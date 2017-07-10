«Татфондбанк» и «ИнтехБанк» практически завершили выплаты вкладчикам

Казань, , 10:10 — REGNUM

Два татарских банка-банкрота в преддверии первых собраний кредиторов практически завершили выплаты возмещения своим вкладчикам. ПАО «Татфондбанк» на начало июля возместил вклады 172,9 тыс. заявителям на сумму 54,3 млрд рублей, что составляет 99,21% от всей страховой ответственности. ПАО «ИнтехБанк» выплатил 13,41 млрд рублей 28 тыс. вкладчиков — 99,2% от общей суммы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсного управляющего банков.

В период работы временной администрации в обоих банках были выявлены нарушения, которые, по мнению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), схожи с страховыми мошенничествами. В период, когда у банков уже были финансовые проблемы, часть вкладов раздробили, чтобы их размер соответствовал максимальной страховой сумме в 1,4 млн рублей. Кроме того, обязательства перед юрлицами с этой же целью трансформировали в обязательства перед физлицами.

Конкурсный управляющий уведомил вкладчиков, что данная категория граждан сможет получить возмещение только после исправления записей по счетам, но в рамках установленного ограничения по сумме. Всего данные манипуляции затронули интересы 1719 вкладчиков «Татфондбанка» и 679 вкладчиков «ИнтехБанка». Это те граждане, что уже обратились в АСВ. Остальные пострадавшие должны подать соответствующие заявления до 31 июля. На этот день намечено закрытие реестров банков.

Напомним, первое собрание кредиторов ПАО «Татфондбанк» пройдёт в Казани 17 июля, а кредиторы «ИнтехБанка» соберутся 14 июля. Но 7 июля региональная общественная организация «Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка» обратилась в Арбитражный суд Татарии с ходатайством о переносе дат собраний. Свои действия истцы объяснили тем, что ещё не все кредиторы-клиенты банков получили уведомления о включении или не включении их в реестр требований. По информации Союза, у конкурсного управляющего госкорпорации «Агентства страхования вкладов» на рассмотрении находятся около 15 тыс. заявлений от клиентов обоих банков, а уведомления высланы лишь нескольким десяткам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 года «ИнтехБанк» объявил, что по техническим причинам приостанавливает работу офисов и перестаёт обслуживать клиентов. Спустя четыре дня Банк России возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению кредитной организацией. А с 3 марта 2017 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.12 апреля 2017 года «ИнтехБанк» был признан банкротом.

«ИнтехБанк» занимал 138-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Филиалы организации находились в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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