Лязат Шибутова, , 14:26 — REGNUM

За 10 лет из Казахстана в Китай было экспортировано нефти и нефтепродуктов, а также газа на сумму порядка 53,72 млрд долларов США. По физическим параметрам это порядка 87,3 млн тонн плюс 1,56 млрд кубометров газа.

Основная доля, почти 90,08%, приходится на сырую нефть и газовый конденсат. Всего за 10 лет Казахстаном в Китай было экспортировано порядка 75,09 млн тонн данной продукции на сумму в 48,39 млрд долларов США.

На втором месте экспорт продукции, проходящей по категории «Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов». Ее экспорт составил 5,86 млн тонн на сумму в 2,48 млрд долларов США или 4,62% от всего объема экспорта в денежном выражении. Примерно такой же объем приходится и на жидкое топливо (мазут), объем экспорта которого составил 5,78 млн тонн на сумму в 2,42 млрд долларов США или 4,5% от объема экспорта в денежном выражении. Следом идет газ природный в газообразном состоянии, экспорт которого начался только в 2013 году и составил 1,56 млрд кубических метров, на сумму в 0,18 млрд долларов США. Экспорт прочего газа (код 2711) составил 0,49 млн тонн на сумму 0,19 млрд долларов США. На последнем месте газойли или дизельное топливо, объем экспорта которого составил 0,08 млн тонн на сумму в 0,06 млрд долларов США.

Экспорт Казахстана в Китай нефти, газа и нефтепродуктов за 2007−2016 годы

Наименование Кол-во млн тонн Сумма, млрд долларов США Нефть сырая и газовый конденсат 75,09 48,39 Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов 5,86 2,48 Газойли (дизельное топливо) 0,08 0,06 Топливо жидкое (мазут) 5,78 2,42 Газ природный (код 2711) 0,49 0,19 Итого: 87,31 53,54 Газ природный в газообразном состоянии (млрд куб.м.) 1,56 0,18 ВСЕГО: 53,72

Импорт же практически аналогичных товаров из Китая за 2007−2016 годы составил порядка 137,28 млн долларов США. В частности, было импортировано 397,94 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму порядка 91,3 млн долларов США, что составляет 66,51% доли всего импорта рассматриваемых позиций из Китая.

На втором месте импорт из Китая смазочных масел. За 10 лет Казахстан закупил у Китая порядка 12 тыс. тонн смазочных масел на сумму в 45,93 млн долларов США. Также Казахстан закупал в Китае и мазут, но его объемы очень малы и составили 0,12 тыс. тонн на сумму в 0,05 млн долларов США.

Импорт нефтепродуктов из Китая в Казахстан за 2007−2016 годы

Наименование кол-во, тыс. тонн Сумма, млн долларов США Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов 397,94 91,30 Топливо жидкое (мазут) 0,12 0,05 Смазочные масла 12,01 45,93 Итого: 410,07 137,28

Нефть сырая и газовый конденсат

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Всего за 10 лет Казахстан экспортировал в Китай порядка 74,5 млн тонн сырой нефти и газового конденсата на сумму в 48,2 млрд долларов США. Средняя доля рынка экспорта по данной позиции, которая приходится на Китай — 11%. При этом наибольший рост приходится на 2011−2013 годы, когда в Китай поставлялось порядка 11 млн тонн нефти на сумму свыше 8,5 млрд долларов США ежегодно.

После этого периода, с 2014 года наблюдается постепенное снижение объемов закупаемой Китаем у Казахстана. В 2014 году падение поставок составило 43,9% по обеим параметрам — физическому и денежному. На следующий, 2015 год, снижение физического объема составило 18,7%, а вот денежный объем за счет снижения цен упал почти на 58%. 2016 год также прошел в негативном тренде, падение составило 36,4% в количественном выражении и 57,2% в денежном.

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Итоги 2017 года еще рано подводить, но и он демонстрирует негативные тенденции, так как за 5 месяцев 2017 года экспорт Казахстана в Китай нефти сырой и газового конденсата упал почти в два раза по количественному показателю и почти на треть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего за январь-май 2017 года было поставлено 0,84 млн тонн нефти сырой и газового конденсата на сумму в 0,3 млрд долларов США.

