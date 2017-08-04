Застройщик из Казани в окружении: четыре банка рвутся в кредиторы

Казань, , 11:51 — REGNUM Дело о банкротстве застройщика из Казани «Сувар Девелопмент», начавшееся с 387 тыс. рублей долга, обрастает новыми деталями и более весомыми суммами. В частности, претензии к строительной компании имеют уже четыре банка, два из которых в стадии банкротства. Финансовые требования одного из них к застройщику перешагнули планку в 1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Только за первые дни августа в Арбитражный суд Татарии поступил десяток ходатайств о включении в реестр кредиторов застройщика. Среди заявителей — московский ПАО «Бинбанк», ПАО «Татфондбанк», ПАО «Тимер Банк» и ПАО «ИнтехБанк». Претензии последнего тянут на 256 361 629,51 рубля, но их суд рассмотрит 1 сентября. В это дело в качестве третьего лица привлечено ООО «Столичный квартал», которое выступало застройщиком ЖК «Столичный» в Казани. Согласно ЕГРЮЛ, компания создана 29 ноября 2013 года. Ее учредитель — АО «Сувар-Казань», которая не только само претендуют на статус кредитора ООО «Сувар Девелопмент», но и проходило по иску ПАО «Татфондбанка». В конце июля 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил требования ПАО «Татфондбанк» и признал недействительным списание средств со счёта АО «Сувар Казань». Задолженность компании в размере 6 820 051,74 рубля по кредитному договору от 4 сентября 2015 года была восстановлена.

Больше всех претензий к застройщику у «Тимер Банка». Размер его требований — 1 000 221 658,7 рубля. Рассмотрение ходатайства о включении в реестр кредиторов назначено на 29 августа. Интерес «Тимер Банка» к ООО «Сувар Девелопмент» объясним тем, что компания купила у «Татфондбанка» кредиты ряда юридических лиц, включая и ООО.

Ещё одно значимое событие в этом банкротном деле — попытка заменить в реестре кредиторов компанию-истца, по инициативе которой банкротилось ООО, на физическое лицо. С заявлением о проведении процессуального правопреемства в Арбитражный суд РТ 25 июля обратился гражданин Малкандуев. Он потребовал в реестре требований кредиторов ООО «Сувар Девелопмент» заменить ООО «Казанский фасад» на него. Данный вопрос будет рассмотрен судом 24 августа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2017 года в Арбитражный суд РТ с иском обратилось ООО «Казанский фасад», которому «Сувар Девелопмент» задолжал и не выплатил в срок 387 050 рублей. 22 июня 2017 года суд рассмотрел иск о банкротстве и ввёл наблюдение в отношении застройщика сроком до 11 октября.

В конце июня ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Тимер Банк» подали в суд ходатайства об установлении обеспечительных мер — запретить ООО публикацию сведений о введении наблюдения и открытии реестра требований кредиторов. Свою просьбу оба банка обосновали тем, что подали кассационную жалобу на судебный приказ Арбитражного суда республики от 15 марта 2017 года, ставший основанием для введения процедуры наблюдения.

По мнению «Тимер Банк», изложенному в документе, сделка, которая заключена ООО «Казанский фасад» и должником, была направлена на создание искусственной задолженности с целью введения процедуры банкротства. «Согласно анализу «Тимер Банк», должник является платёжеспособным, поэтому после обжалования судебного приказа будет подана апелляционная жалоба на определение о введении в отношении должника процедуры наблюдения», — отмечается в определении суда, которым он отказывает в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Сувар Девелопмент» (ОГРН: 1 101 690 056 819) зарегистрировано 11 октября 2010 года. Учредители — ООО «Автомакияж» и ООО «Сувар-отель». Основная деятельность — строительство жилых и нежилых зданий. В комментариях татарским СМИ гендиректор инвестиционной компании ООО «Сувар Девелопмент» разъяснил, что ещё в начале 2017 года из ООО «Сувар Девелопмент» под тем же именем было выделено строительное направление. Его возглавил Андрей Мочалов.

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По версии следствия, летом 2016 года в ЦБ РФ были представлены не соответствующие действительности сведения о том, что «Татфондбанк» располагает высоколиквидным активом — кредитом, выданным ПАО «Нижнекамскнефтехим». Благодаря этому банк получил кредит на 3,1 млрд рублей. По информации правоохранительных органов, в дальнейшем средства поступили на расчётные счета аффилированных компаний, в числе которых называлось и ООО «Сувар Девелопмент».

Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем.

Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов.

В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. А 20 февраля Банк России назначил ему временную администрацию.

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