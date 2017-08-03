«Сломать стереотип «красного пояса»: главное в Омской области

Омск, , 14:10 — REGNUM Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Омск в преддверии выборов в горсовет

Губернатор Омской области Виктор Назаров озаботился повышением явки на предстоящие выборы. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили местные СМИ, предположив, что главе омского региона поставили задачу «сверху» — значительно увеличить явку.

Простимулировать явку на выборы Назаров, в свою очередь, призвал «проверенную культобщественность», — пишет «БК55».

"Когда в Москве говорят «Омская область», там сразу машут рукой, мол, это «красный пояс». Наша задача сломать стереотип «красного пояса», — цитирует омское информагентство Назарова, обратившегося к руководителям учреждений культуры и творческих союзов области на встрече в Театре драмы.

Назаров попросил культдеятелей «поработать» с людьми, в том числе поговорить с ними: «Нужна хорошая явка с хорошим пониманием. Нам не нужен мэр, выбранный 16% из тех, кто пришел проголосовать. Проявите гражданскую позицию». Уточняется, что при этом губернатор не призывал голосовать за «Единую Россию».

Напомним, в Омской области в единый день голосования пройдут выборы депутатов городского совета шестого созыва. И опрошенные ИА REGNUM политологи предположили, что явка на этих выборах будет низкой, не более 15−20%, так как в принципе снижается из года в год.

Читайте также: Политологи предсказывают низкую явку на выборах в Омский горсовет

Что касается «красного пояса», то, по мнению ряда экспертов, основная борьба на этих выборах действительно развернётся между «Единой Россией» и КПРФ. «Возможно, что КПРФ даже сможет укрепиться, учитывая последние тренды», — сказал омский общественный деятель Сергей Кондаков.

Директор ООО «ГЭПИЦентр-2» Вадим Дрягин спрогнозировал, что на этих выборах победит «Единая Россия», но, возможно, с небольшим перевесом, за счёт одномандатников.

Добавим, новому созыву горсовета предстоит сделать важный для Омска выбор. Всенародные выборы мэра Омска отменили в 2015 году, и эта «ответственность» легла на плечи депутатов, которым предстоит назвать имя нового градоначальника уже в ноябре этого года. Вячеслав Двораковский, руководивший городом с 2012 года, ушёл в отставку с этого поста в июле 2017 года.

Читайте также: На низком старте: Омск перед выборами в горсовет

В Омской области 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, также пройдут дополнительные выборы депутатов районных советов.

Читайте также: Выборам в горсовет Омска помешает «дачно-пикниковый сезон»

В ожидании изменений

Центр города-миллионника Омска может кардинально измениться уже через несколько лет.

Омские архитекторы 2 августа представили концепцию ожидаемых изменений. О проекте реконструкции и благоустройства городских набережных рассказали представители КБ «Стрелка» и архитекторы бюро «Рим» и «Бегун». Уточняется, что проект составлен в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» и рассчитан на два этапа. Первый этап связан с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в июне-июле 2018 года.

Главный архитектор Омской области Елена Михеева рассказала, что в 2017 году запланировали закатать в свежий асфальт площадь Бударина, вывезти оттуда мусор, сделать освещение. В июне 2018 года омичи смогут смотреть там футбольные матчи на больших экранах. Требуемая сумма — 52 млн рублей. Работы обещают начать уже до холодов.

Вторая часть проекта рассчитана на 2019 — 2022 годы. Проект благоустройства набережной Тухачевского и набережных Оми разработали москвичи с участием омских архитекторов.

«К разработке проекта мы привлекаем множество экспертов. Сначала работаем с горожанами, обсуждаем инициативы и предложения. Это этап общественного обсуждения. Мы выделяем городскую идентичность. Затем проводится экспертное обсуждение, создается проектно-сметная документация. И, наконец, проект согласовывается с властями», — цитирует «Омск-информ» архитектора из КБ «Стрелка» Даниила Хлебникова.

В Омске общественное обсуждение проектов благоустройства началось ещё в марте.

