Лязат Шибутова, 10 июля 2017, 13:07 — REGNUM
Обзор посвящен структуре казахстанско-китайского импорта и экспорта автотранспортных средств и ряда сопутствующих материалов. Тракторы будут рассмотрены отдельно, в рамках других обзоров.
Экспорт
Казахстанская таможенная классификация объединила все экспортируемые в Китай транспортные средства в один пункт: «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование». Сюда входят транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, тали подъемные и подъемники, а также бывшие в эксплуатации автомобили, автокраны, бетономешалки и прочее.
Всего экспорт в Китай в общем объеме экспорта по данному пункту за 10 лет варьировался от 0,1% до 8% по количественному параметру и от 0,1% до 17,4% в денежном выражении. В общей сумме Казахстан экспортировал транспортные средства на сумму в 143,57 млн долларов США.
Экспорт Казахстана в Китай по пункту «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование» за 2007−2016 годы
Кол-во
Сумма, тыс. долларов США
2007
462,6
517,4
2008
4 405,3
1 616,7
2009
3 463,4
983,9
2010
1 848,5
382,7
2011
60,8
273,8
2012
1 384,2
6 079,0
2013
27,9
239,0
2014
425,1
60 745,6
2015
388,5
61 216,4
2016
748,8
3 522,4
2017
728,2
7 991,8
Итого:
143 568,7
По данным КГД МФ РК
Импорт
Что касается импорта, то общая сумма составляет порядка 5,28 млрд долларов США. В эту категорию входят и спецтехника (бульдозеры и прочее), и автомашины спецназначения (пожарные и прочее), и автомобили грузовые. Казахстан также импортирует легковой автотранспорт, пассажирский транспорт, вагоны железнодорожные и трамвайные, погрузочно-разгрузочные машины, узлы и части к локомотивам и прочему железнодорожному подвижному составу и трамваям. Также в структуре импорта есть двигатели внутреннего сгорания и части к ним, шины, запчасти для автомашин, сигнальные устройства для транспорта и устройства путевые железнодорожные и трамвайные, и даже шпалы.
По динамике в целом, в сфере импорта автотранспортных средств движение идет в определенном соотношении с общей динамикой изменения импорта, поэтому с 2007 года по 2010 год наблюдалось небольшое падение, затем с 2011 по 2014 годы идет рост, а после — в 2015—2016 годы опять же проявляются нисходящие тренды.
Наибольшая доля китайского импорта в Казахстане приходится на спецтехнику, а именно на бульдозеры, автогрейдеры, планировщики, скреперы и экскаваторы. Если судить по количественному параметры, то получается, что 92,4% всей спецтехники приходится на долю Китая, однако если заглянуть более глубже в данные, то картина немного другая. В частности, до 2014 года на китайскую спецтехнику приходилось в среднем 53,64%, однако ситуация резко меняется в 2015—2016 годах — в эти годы импорт спецтехники из Китая возрастет до 99,6% и 99%. Поэтому рассмотрим код ТН ВЭД 8429 «Бульдозеры самоходные с поворотным и не отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, экскаваторы» более подробно.
Спецтехника, проходящая по данной категории, является недешевым видом техники, стоимость которой исчисляется десятками тысяч долларов. И в этой связи в 2015 году из списка выбивается пункт «Прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные», на покупку 257,45 тыс. единиц которого было потрачено 4,94 млн долларов США. В 2016 году же выбивается позиция «Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные», где на покупку 35,36 тыс. единиц техники было затрачено 1,41 млн долларов США. В обоих случаях речь может идти, конечно же, и о запасных частях к указанной технике.
Подробный расклад по категории «Бульдозеры самоходные с поворотным и не отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, экскаваторы» (код ТН ВЭД 8429)
Код ТН ВЭД
Наимено-вание
2015 г.
2016 г.
кол-во, шт.
средняя цена, долл. США
сумма, тыс. долл. США
кол-во, шт.
средняя цена, долл. США
сумма, тыс. долл. США
|8 429 521 009
|Гусеничные экскаваторы, полно-поворотные, прочие
72,0
142 110,1
10 231,9
24,0
161 813,3
3 883,5
|8 429 519 900
|Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные
808,0
37 157,5
30 023,3
35 359,0
299,7
10 597,3
|8 429 110 010
|Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные, мощностью более 250 л.с.