Данный нисходящий тренд связан с тем, что Китай из года в год сокращает импорт продукции данной категории. В частности, если в 2014 году Китай импортировал сырой нефти и газового конденсата на 228,29 млрд долларов США, то в 2015 импорт упал почти вдвое и составил 134,34 млрд долларов США. В 2016 году тоже наблюдается снижение, правда, только на 13,16%, и импорт Китаем сырой нефти и газового конденсата составил 116,66 млрд долларов США. В любом случае, даже в самый пиковый период экспорта, который пришелся на 2013 год, Казахстан занимал не более 5% от всего объема китайского импорта сырой нефти и газового конденсата. Китай же занял в тот период 15,2% объема казахстанского экспорта по данной категории.

Продукты нефтепереработки

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В структуре экспорта и импорта продуктов нефтепереработки между Казахстаном и Китаем, наибольшая доля приходится на категорию «Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов». При этом, Казахстан не только его экспортирует, но импортирует.

Всего за 10 лет в Китай было экспортировано 5,86 млн тонн нефтепродуктов на сумму 2,48 млрд долларов США. Импорт же составил 0,4 млн тонн на сумму в 91,3 млн долларов США.

Структура экспорта по категории «Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов»

Наименование Сумма, тыс. долларов США Топлива жидкие, для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.% 860 723,88 Мазуты для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.% 1 254 731,01 Мазуты с содержанием серы не более 1 мас.% 267 886,58 Тяжелые дистилляты, газойли, для специфических процессов переработки 62 334,29 Топлива жидкие, с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% 20 124,49 Мазуты с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% 5 510,89 Газойли, с содержанием серы более 0,2 мас.% 159,52 Прочие смазочные масла и прочие масла 1,74 Мазуты для прочих целей, с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 2,8 мас.% 1 852,17 Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло 585,07 Жидкости для гидравлических целей 51,55 Масло для шестерен и масло для редукторов 80,68 Топлива жидкие, для прочих целей, с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 2,8 мас.% 7 166,54 Итого: 2 481 208,41

Структура импорта по категории «Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов»

Наименование Сумма, тыс. долларов США Топлива жидкие, для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.% 48,84 Для прочих целей, моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло 24577,70 Масла смазочные, масла прочие для специфических процессов переработки 16,05 Прочие средние дистилляты, для специфических процессов переработки 0,1 Прочие смазочные масла и прочие масла 12 144,35 Жидкости для гидравлических целей 3 266,78 Электрические изоляционные масла 1 061,44 Составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозийные масла 1 283,50 Масло для шестерен и масло для редукторов 2443,29 Отработанные нефтепродукты, содержащие полихлорбифенилы, полихлортрифенилы или полбромбифенилы 0,58 Прочие отработанные нефтепродукты 17,53 Прочие бензины моторные, авиационные 1,45 Бензины моторные прочие, с содержанием свинца не более, 013 ш/л с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу) 26108,90 Бензины моторные прочие, с содержанием свинца не более, 013 ш/л с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу) 6081,88 Бензин автомобильный с октановым числом 92 или более (по исследовательскому методу) 12794,37 Специальные бензины с содержанием Н-гексана не менее 55 мас.%, но не более 80 мас.%, температурой начала кипения не мене 64 °C и температурой окончания кипения не более 70°С 35,2 Прочие специальные бензины 251,85 Светлые масла, вазелиновое масло 19,6 За 2016 год «Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов» (нет раскладки) 1149,59 Итого: 91302,99

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Если посмотреть по динамике экспорта, то с 2012 года отмечается снижение экспорта в Китай нефтепродуктов, а в 2016 году он вообще прекратился. Это связано с общим трендом сокращения Китаем импорта нефтепродуктов под кодом 2710 — если в 2012 году Китай завозил нефтепродуктов на 33 млрд долларов США, то в 2016 объем импорта сократился в три раза и составил 11,16 млрд долларов США.

