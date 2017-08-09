«Трамп проморгал КНДР из-за высокомерия. Теперь придется договариваться»

Париж, , 20:37 — REGNUM Страсть Дональда Трампа к сильному рукопожатию замечена: мало теперь наберется материалов некритического характера о действующем американском президенте, где автор бы не касался этой привычки главы Белого дома. Аналитический материал журналиста Даниэля Верне на страницах французского портала Slate.fr тоже не обходится без галантного кивка в эту сторону — спор между США и Северной Кореей корреспондент называет «армрестлингом, в которой сторонам предстоит протестировать новую ядерную доктрину».

«Еще в начале этого года Трамп был уверен, что его рука (ядерное оружие) сильнее, чем у Ким Чен Ына. Считалось, что у КНДР нет ракеты, способной долететь до американской территории. Теперь стало ясно, что хозяин Овального кабинета ошибся. Старт ракеты 4 июля показал, что северокорейский диктатор, не вставая с кресла, может дотянуться до Аляски, а 28 июля была запущена ракета, которая теоретически поразила бы западное побережье США», — пишет автор.

«Хотел того Трамп или нет, но своей уверенностью в американском превосходстве, основанной на высокомерном отношении ко всему, что производится за пределами его страны, поставил Штаты в зависимость от причуд непредсказуемого субъекта, руководящего КНДР. И проведшего шесть ядерных испытаний, наплевав на международные договоренности, а теперь доказал, что запросто может доставить смерть для сотен тысяч людей на расстояние 10 000 км», — констатирует Верне.

«8 августа Трамп предостерег Северную Корею от желания бросить вызов США, пообещав Ким Чен Ыну «море огня и ярости, которых он в жизни не видел». На что косвенным образом получил ответ в виде изучения северокорейцами возможности запуска своей ракеты в направлении американской базы, расположенной на острове Гуам в Тихом океане, — делится размышлениями автор. — Нынешние «ядерные дебаты» между США и КНДР представляют собой типичный диалог устрашения, который был в ходу, например, в период Карибского кризиса 1962 года, когда президент Кеннеди и Генеральный секретарь КПСС Хрущев играли в политический покер, отчаянно блефуя и балансируя на грани войны».

Северокорейская ядерная угроза, на взгляд автора, пока далека от того, чтобы ее воспринимали как опасность. Специалисты считают, что ученым КНДР «надо несколько лет для того, чтобы научиться устанавливать ядерные боеголовки на свои ракеты». Угроза существует, но она пока в далеком будущем, а это значит, что сегодня имеется возможность договориться обо всем, и сделать это надо без глупого давления, которое только добавит азарта корейскому диктатору и подвигнет его на сумасшедшие шаги. Американцы уверены, что этого можно добиться санкциями, принятыми на днях в СБ ООН. Однако до этого момента никакие ограничения не могли заставить северокорейцев сдаться Америке. Сомнительно, что на этот раз будет как-то по-другому».

«Ким Чен Ын — не сумасшедший. Он очень хитрый и трезвомыслящий политик. Для которого на первом месте стоит сохранность режима, с помощью которого он управляет. Северокорейский лидер счел, что ядерное оружие — лучшая для него страховка. Он наверняка помнит, что сделали американцы с Муамаром Каддафи и Саддамом Хусейном, и его не устраивает такой же финал. В свое время политика ядерного устрашения в итоге привела СССР и США за стол переговоров. Есть шанс, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын тоже в конце концов будут настроены договориться», — заключает Верне.