В Казахстане за первое полугодие 2017 года объем производства промышленной продукции составил 10,62 трлн тенге (1,92 трлн рублей), что на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. При этом наибольшая доля средств приходится на Атыраускую область — на ее долю приходится четверть всего объема производства. Сумма произведенной продукции здесь составила 2,73 трлн тенге (0,49 трлн рублей), рост составил 19,3%. На втором месте идет Карагандинская область, где объем произведенной промышленной продукции составил 1,05 трлн тенге (0,19 трлн рублей) и обеспечил рост в 4,9%. Третья позиция за Мангистауской областью, где сумма произведенной продукции также составила 1,05 трлн тенге, при этом здесь идет падение на 0,9%. Самый большой рост приходится на Западно-Казахстанскую область, где произведено продукции на 0,93 трлн тенге (0,17 трлн рублей). Падение производства отмечено в Кзыл-Ординской области, где выпущено промышленной продукции на 356,43 млрд тенге (65,47 млрд рублей), что ниже на 3,7%, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Объем производства промышленной продукции по регионам

Наименование

Сумма, млрд тенге

Сумма, млрд рублей

Доля

Республика Казахстан (+7,8%)

10 624,67

1924,76

100,0%

Атырауская область (+19,3%)

2731,15

494,77

25,7%

Карагандинская область (+4,9%)

1054,37

191,01

9,9%

Мангистауская область (-0,9%)

1048,16

189,88

9,9%

Западно-Казахстанская область (+14,4%)

928,31

168,17

8,7%

Павлодарская область (+6,1%)

855,68

155,01

8,0%

Восточно-Казахстанская область (+4,3%)

720,24

130,48

6,8%

Актюбинская область (+4,9%)

702,78

127,31

6,6%

город Алма-Ата (+4,7%)

395,70

71,68

3,7%

Южно-Казахстанская область (+0,2%)

371,50

67,30

3,5%

Кустанайская область (+3,9%)

358,46

64,94

3,4%

Кзыл-Ординская область (-3,7%)

356,43

64,57

3,4%

Алма-Атинская область (+4,4%)

329,37

59,67

3,1%

город Астана (+4,3%)

255,86

46,35

2,4%

Акмолинская область (+3,6%)

250,58

45,39

2,4%

Джамбульская область (+0,2%)

162,80

29,49

1,5%

Северо-Казахстанская область (+5,4%)

103,29

18,71

1,0%

По данным Комитета по статистике МНЭ Казахстана

Горнодобывающая промышленность

В целом по горнодобывающей промышленности и разработке карьеров практически все пункты показали рост, за исключением сектора «Технические услуги в области горнодобывающей промышленности» — здесь идет незначительное снижение по объему денежных средств в 0,2%.

Наибольшая доля денежных средств приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. Ее объем составил 5,51 трлн тенге (1 трлн рублей) или 51,9% от всего объема производства промышленной продукции, а рост составил 9,4%. В структуре отрасли львиная доля, а если точнее, 80,48% средств, приходится на добычу сырой нефти и природного газа. Произведена добыча 42,55 млн тонн сырой нефти и 26,42 млрд кубометров природного газа на общую сумму в 4,437 трлн тенге (0,8 трлн рублей). Рост сектора составил 9,7% и в денежном, и в физическом выражении.

На втором месте с суммой в 552,164 млрд тенге (100,03 млрд рублей) и долей в 10,01% — добыча металлических руд. В самом секторе максимальный рост в 73,4% показала добыча свинца, его объем составил 53,4 тыс. тонн. Также в 1,5 раза выросла добыча свинцовых концентратов (195,9 тыс. тонн) и на треть выросла добыча неагломерированных железных руд (3,78 млн тонн), а также медных руд (48,53 млн тонн).

Наибольший рост производства продукции продемонстрировали прочие отрасли горнодобывающей промышленности, денежный объем которого составил 79,79 млрд тенге (14,45 млрд рублей). В этом секторе на 92,3% выросла добыча фосфатного сырья тонкого помола. В частности добыто 179,2 тыс. тонн продукции. Также более чем на 40% выросли темпы добычи известняка и гипса, а также мрамора и гранита. Всего за полугодие добыто 7,53 млн тонн известняка и гипса, 0,13 и 4,48 тыс. кубометров мрамора и гранита. Отрицательные показатели только у продукции «Гранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленный», добыча которых сократилась на 8%.

Объем добытой продукции по категории «Прочие отрасли горнодобывающей промышленности» за январь-июнь 2017 года

Обрабатывающая промышленность

Основная доля средств в обрабатывающей промышленности приходится, как уже сказано выше, на металлургическую промышленность (46,16%). На втором месте сектор производства продуктов питания, который произвел продукцию на 692,73 млрд тенге (125,49 млрд рублей) и занял в общей доле 16,42%. Здесь рост составил 7,5%. Третьей с произведенной продукцией на сумму в 409,66 млрд тенге (74,2 млрд рублей) стала сфера машиностроения. На нее пришлась доля в 9,71%, а рост составил 3,8%.

Наибольший рост в суммарном выражении показали секторы: производство основных фармацевтических продуктов (34,6%), легкая промышленность (15,4%), а также производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (10,2%). В отрицательной зоне оказалось производство табачных изделий (-21,9%), а также производство прочих готовых изделий (-18,3%).

