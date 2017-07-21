В Казани «лопнул» ещё один банк: у «Спурта» отозвана лицензия

Казань, , 08:52 — REGNUM

Приказом Банка России от 21 июля 2017 года у АКБ «Спурт» из Казани отозвана лицензия на осуществление банковских операций, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение регулятора.

Отзыв лицензии и прекращение деятельности ЦБ РФ обосновал неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%. Кроме того, у банка размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату регистрации кредитной организации.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, казанский банк «Спурт» с 13 марта 2017 года ограничил выдачу наличных физическим лицам, чему предшествовало появление в соцсетях сообщений о проблемах с ликвидностью у кредитной организации. В конце апреля в АКБ «Спурт» Центробанк РФ ввёл временную администрацию. Госкорпорация должна была управлять компанией до конца октября. Кроме того, всё ещё действует трёхмесячный мораторий на выплаты кредиторам. С 12 мая вкладчики могут получить выплаты по страховке.

АКБ «Спурт» с начала июля закрыл два дополнительных офиса в Казани. С 4 июля прекратил работу дополнительный офис «Жилстройкредит» АКБ «Спурт» на улице Декабристов, 104. Счета клиентов были переведены в допофис «Ново-Савиновский» на проспекте Ямашева, 49А.

С 5 июля завершил свою работу допофис «Дербышки» на улице Мира, 32. Счета клиентов переданы в допофис «Советский» на Сибирском тракте, 23.

Напомним, с 25 мая АКБ «Спурт» закрыл дополнительный офис №1 Нижнекамского филиала в промзоне ПАО «Нижнекамснефтехим», здание А-12.

По информации с официального сайта банка, он был создан в декабре 1992 года для работы с предприятиями малого и среднего бизнеса. В 1998 году крупнейшим акционером банка стал ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор ОАО «Газпром». Позднее в круг акционеров вошли ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синтетического каучука». В мае 2007 года в состав акционеров «Спурта» вошел Европейский банк реконструкции и развития — его доля сегодня составляет 28,25%.