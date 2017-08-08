Из 13 основных компаний-акционеров казанского «ИнтехБанка» шесть являются потенциальными банкротами — иски уже на рассмотрении Арбитражного суда Татарии. Причём по двум из них уже начаты банкротные процедуры — наблюдение по одной и конкурсное производство по другой.

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Интерес представляют и учредители акционеров, так как среди них тоже немало потенциальных банкротов и спешно ликвидируемых юрлиц. Особенно данная картина интересна в свете заявления ЦБ РФ, сделанного 7 августа, о том, что «временная администрация по управлению ПАО «ИнтехБанк» выявила операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов посредством кредитования заёмщиков, имеющих сомнительную платёжеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также путём переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических лиц». Кроме того, временная администрация обнаружила операции по замещению активов банка требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом и прочими неликвидными активами.

Интехбанк

Стоимость активов «ИнтехБанка» временной администрацией была оценена в 10,9 млрд рублей. В это же время обязательства перед кредиторами составляют 25,7 млрд рублей.

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Высока вероятность, что конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», отработавший эту схему на «Татфондбанке», будет активно искать недостающие суммы в карманах должников-юрлиц вплоть до банкротства последних. Пока же интересно понаблюдать, что происходит в рядах акционеров «ИнтехБанка» после признания его банкротом 12 апреля 2017 года. Стоит напомнить, что временная администрация в лице АСВ была назначена со дня отзыва лицензии — с 3 марта 2017 года, а о финансовых проблемах банка стало известно ещё 19 декабря 2016 года. Тогда «ИнтехБанк» объявил, что по техническим причинам приостанавливает работу офисов и перестаёт обслуживать клиентов.

Были акционеры — стали кандидаты в банкроты

Наибольшие доли среди акционеров ПАО «ИнтехБанка» (по 9,96%) имеют ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Нефтетрейдсервис». К последней из них у конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) есть весьма весомые финансовые претензии, которые рассматриваются в Арбитражном суде Татарии. Предварительное заседание по этому делу пройдёт 10 августа. Истец требует взыскать по кредитным договорам с пяти компаний, включая ООО «Нефтетрейдсервис», солидарно 1 420 243 346,1 рубля основного долга, процентов и неустойки. Одна компания из числа ответчиков, ООО «Грит Плюс», также является акционером «ИнтехБанка» с долей участия 9,94%. 18 июля 2017 года в федеральной базе юридически значимых событий появилась информация о планируемой подаче иска «Татфондбанком» о банкротстве данной компании. К слову, банкротные претензии кредитная организация планирует выставить и его единственному участнику — ООО «Полюс С». Об этом стало известно уже в конце июля.

Bankibankroty.ru Татфондбанк

Возвращаясь к гражданскому делу о взыскании более 1,4 млрд рублей, отметим, что ещё один ответчик — это ООО «Свитиль». Компании принадлежит 19,8% доли в уставном капитале другого акционера «ИнтехБанка» — ООО «Креатив-Инвест». К последнему у ТФБ тоже есть претензии, да такие, что 17 июля 2017 года он заявил о планируемой подаче иска о банкротстве. Из материалов дела известно, что 4 мая 2017 года общее собрание участников ООО «Свитиль» приняло решение о ликвидации компании. ТФБ пытался наложить обеспечительные меры, запрещающие этот процесс, опасаясь, что после ликвидации долги будет получить затруднительно.

Что касается застройщика «Сувар Девелопмент», то 16 июня 2017 года в Арбитражный суд РТ с иском обратилось ООО «Казанский фасад», которому ответчик задолжал и не выплатил в срок 387 050 рублей. 22 июня 2017 года суд рассмотрел иск о банкротстве и ввёл наблюдение в отношении ответчика сроком до 11 октября. На сегодня идёт формирование реестра кредиторов компании. В частности, претензии к строительной компании имеют уже четыре банка, в их числе и «ИнтехБанк». Претензии последнего тянут на 256 361 629,51 рубля, но их суд рассмотрит 1 сентября. А вот финансовые требования «Тимер банка» перешагнули планку в 1 млрд рублей.

