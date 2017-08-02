Выборам в горсовет Омска помешает «дачно-пикниковый сезон»

Омск, , 07:28 — REGNUM В единый день голосования-2017, который в этом году приходится на 10 сентября, в Омске пройдут выборы депутатов городского совета шестого созыва. Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, ранее уже предположили, что явка на этих выборах будет низкой, так как в принципе снижается из года в год.

Одной из причин отнюдь не рекордной явки на сентябрьских выборах в регионах России традиционно называют то, что в сентябре избиратели заняты в огородах и на дачах. Мол, им не до политики, так как надо заниматься уборкой урожая.

Однако, по мнению председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой, главное, не какая явка, а чтобы она была реально отражена, чтобы не было давления на людей и фальсификаций.

«Я считаю, что день голосования очень неудачный, единый день голосования в начале сентября, для явки это тоже отягчающее обстоятельство. На рабочей группе мы это тоже обсуждали, и этот вопрос тоже остро стоит. Если сохранять единый день голосования, то переносить на позднюю осень либо на позднюю весну. Проводить выборы точно не в сентябре, а хотя бы с середины октября. Опять же это вопрос дискуссионный, который обсуждается в рамках рабочей группы по систематизации избирательного законодательства», — цитирует Памфилову «Коммерсантъ».

Омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков заявил, что считает предложение Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования «разумным и полезным».

«Немалый процент избирателей пропускает выборы из-за дачно-пикникового сезона. А также кто-то уезжает в отпуск. Считаю оптимальным перенести день голосования на конец ноября. Неплохо было бы увеличить время работы избирательных участков в день голосования с 07:00 до 23:00. Даже смещение дня голосования на два месяца увеличит явку избирателей», — сказал Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Омского городского совета шестого созыва пройдут 10 сентября 2017 года.

Депутатов горсовета пятого созыва омичи выбирали 4 марта 2012 года. Тогда на выборах впервые была применена смешанная система голосования. 20 депутатов были выбраны по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам. По данным ЦИК РФ, явка на выборах в Омский городской совет в 2012 году составила более 50% (50,35% — по состоянию на 18:00 4 марта 2012 года).

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