Объем производства промышленной продукции в обрабатывающей промышленности

Наименование

Сумма, млрд тенге

Доля в процентах

1 947,43

46,16

692,73

16,42

409,66

9,71

339,47

8,05

169,98

4,03

153,59

3,64

135,23

3,21

105,63

2,50

78,37

1,86

38,87

0,92

37,84

0,90

35,09

0,83

25,57

0,61

17,29

0,41

17,24

0,41

9,60

0,23

5,71

0,14

В легкой промышленности по объему произведенной продукции по количественным параметрам сложилась следующая картина: в секторе производства продуктов питания в 3,7 раза увеличилось производство по пункту «Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые скота крупного рогатого или животных семейства лошадиных, овец и коз», свыше 40% — производство томатных консервов, готовых кормов для сельскохозяйственных животных, а также переработка и консервирование овощей. Наибольшее снижение демонстрируют производство мороженого и сахара.

В производстве напитков наибольший рост приходится на долю коньяка (76,1%). Следом идет производство натурального виноградного вина (48,1%). Также в зону роста попали производство прочих безалкогольных напитков (18,7%), производство ликеров и прочих алкогольных напитков (11,8%), а также производство пива (8,3%). В отрицательной зоне производство минеральной и газированной воды (-2,9%), а также производство водки (-2,1%).

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В легкой промышленности в 3,6 раза выросло производство текстильный изделий, при этом в основном за счет роста производства изделий из хлопка. Производство одежды почти полностью показало отрицательный результат, причем наибольший спад приходится на производство шляп и головных уборов (-51,1%). В зоне роста тут только производство вязаной одежды (20,5%) и верхней одежды для женщин (23,6%). Производство кожаной и относящейся к ней продукции, а также производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, полностью в негативном тренде. В производстве бумаги и бумажной продукции наибольшее снижение идет по туалетной бумаге (-63,7%). Производство кокса и продуктов нефтепереработки по большей части в зоне роста, и наибольший рост приходится на пункт «Кокс нефтяной, битум нефтяной и остатки от переработки нефти или нефтепродуктов прочие».

Производство продуктов химической промышленности имеет разнонаправленное развитие. Здесь наибольший рост показывает производство фосфорных удобрений (69,5%), а наибольшее снижение — производство добавок для цементов и строительных растворов или бетонов (-56,9%).

Основных фармацевтических продуктов лекарств было произведено на 40% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, но по прочим фармацевтическим препаратам идет снижение на 16,8%.

В области резиновых и пластмассовых изделий наибольший рост продемонстрировало производство предметов домашнего обихода (67%), а снижение идет по производству пластмассовых труб и фитингов (-14,1%).

Производство прочей не металлической минеральной продукции тоже имеет разнонаправленный тренд, здесь наибольший рост идет по силикатным и шлаковым кирпичам (34,4%), а наибольшее падение — по строительным растворам (-25,3%).

Черная металлургия показала рост по производству сэндвич-панелей из покрытого стального листа (194,4%), а также профилей и уголков, полученных холодной штамповкой или гибкой из стали (144,3%). Снижение здесь идет только по пункту «сталь легированная в слитках или формах в первичных прочих и полуфабрикаты из стали легированной» (-21,5%).

В отрасли основных благородных и цветных металлов на 18,6% выросло производство золота, а производство серебра, наоборот, снизилось и составило — 13%. В литье металлов выросли только услуги по литью чугуна (12,9%), тогда как литье стали снизилось на 3%, а литье прочих цветных металлов снизилось на 14,9%.

В отрасли готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросли только производство перемалывающих шаров для мельниц (55,1%), а также производство котлов для центрального отопления (4,3%), а по остальным пунктам идет падение, наибольшее приходится на радиаторы для центрального отопления (-36,1%).

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В машиностроении наибольший рост приходится на производство прочих транспортных средств, где в 9,1 раза больше произведено несамоходных грузовых вагонов. Также выросло и производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов. Здесь производство легковых автомобилей повысилось в 5,3 раза, автомобили для перевозки десяти или более человек выросли в 4,4 раза, а специализированные и специальные автомобили выросли в 3,1 раза. При этом производство грузовых автомашин упало на 32,1%, а производство прицепов и полуприцепов — на 25,6%.

Полностью положительную динамику продемонстрировало производство компьютеров, электронной и оптической продукции, причем на вычислительные машины приходится 139,1% роста, а на счетчики электроэнергии — 28,1%. Такая же картина и по производству мебели. В частности, показатели по офисной мебели выросли на 46,7%, мебели для сидения — на 44,7%, мебели деревянной для столовой и гостиной — на 23,5%, мебели кухонной — на 16,4, а спальной мебели — на 9,9%.

В области электрического оборудования снизилось только производство волоконно-оптических кабелей (-32,7%), остальное все в зоне роста, и наибольший рост приходится на электрические трансформаторы (71,5%).

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие категории, в два раза упало производство тракторов, и на 34,5% повысилось производство по пункту «Клапаны распределительные, затворы шиберные, клапаны шаровые и прочие».

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сектор занимает третье место по объему денежных средств в общем объеме производства промышленной продукции. На его долю приходится порядка 7,46%, что в денежном выражении составляет 0,79 трлн тенге. Здесь наибольшую долю обеспечивает производство и передача, а также распределение электроэнергии, объем произведенной продукции которого оценивается в 0,55 трлн тенге. Всего за первое полугодие 2017 года в Казахстане произведено 51 млрд кВт. ч электроэнергии, что обеспечило рост на 10,8%. По подаче газа производство составляет 3,78 млрд кубометров, что превышает прошлогодние показатели на 13,5%. По подаче пара рост объем произведённой продукции составил 45,88 млн Гкал, что обеспечило рост в 11,6%.

Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Данный сектор занимает в объеме производства промышленной продукции Казахстана меньше одного процента. На него приходится 0,1 трлн тенге, или 0,94%, от всего объема производства. Всего за период показатели составили 1,3 млрд кубометров, что ниже аналогичного периода 2016 года на 2,7%.

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