в разных изданиях пользователи удивляются, что никаких рассылок они не получали и интересуются, «а не новый ли это способ рекламы».

Chelny-biz.ru Банк закрыт

Между тем, вокруг этого события растёт «снежный ком» комментариев от чиновников.

«Банк — это не просто банк, это экономика республики, это политика республики. Разделенности тут быть не может. Я уверен, что сомневаться в нем никак нельзя», — заявил главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, которого цитирует портал «Бизнес Online».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этим летом банк «АК Барс» с пропиской в Казани на фоне банковского кризиса в республике увеличил уставной капитал на 10 млрд рублей и «поссорился» с рейтинговым агентством, год назад прочившим ему ослабление поддержки со стороны республики. Возможной причиной последнего рейтинговое агентство Fitch Ratings называло «дефолт и санацию Татфондбанка».

«В начале 2017 года мы наблюдали распространение негативной недостоверной информации о положении дел в банка, но данное явление практически не отразилось на бизнес-показателях», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM в начале июля директор финансового департамента ПАО «АК Барс» Айрат Шарапов.

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Это не единственное яркое событие в банковской сфере на этой неделе. 18 августа из публикации портала «Реальное время» стало известно, что накануне Приволжский райсуд Казани удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего топ-менеджера банка «БТА-Казань», сменившего название на «Тимер Банк».

«Представителей потерпевшего банка, который требует с осуждённого за злоупотребление полномочиями и причинение имущественного ущерба 1,6 млрд рублей, на заседание не позвали», — рассказывает корреспондент, присутствовавший на заседании.

Примечательно, что 20 августа у «Тимер Банка» заканчивается срок временного управления и его должны или продлить, или выпустить из-под «крыла» госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Пока на этот счёт нет никакой информации.

Timerbank.ru Здание Тимер Банка в Казани

Напомним, весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем. Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдется в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации. 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов. В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнера. 20 февраля Банк России для предупреждения банкротства назначил временную администрацию.

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Ректор вуза оказался в СИЗО

Образовательную сферу всколыхнул скандал вокруг бывшего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета. 15 августа его по ходатайству следователя отправили под стражу до 17 сентября.

Kazaneer Казанский национальный исследовательский технологический университет (КХТИ) в Казани

Следственные органы обвинили бывшего главу вуза и ещё двух сотрудников учебного заведения в мошенничестве. Им предъявили обвинение в том, что с группой пока не установленных лиц, используя фиктивные договоры между ФГБОУ и ООО «Юмитрейд», они похитили около 1,28 млн рублей.

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Казанские СМИ писали, что это не первое дело в отношении сотрудников учебного заведения. В середине июля 2017 года по такой же статье было возбуждено уголовное дело в отношении директора центра эластомеров университета.

А ещё ранее, в июне 2014 года, по этой же «мошеннической» статье был задержан проректор по научной работе. Вменяемая ему сумма составила 16 млн рублей. Вердикт суда по этому делу — 6,5 лет лишения свободы.

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Большой учительский съезд и обучение на татарском

На ежегодном республиканском августовском совещании работников образования и науки, прошедшем в Татарии 15 августа, было сделано много громких заявлений. Так, например, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что школьники республики русский язык сдают лучше, чем «русские» регионы в стране.

Но ярче всех был доклад министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова, который сетовал на низкие показатели обучения на татарском языке. Он отметил, что ведомство активно работает с федеральными коллегами и во многом находит поддержку, но остались некоторые нерешённые вопросы.

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«В частности, до сих пор действует излишнее требование повторного включения в федеральный перечень учебников, переведённых на татарский язык. Также пока нет поддержки по проведению всероссийских проверочных работ в 4-х классах на родных языках. Кроме того, не решён вопрос по написанию диссертаций на родных языках», — цитирует слова министра издание «Татар-информ».

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

Он также добавил, что с 2017 года «ответственность за развитие национального образования функционально закрепили за заместителями начальников районных органов управления образованием».

Примечательно, что 10 августа министерство провело аукцион «на оказание образовательных услуг по подготовке бакалавров по профилям «Начальное образование», «Дошкольное образование» на родном (татарском) языке». Стоимость лота составила 2,4 млн рублей. Победителем стало ФГБОУ «Набережночелнинский государственный педагогический университет». Обучение должно пройти с момента заключения контракта по 31 августа 2018 года.

А 17 августа министерство провело торги на организацию и проведение межрегионального палаточного лагеря с речевой практикой по татарскому языку «Без — Тукай оныклары». Сумма затрат из бюджета — 1 764 777 рублей. Провести мероприятие на не менее чем 300 человек должны до 30 сентября 2017 года.

Кроме того, художественно-анимационное издание в виде книги и диска с мультфильмами, закупленное ведомством для первоклассников, представлено сразу на трёх языках. Кроме татарского и русского, его выпустили на английском. Подарки в виде мультфильма на 65 минут с просветительским элементом об истории Татарии и книги обошлись бюджету в 10,94 млн рублей. Их количество — 50 тыс., а цена за комплект — 218 рублей. Победителем торгов стало АНО «Татарское детское издательство».