«Мы выявляем проблемы территорий. В Омске это неблагоустроенность, недоступность набережных. Нужно создавать общественные пространства, открытые для пешеходов и велосипедистов набережные. В нашем проекте в приоритете пешеходы, затем идут велосипедисты, и, наконец, автомобилисты. В Омске есть уникальные набережные, которые закрыты для пешеходов», — объяснил архитектор Ефим Фрейдин.

Что касается благоустройства Омской крепости, согласно проекту там должен появиться земляной вал, который по контурам будет повторять очертания крепости. Земляной вал будет плавно спускаться к Иртышу, где будут обустроены нижние водные сады. Также там планируют построить смотровые площадки.

На набережной Тухачевского планируется развести потоки пешеходов и велосипедистов, у бывшей ТЭЦ № 1 — обустроить концертную площадку и общественную зону. Архитекторы заверили, что кардинальные изменения ждут и набережные Оми. В частности, на отрезке набережной от Комсомольского до Фрунзенского моста необходимо проводить берегоукрепление, чистить насаждения.

В районе горсовета у самой кромки воды архитекторы предложили создать водные сады для релаксации.

Архитектор Александр Бегун рассказал о благоустройстве Театральной площади, набережной Каримова и Иртышской набережной. На Театральной площади нужно заменить плитку, высадить больше деревьев. На набережной Каримова будут разведены пешеходные зоны и велодорожки. От «Вавилона» к Воскресенскому скверу построят велопешеходный мост. Также в планах — реконструкция нижней набережной Оми, которая сейчас провалилась.

На Иртышской набережной от речного вокзала до Ленинградского моста планируется создать несколько уровней — для велосипедистов, пешеходов и отдыхающих на Центральном пляже.

Однако в то же время омские массмедиа отмечают, что пока планы остаются всего лишь планами, какими бы грандиозными и заманчивыми они не были.

«Неизвестен не то что источник финансирования всей этой красоты, но даже общая сумма, необходимая на реализацию проектов. Конкретика есть лишь по площади Бударина. Пока нет и проектно-сметной документации», — резюмирует омское информагентство.

АЧС в Омской области

Сумма компенсации из средств резервного фонда владельцам личных подворий в Омской области, у которых из-за африканской чумы свиней (АЧС) было отчуждено поголовье свиней, составляет 64,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, первые выплаты владельцам личных подворий начнутся уже на следующей неделе, с 7 августа.

Вопросы ликвидации очагов АЧС в регионе обсудили 2 августа на заседании в Минсельхозпроде под руководством первого заместителя председателя правительства региона Андрея Новосёлова. По информации Главного управления ветеринарии региона, в деревне Верблюжье Саргатского района и поселке Ачаирский Омского района карантин уже снят. Продолжаются рейды по придорожным кафе, местам несанкционированной торговли, городским рынкам, ведётся разъяснительная работа с населением. В результате внеплановых проверок Роспотребнадзора в отношении объектов, занимающихся оборотом мяса и мясной продукции, с реализации снято 254,6 кг мясной продукции.

Указом губернатора Омской области от 1 августа 2017 года в эпизоотических очагах, первой и второй угрожаемых зонах установлен карантин по АЧС до 31 августа. На сегодняшний день в первую угрожаемую зону включены Омский район (сёла Харино, Надеждино, посёлок Ключи, деревня Большекулачье, Красная Горка), Любинский район (село Китайлы, посёлок Политотдел), Оконешниковский район (деревня Камышино). Также в первую угрожаемую зону попали микрорайоны «Береговой», «Новоалександровский» и поселок Николаевка Советского административного округа Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в июле 2017 года в связи со вспышкой АЧС объявили режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также: В Омской области объявлен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Африканская чума свиней — вирусное заболевание, поражающее диких и домашних свиней. По словам специалистов, опасности для здоровья человека заболевание не представляет, но вот экономический ущерб от него может быть огромным.

В Омской области размер выплат за отчуждённых животных составляет 133 рубля за 1 кг. В убойном весе — 186 рублей. Всего по состоянию на конец июля в регионе в очагах АЧС было отчуждено около 3,5 тыс. голов свиней.

Читайте также: АЧС в Омской области: отчуждено 3,5 тыс. голов свиней