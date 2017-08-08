В единый день голосования — 10 сентября 2017 года — омичам предстоит выбрать депутатов городского совета нового, шестого созыва. И чем меньше остаётся времени, тем больше появляется предположений, каков будет исход выборов, какой будет явка.

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Что касается выборов-2017 в областные и городские парламенты в целом, общероссийские тренды кампаний описаны и систематизированы в аналитическом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

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Кроме того, в пресс-центре ИА REGNUM 2 августа состоялось тринадцатое заседание экспертного клуба «Регион», в ходе которого эксперты обсудили выборы в областные и городские парламенты: ставки элит и вызовы для партий.

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По мнению экспертов АПЭК, в Омске в связи с выборами в горсовет сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать следующим образом: неплохие стартовые возможности оппозиционных сил при сохранении серьезных конкурентных преимуществ «Единой России».

«Высокие результаты КПРФ в городе на выборах различных уровней известны (например, во время думских выборов 2016 года КПРФ на 1−3% опередила «Единую Россию» по списку во всех частях города, кроме Ленинского округа). Однако в результате праймериз удалось объединить вокруг «Единой России» ключевые действующие в городе элитные группы, выдвинув по округам кандидатов, обладающих серьёзными ресурсами для борьбы. «Единая Россия» предприняла серьезные усилия, чтобы дистанцироваться от ряда непопулярных в городе и регионе фигур. В связи с этим её шансы на уверенное выступление в ходе этих выборов возрастают», — говорится в в аналитическом докладе.

Rama Выборы

«Аморфность и равнодушие» к муниципальным выборам

Чтобы составить целостную картину, ИА REGNUM опросило местных экспертов.

«Последние годы показывают, что коммунисты уже не так сильны в регионе, но по-прежнему, остаются конкурентами для «Единой России», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM общественный деятель Татьяна Шнейдер.

«Я бы с уверенностью не называла Омск «красным поясом». На мой взгляд, это преувеличение», — добавила она.

Стоит отметить, что рассуждения о «красном поясе» неслучайны в свете последних событий. Недавно весьма интересное заявление по этому поводу сделал губернатор Омской области Виктор Назаров. На встрече с руководителями учреждений культуры и творческих союзов области в Театре драмы губернатор попросил культдеятелей «поработать» с людьми, в том числе поговорить с ними, чтобы добиться «хорошей явки с хорошим пониманием».

«Когда в Москве говорят «Омская область», там сразу машут рукой, мол, это «красный пояс». Наша задача сломать стереотип «красного пояса», — цитирует «БК55» Назарова.

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По словам Татьяны Шнейдер, обеспокоенность местных властей понятна, ведь выборы мэра в 2012 году показали рекордно низкую явку (16,94% в июне 2012 года, тогда на выборах победил Вячеслав Двораковский — прим. ИА REGNUM ).

«Власти нужно не стереотип «красного пояса» ломать, а работать с людьми в отношении их гражданской позиции. А пока этого не происходит», — подчеркнула она, выразив уверенность, что явка на нынешних выборах в горсовет будет «катастрофически низкой» и не превысит 15%.

«Как показывает практика, с каждым годом явка на выборы все ниже и ниже. Местные выборы людей не интересуют. Аморфность и равнодушие людей к муниципальным выборам обусловлены тем, что люди перестали видеть результат. Люди не считают муниципальные выборы чем-то серьёзным и просто, по сути, бойкотируют их. Считаю, что при 15% ни о какой легитимности речи и быть не может. Стоит отметить, что у нас нет конкуренции. Депутаты, которые просидели равнодушно пять лет в здании городского совета, идут сидеть ещё пять лет. Фактически, нет сменяемости. Рассчитывать при этом на какой-то результат бессмысленно. А отсюда, опять же, равнодушие населения», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

Кому выгодна низкая явка?

