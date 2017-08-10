Попытки добиться ядерного разоружения Северной Кореи очевидным образом провалились. Страна по-прежнему проводит испытания ядерного оружия и баллистических ракет, выступая с угрозами в адрес США. На этом фоне пора перейти от стремления убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия к стратегии сдерживания, в том числе с возможностью нанесения превентивных ударов, пишет Малькольм Дэвис в статье для The Strategist.

(stephan) Флаги КНДР

Так, в статье The Washington Post, в которой автор ссылался на данные Агентства военной разведки США, указывалось, что Пхеньян успешно сократил размер своей ядерной боеголовки, которой теперь можно оснастить баллистические ракеты, в том числе межконтинентальные (МБР). В статье также указывалось у КНДР, возможно, имеется до 60 ядерных зарядов — больше, чем предполагалось ранее. Более того, власти Северной Кореи заявили о возможности нанесения удара по Гуаму, тогда как президент США Дональд Трамп пообещал устроить КНДР невиданные «огонь и ярость».

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Если КНДР действительно удалось уменьшить размер своих ядерных зарядов, благодаря чему ими теперь можно оснащать МБР, значит, администрация Трампа не справилась со своей задачей недопущения появления у Пхеньяна потенциала, которым она может угрожать США. И хотя эксперты отмечают, что стране еще предстоит преодолеть ряд технических трудностей, однако уже сейчас очевидно, что КНДР продвигается намного быстрее, чем ожидалось.

U.S. Air Force Северокорейские солдаты

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В таком случае США необходимо усилить потенциал сдерживания Пхеньяна, и на сегодняшний день этого можно добиться тремя способами. Во-первых, администрация Трампа должна напомнить о своих гарантиях, данных Сеулу, Токио и Канберре, донеся до КНДР со всей четкостью, что ответ Вашингтона на ядерный удар по Южной Корее, Японии или Австралии или самим США будет мгновенным.

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Во-вторых, такое сдерживание может потребовать переоценки роли тактического ядерного оружия. Возвращение его на Корейский полуостров или корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота США продемонстрирует Пхеньяну все решительность США. Вместе с тем необходимо усилить системы раннего предупреждения о ракетном ударе, а также укрепить ПРО.

Stefan Krasowski Самоходная артиллерия Корейской народной армии

Наконец, третьим подходом к сдерживанию КНДР должно стать укрепление потенциала США и их союзников для нанесения удара по ядерным силам страны с помощью точечного оружия. Безусловно, такие удары не смогут уничтожить все ракеты в случае их запуска, однако с помощью них повышаются шансы на успех региональных систем ПРО.

Таким образом, хотя попытки ядерного разоружения КНДР не увенчались успехом, это не означает, что нужно смириться с тем, что Пхеньян все активнее поигрывает своими «ядерными мускулами». В этих условиях курсом США и их союзников должно стать укрепление потенциала сдерживания Северной Кореи.

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