1,0
70 000,0
70,0
9,0
156 738,9
1 410,7
|8 429 110 090
|Прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные
257 447,0
19,2
4 939,3
5,0
66 000,0
330,0
|8 429 200 099
|Прочие грейдеры и планировщики
84,0
103 417,1
8 687,0
52,0
97 880,8
5 089,8
|8 429 401 000
|Катки дорожные вибрационные
120,0
45 398,7
5 447,8
76,0
40 809,2
3 101,5
|8 429 403 000
|Прочие катки дорожные
250,0
3 465,9
866,5
127,0
6 148,7
780,9
|8 429 511 000
|Погрузчики одноковшовые, фронтальные специально разработанные для подземных работ
8,0
237 727,7
1 901,8
6,0
154 933,7
929,6
|8 429 529 000
|Прочие машины полно-поворотные
5,0
147 025,0
735,1
3,0
118 000,0
354,0
|8 429 590 000
|Прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики
59,0
31 967,2
1 886,1
7,0
10 288,8
72,0
|8 429 409 000
|Машины трамбовочные
7,0
11,1
0,1
|8 429 521 001
|Гусеничные экскаваторы полно-поворотные: гидрав-лические, с момента выпуска которых прошел один год и более
1,0
45 150,0
45,2
В целом, на долю импорта спецтехники из Китая приходится 36,8% всех средств, а средняя цена, получается, составляет от 45 тыс. долларов США и выше. Всего из Китая было завезено 316,247 тыс. единиц спецтехники на сумму в 1,16 млрд долларов США, тогда как общий объем составил 342,259 тыс. единиц на сумму в 3,159 млрд долларов США.
Раскладка по объему денежных средств дает следующую картину: в 2011 году на спецтехнику из Китая пришлось порядка половины всего объема денежных средств или 149,84 млн долларов США (45,7%). Минимальное значение было в 2016 году — 27,9%, что составляет 26,6 млн долларов США.
На втором месте находятся китайские автомобили специального назначения, не используемые для перевозки пассажиров или грузов. В данную категорию входят автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками. Всего за 10 лет в Казахстан из Китая была импортирована половина автомобилей спецназначения, что составляет 6,3 тыс. единиц. По стоимости китайские автомобили спецназначения ненамного, но дешевле, чем в других странах, так как суммарный объем составил 641,47 млн долларов США или 40,5% от общего.
По динамике импорта китайских автомобилей спецназначения следующая картина: в 2007 году объем занимал 38,1%, затем постепенно снижался и в 2009 году составил 25,9%. После идет рост до 43,3% в 2010 году и скачок до 81,7% в 2011 году. В 2012—2013 годы объем составлял свыше 80%, и с 2014 года пошло постепенное снижение до 70,7%. Затем и общий импорт, и импорт китайских автомашин спецназначения падает почти в два раза, и в 2016 году на долю Китая приходится 42,4%.
Третью позицию занимают китайские грузовики, оттянувшие на себя 36,4% доли рынка по физическим параметрам и 37% по сумме. Всего с 2007 по 2016 год было закуплено 40 760 грузовых автомобилей на сумму 1,135 млрд долларов США. При этом если по цене ранее китайские грузовики обходились в среднем от 22,9 до 31,7 тыс. долларов США, то в 2015 и 2016 году они стоили от 40,35 до 41,94 тыс. долларов США. По критерию «доля рынка» на 2016 год объем поставленных грузовиков составил 42,4%. Наибольший рост наблюдается с 2011 по 2014 годы, когда доля импортируемых китайских грузовиков составляла от 80% и выше.
За 10 лет из Китая импортирована почти одна пятая часть всего ввезенного в Казахстан общественного транспорта (с поршневым двигателем внутреннего сгорания) и примерно такой же объем железнодорожных и трамвайных вагонов. По пассажирскому автотранспорту показатели составили 6,62 тыс. единиц на сумму в 307,91 млн долларов США, а по вагонам — 12,35 тыс. единиц на сумму 493,44 млн долларов США. Правда, по последнему речь во многих случаях может идти о запасных частях, так как средняя стоимость в определенные годы составляет от 20 долларов и выше за единицу.
Также у Китая небольшой, но постоянный объем в казахстанском импорте погрузочно-разгрузочных машин. В 2007 году он составлял всего 7,4%, упав в 2008 году до 2,4%. В 2009 году идет почти двукратный рост до 4,3%, а в 2010 году он дошел до 17,8%. В 2011, 2012, 2014 и 2016 года объем завезенных погрузочно-разгрузочных машин из Китая составлял примерно четверть всего импорта. В 2013 был наибольший рост — тогда было завезено 53,3%, а в 2015 году на Китай приходилась треть импорта всех машин данной категории. По количественным параметрам всего Казахстан импортировал 32,53 тыс. погрузочно-разгрузочных машин на сумму 275,92 млн долларов США.
Что касается легковых автомобилей, то импорт из Китая здесь более чем скромный, однако постепенно растет.