Динамика импорта нефтепродуктов неоднородная. Наибольший объем пришелся на 2014 год, когда из Китая было импортировано 153,8 тонн нефтепродуктов на сумму в 24,8 млн долларов США.

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По импорту и экспорту мазута наибольший объем приходится на 2011 год, когда Казахстан экспортировал в Китай 1,85 млн тонн на сумму в 0,92 млрд долларов США. Здесь также с 2012 года идет значительное снижение и к 2016 году объем экспортируемого мазута равен нулю.

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Кроме этого, между странами производится экспорт и импорт жидкого топлива (мазут). Экспорт мазута из Казахстана в Китай производился вплоть до 2015 года, но в 2016 году он прекратился, что опять же связано со значительным снижением самим Китаем импорта ряда нефтепродуктов.

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Всего объем экспортированного мазута составил 5,78 млн тонн на сумму в 2,42 млрд долларов США. Показатели по его импорту незначительные и составили 119,8 тонн на сумму 48,8 тыс. долларов США, причем импорт производился только в 2008 и 2013 годах.

В структуре экспорта с 2007 по 2011 годы Казахстана представлен еще один продукт экспорта — газойли или дизельное топливо. Всего за эти годы было поставлено в Китай 84,73 тонн дизельного топлива на сумму в 62,49 млн долларов США.

В категории продуктов нефтепереработки также отмечен импорт Казахстаном из Китая смазочных масел. Показатели по данной категории за 10 лет составили 12 тонн на сумму в 45,93 млн долларов США.

Газ природный

Экспорт природного газа в газообразном состоянии начался в 2013 году. Всего с 2013 года по 2016 год Казахстаном в Китай поставлено 1,56 млрд кубических метров газа в природном состоянии, на сумму в 181,61 млн долларов США. В целом, данные по природному газу в газообразном состоянии демонстрируют положительный тренд. По итогам первых пяти месяцев 2017 года данный тренд сохраняется, и поставки газа выросли в два раза в количеством выражении и на 81,6% по объему денежных средств по сравнению с аналогичным периодом 23 016 года. Всего за январь-май 2017 года в Китай экспортировано 347 млн кубометров природного газа в газообразном состоянии на сумму 45,23 млн долларов США.

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Помимо природного газа в газообразном состоянии в разные периоды, начиная с 2010 года, в Китай импортировались и прочие виды газов, входящих в категорию кода 2011. В частности, было экспортировано 32,21 тыс тонн прочих сжиженных нефтяных газов на сумму в 12,47 млн долларов США. Также был произведен экспорт 345,87 тыс. тонн прочего сжиженного пропана на сумму в 133,63 млн долларов США, а также 88,68 тыс. тонн прочего сжиженного бутана на сумму в 35,73 млн долларов США. Вместе с тем, в Китай экспортировано 19,72 тыс. тонн сжиженного пропана с чистотой не менее 99% на сумму в 4,9 млн долларов США. Также есть эпизод поставки пропана для использования в качестве топлива, но там объем всего 46,7 тонн на сумму в 16,6 тыс. долларов США. Есть еще эпизод поставки сжиженного газа в 2010 году, но его объемы тоже низкие — было экспортировано 38,2 кубических метров на сумму в 11,5 тыс. долларов США.

Всего по коду 2711, куда входит и газ природный в газообразном состоянии, экспорт Казахстана в Китай, если опираться на данные Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, составил порядка 368,36 млн долларов США.

Однако, если взглянуть на сведения Trade Map, поставка газа в Китай из Казахстана осуществлялась в большинстве случаев в большем объеме, чем указывается в казахстанских источниках. К примеру, если по данным Казахстана в 2012 году было экспортировано на 4,13 млн долларов США, то по данным Trade Map поставки Казахстана в Китай по коду 2711 составляли 5,03 млн долларов США. Всего за представленный период с 2012 по 2016 год разница между данными Trade Map и Казахстана составила 32,83 млн долларов США.

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