Как отметил в интервью ИА REGNUM омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков, комментируя заявление о «красном поясе», в Сибири действительно образовался своеобразный блок коммунистов из губернатора (иркутский губернатор-коммунист Сергей Левченко — прим. ИА REGNUM ), мэра областного центра (мэр Новосибирска Анатолий Локоть — прим. ИА REGNUM ), депутатов заксобраний и горсоветов, работающих в тесной связке с местным бизнесом.

При этом, по мнению Кондакова, на выборах в горсовет высокая явка непринципиальна.

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«Кремлевской администрации высокая явка очень важна только на президентских выборах. Высокая явка на президентских выборах — это вопрос легитимности. Основные усилия по повышению явки будут сосредоточены в 2018 году. Что касается региональных выборов, то здесь такой цели не стоит. По сути, данное обращение губернатора можно рассматривать как призыв мобилизовать лояльные партии власти фокус-группы голосовать за «Единую Россию». Низкая явка всегда выгодна кандидатам от власти. В этом случае явка «сушится», а за счёт административного ресурса поддерживается высокий процент за провластного кандидата. Например, отсутствием достаточного количества наглядной агитации. Пресловутые праймериз «Единой России» тоже вносят свою лепту, потому что люди пожилого возраста, а они политически довольно активные избиратели, начинают путаться. У них откладывается в голове, что в мае они уже проголосовали. Другие граждане тоже думают, что выборы уже состоялись, а дальнейшие голосования уже ничего не решают», — рассуждает эксперт.

По словам Сергея Кондакова, также явка «сушится» формированием общественного мнения о том, что «всё равно победит определенный кандидат, а у других нет шансов».

«Нежелание граждан участвовать в выборах муниципальной власти обусловлено недоверием к выборам в целом и усталостью от них в частности. Такой расклад выгоден именно партии власти, которая заинтересована в том, чтобы на выборы шли только лояльные избиратели, как правило, это дисциплинированные бюджетники, пожилые люди с традиционно консервативными взглядами, проявляющимися в желании отдать свой голос за существующую власть. Аргументация проста — лишь бы хуже не было. Высокая явка на выборах важна прежде всего для КПРФ, так как это означало бы массовый приход на выборы неопределившихся избирателей, которые будут решать уже непосредственно на участке. Высокая явка избирателей на выборах на руку и непарламентским партиям — это шанс преодолеть 5-процентный барьер», — резюмировал общественный деятель.

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Сложившуюся в Омске ситуацию также прокомментировал политолог Андрей Рудаков:

«В этом году «Единая Россия» в Омске неожиданно для себя столкнулась с попытками конкурентов навязать политическую борьбу. В городе началась активная работа на повышение явки, которая крайне невыгодна партии власти. Но им приходится сохранять серьёзное выражение лица и заявлять, что всё идёт по плану».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске 10 сентября 2017 года пройдут выборы депутатов горсовета шестого созыва. 31 июля Омская городская избирательная комиссия и окружные комиссии завершили приём документов на выдвижение и регистрации кандидатов и избирательных объединений. Для регистрации кандидаты по одномандатному округу должны были собрать и представить 250 подписей, по избирательному объединению — 4,5 тыс. подписей. Четыре парламентские партии освобождаются от этих обязанностей.

Список кандидатов КПРФ был зарегистрирован Омской городской избирательной комиссией 22 июля. А 3 августа горизбирком зарегистрировал список кандидатов ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России».

Напомним, выборы депутатов горсовета Омска пятого созыва состоялись 4 марта 2012 года. Впервые на выборах 2012 года была применена смешанная система голосования. 20 депутатов были выбраны по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам. Тогда из сорока выбранных депутатов 14 народных избранников, работавших в городском представительном органе с 2007 по 2012 год, вновь получили доверие омичей. Среди депутатов пятого созыва были представители «ЕР» (20 человек), КПРФ (10), «СР (3), ЛДПР (2), а также пятеро самовыдвиженцев.

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