В частности, в 2007 году импортировалось 1 696 китайских легковых автомобилей на сумму в 14,48 млн долларов США, что составляло 0,4% в количественном эквиваленте и 0,6% в стоимостном выражении. В 2008 году импорт легковых автомобилей упал более чем в 2 раза, в Казахстан тогда завезли 707 автомашин на сумму в 5,36 млн долларов США. 2009 и 2010 годы стали худшими для импорта китайских легковых автомашин, так как число ввезенных в Казахстан автомашин сократилось до 257 и 268 единиц соответственно. В 2011 году ситуация несколько улучшилась, и из Китая завезли 453 автомобиля на сумму в 1,2 млн долларов США. Дальше ситуация пошла в гору, и в 2014 году доля китайского импорта легковых автомашин составила 5,8% от всего объема завезенных легковых автомобилей в физическом выражении и 2% — в суммарном. Объем завезенных тогда автомашин составил 3 918 единиц на сумму в 22,36 млн долларов США. В 2015 и 2016 году импорт легковых автомашин упал более чем в два раза и составил 1 534 и 1051 автомашин на сумму в 13,55 млн и 7,26 млн долларов США. Правда, за счет общего снижения импорта автомашин доля рынка в эти годы у Китая составила 13,4% и 11,7% соответственно. Всего из Китая в Казахстан импортировано 15,244 тыс. легковых автомобилей на сумму в 87,86 млн долларов США.
Импорт из Китая автотехники и сопутствующих материалов за 2007−2016 годы
Код ТН ВЭД
Наименование товара
Единица измерения
Кол-во
Сумма, млн долларов США
|8429
|Бульдозеры самоходные с поворотным и не отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, экскаваторы
шт.
316 247,0
92,4%
1 162,6
36,8%
|8704
|Автомобили грузовые
шт.
40 760,0
36,4%
1 135,4
37,0%
|8705
|Автомобили специального назначения
шт.
6 306,0
50,5%
641,5
40,5%
|4011
|Шины пневматические резиновые новые
тыс. шт.
9 674,1
39,6%
568,9
29,3%
|8605−8606
|Вагоны ж/д и трамвайные, несамоходные
шт.
12 354,0
20,4%
493,4
15,7%
|8702
|Транспортные средства общественные, пассажирские моторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания
шт.
6 620,0
19,9%
307,9
31,5%
|8428
|Машины и устройства прочие для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки
шт.
32 530,0
18%
275,9
19,8%
|8708
|Части и принадлежности к автомобилям
тонн
132 094,6
27,3%
270,5
15,5%
|8607
|Узлы и части к локомотивам, пр. железнодорожному подвижному составу и трамваям
тонн
52 737,4
15,1%
247,7
14,1%
|8703
|Автомобили легковые
шт.
15 244,0
1,7%
87,9
1%
|8409
|Части, предназначенные для двигателей
тонн
13 963,1
32,2%
53,7
11,9%
|8408
|Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
шт.
5 668,0
7,1%
33,7
5,8%
|8608
|Сигнальные устройства для транспорта и устройства путевые ж/д и трамвайные
тонн
117,1
0,1%
0,5
0,3%
|4406
|Шпалы деревянные для ж/д. и трамвайных путей
м3
1 170,5
0,1%
0,3
0,5%
За 10 лет Казахстан импортировал из Китая более трети всех шин. Всего в Казахстан было завезено 9,67 млн шин на сумму в 568,86 млн долларов США. Популярность китайских шин начала расти с 2010 года — до этого они составляли всего примерно 4%-8% от общего объема импорта шин. В 2010 году объем импорта шин из Китая в Казахстане вырос до 20,6% и составил 387,25 тыс. единиц шин на сумму в 35,76 млн долларов США. На следующий год доля импорта шин из Китая доходит до 50,7% и постепенно вырастает до 77%. Правда сам общий импорт шин в Казахстане падает почти в 2 раза.
Еще неплохой объем приходится на автозапчасти из Китая. За 10 лет было завезено порядка 132,1 тыс. тонн автозапчастей на сумму 270,53 млн долларов США, что составляет 27,7% в физическом эквиваленте и 15,5% в денежном. Общий импорт запчастей в Казахстане упал также почти в 2 раза, при этом если импорт запчастей из Китая в 2007 году составлял 5%, то в 2016 году он составил 41,1%.
Также Казахстан импортирует из Китая двигатели внутреннего сгорания и части, принадлежащие им. Причем если на двигатели приходится совсем небольшая доля — в среднем 7,1%, то на его части приходится порядка трети всего импорта. Всего за 10 лет было импортировано 5,67 тыс. единиц двигателей внутреннего сгорания на сумму в 33,7 млн долларов США, а частей к ним — 13,96 тыс. тонн на сумму в 53,66 млн долларов США.
Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Китай: динамика экспорта и импорта за 10 лет