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В деле застройщика интересен и тот факт, что ООО «Автомакияж», владеющее 50,68% долей ООО «Сувар Девелопмент», само может оказаться в рядах банкротов. 26 июля всё тот же «Татфондбанк» оповестил общественность о своих намерениях подать подобный иск, так как усмотрел у компании признаки банкротства. Хотя банк может не спешить, в Арбитражном суде Татарии уже слушается дело о банкротстве ликвидируемого должника. Иск 29 марта 2017 года к ООО «Автомакияж» подало ООО «Ритейл Шуз», входящее в число соучредителей другого акционера «ИнтехБанка» — ООО «Креатив-Инвест». Сумма претензий такая же небольшая, какая и была в деле «Сувара» — 324 480,4 рубля. К слову, тогда «Тимер Банк» активно возражал против банкротства строительной компании, ссылаясь на то, что усматривает признаки «создания искусственной задолженности с целью введения процедуры банкротства».

В деле «Ритейл Шуз против Автомакияж» протестует уже «Татфондбанк», выступивший за то, чтобы должник банкротился не по упрощенной схеме, а по полной через введение наблюдения. Но ликвидатор ООО заявил, что «должник находится в стадии добровольной ликвидации, при этом, по данным бухгалтерского баланса, активов должника недостаточно для погашения кредиторской задолженности, в том числе с учетом задолженности перед ПАО «Татфондбанк». Иск пока судом не рассмотрен, слушания отложены до 16 августа. В этот раз причина — попытка ТФБ обжаловать первое судебное решение о долге «Автомакияжа», которое и послужило причиной подачи иска «Ритейл Шуз». Последнее тоже не осталось без внимания банка. 2 августа ТФБ подал иск с требованием признать данное ООО банкротом. Дело пока не рассмотрено, сумма исковых требований — 163 042 750,96 рубля.

С иском опоздал

С банкротными претензиями к следующему акционеру ООО «Креатив-Инвест» с долей 9,95% ООО «Татфондбанк» также опоздал. Его с 13 июля 2017 года пытается обанкротить ООО «Траверз компани». Последняя входит в число основных учредителей акционера «Татфондбанка», который, по данным ЦБ РФ, в итоге связан с экс-председателем правления ТФБ Робертом Мусиным.

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Иск о банкротстве ООО «Креатив-Инвест» суд рассмотрит 8 сентября. Сумма претензий истца — 411 тыс. рублей.

Интехбанк

Этот же истец пытается обанкротить акционера ПАО «ИнтехБанк» с долей 9,94% — ООО «Грит Плюс». Иск подан 5 июня 2017 года, сумма претензий — 450 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 7 сентября.

Более того, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Траверз компани» является соучредителем другого обанкроченного банка — ООО «Татагропромбанк». Он лишился лицензии 5 апреля 2017 года, а 22 мая Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Центробанка РФ и признал ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк» банкротом.

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Не избежал банкротных претензий, но на этот раз со стороны ООО «Новые финансовые системы», и акционер «ИнтехБанка» с долей 7,68% ООО «Поляр». Хотя ООО «Траверз Компани» в деле отметилось, но в качестве кредитора с требованием 335 259 055 рублей. В конце апреля 2017 года ликвидируемый должник ООО «Поляр» было признано банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство до 5 сентября 2017 года.

А 16 августа 2017 года Арбитражный суд Татарии рассмотрит банкротный иск к ещё одному крупному акционеру «Интех Банка» — ООО «Стандарт Ритейл». Его доля в банке — 7,55%. Иск подан ООО «Автопаркинг» 26 мая 2017 года, но до сих пор не рассмотрен. Сумма претензий не озвучена.

Замыкает список потенциальных и признанных банкротов ООО «Управляющая компания «Татинк» с долей 4,9%. Её будущим озаботились сразу две компании, подав иски о банкротстве 7 и 13 июля 2017 года. Один истец — это ПАО «Татфондбанк» с претензиями на 245 млн рублей, а второй — небезызвестная «Траверз Компани» с долгом 411 тыс. рублей. Но последняя уже подала ходатайство о вступлении в банкротное дело, иницированное ТФБ. Судебное слушание назначено на 8 сентября.

ProKazan Татфондбанк

Напомним, в Татарии за 2017 год кредитно-финансовый рынок значительно проредили — на шесть банков. Были лишены лицензии и признаны банкротами «ИнтехБанк», «Татфондбанк», «Татагропромбанк», «Анкор». Последним лишился лицензии 21 июля 2017 года АКБ «Спурт», у которого временное управление должно было закончиться осенью, но, оказалось, не судьба. Пока ещё «держится» под временным антибанкротным управлением «Тимер банк», но и в нём не всё гладко — 7 августа был закрыт очередной офис в Казани.

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