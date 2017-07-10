Лязат Шибутова, , 13:07 — REGNUM

Обзор посвящен структуре казахстанско-китайского импорта и экспорта автотранспортных средств и ряда сопутствующих материалов. Тракторы будут рассмотрены отдельно, в рамках других обзоров.

Экспорт

Казахстанская таможенная классификация объединила все экспортируемые в Китай транспортные средства в один пункт: «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование». Сюда входят транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, тали подъемные и подъемники, а также бывшие в эксплуатации автомобили, автокраны, бетономешалки и прочее.

Всего экспорт в Китай в общем объеме экспорта по данному пункту за 10 лет варьировался от 0,1% до 8% по количественному параметру и от 0,1% до 17,4% в денежном выражении. В общей сумме Казахстан экспортировал транспортные средства на сумму в 143,57 млн долларов США.

Экспорт Казахстана в Китай по пункту «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование» за 2007−2016 годы

Кол-во Сумма, тыс. долларов США 2007 462,6 517,4 2008 4 405,3 1 616,7 2009 3 463,4 983,9 2010 1 848,5 382,7 2011 60,8 273,8 2012 1 384,2 6 079,0 2013 27,9 239,0 2014 425,1 60 745,6 2015 388,5 61 216,4 2016 748,8 3 522,4 2017 728,2 7 991,8 Итого: 143 568,7

По данным КГД МФ РК

Импорт

Что касается импорта, то общая сумма составляет порядка 5,28 млрд долларов США. В эту категорию входят и спецтехника (бульдозеры и прочее), и автомашины спецназначения (пожарные и прочее), и автомобили грузовые. Казахстан также импортирует легковой автотранспорт, пассажирский транспорт, вагоны железнодорожные и трамвайные, погрузочно-разгрузочные машины, узлы и части к локомотивам и прочему железнодорожному подвижному составу и трамваям. Также в структуре импорта есть двигатели внутреннего сгорания и части к ним, шины, запчасти для автомашин, сигнальные устройства для транспорта и устройства путевые железнодорожные и трамвайные, и даже шпалы.

По динамике в целом, в сфере импорта автотранспортных средств движение идет в определенном соотношении с общей динамикой изменения импорта, поэтому с 2007 года по 2010 год наблюдалось небольшое падение, затем с 2011 по 2014 годы идет рост, а после — в 2015—2016 годы опять же проявляются нисходящие тренды.

6

Наибольшая доля китайского импорта в Казахстане приходится на спецтехнику, а именно на бульдозеры, автогрейдеры, планировщики, скреперы и экскаваторы. Если судить по количественному параметры, то получается, что 92,4% всей спецтехники приходится на долю Китая, однако если заглянуть более глубже в данные, то картина немного другая. В частности, до 2014 года на китайскую спецтехнику приходилось в среднем 53,64%, однако ситуация резко меняется в 2015—2016 годах — в эти годы импорт спецтехники из Китая возрастет до 99,6% и 99%. Поэтому рассмотрим код ТН ВЭД 8429 «Бульдозеры самоходные с поворотным и не отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, экскаваторы» более подробно.

Спецтехника, проходящая по данной категории, является недешевым видом техники, стоимость которой исчисляется десятками тысяч долларов. И в этой связи в 2015 году из списка выбивается пункт «Прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные», на покупку 257,45 тыс. единиц которого было потрачено 4,94 млн долларов США. В 2016 году же выбивается позиция «Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные», где на покупку 35,36 тыс. единиц техники было затрачено 1,41 млн долларов США. В обоих случаях речь может идти, конечно же, и о запасных частях к указанной технике.

Подробный расклад по категории «Бульдозеры самоходные с поворотным и не отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, экскаваторы» (код ТН ВЭД 8429)

Код ТН ВЭД Наимено-вание 2015 г. 2016 г. кол-во, шт. средняя цена, долл. США сумма, тыс. долл. США кол-во, шт. средняя цена, долл. США сумма, тыс. долл. США 8 429 521 009 Гусеничные экскаваторы, полно-поворотные, прочие 72,0 142 110,1 10 231,9 24,0 161 813,3 3 883,5 8 429 519 900 Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные 808,0 37 157,5 30 023,3 35 359,0 299,7 10 597,3 8 429 110 010 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные, мощностью более 250 л.с. 1,0 70 000,0 70,0 9,0 156 738,9 1 410,7 8 429 110 090 Прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные 257 447,0 19,2 4 939,3 5,0 66 000,0 330,0 8 429 200 099 Прочие грейдеры и планировщики 84,0 103 417,1 8 687,0 52,0 97 880,8 5 089,8 8 429 401 000 Катки дорожные вибрационные 120,0 45 398,7 5 447,8 76,0 40 809,2 3 101,5 8 429 403 000 Прочие катки дорожные 250,0 3 465,9 866,5 127,0 6 148,7 780,9 8 429 511 000 Погрузчики одноковшовые, фронтальные специально разработанные для подземных работ 8,0 237 727,7 1 901,8 6,0 154 933,7 929,6 8 429 529 000 Прочие машины полно-поворотные 5,0 147 025,0 735,1 3,0 118 000,0 354,0 8 429 590 000 Прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики 59,0 31 967,2 1 886,1 7,0 10 288,8 72,0 8 429 409 000 Машины трамбовочные 7,0 11,1 0,1 8 429 521 001 Гусеничные экскаваторы полно-поворотные: гидрав-лические, с момента выпуска которых прошел один год и более 1,0 45 150,0 45,2

В целом, на долю импорта спецтехники из Китая приходится 36,8% всех средств, а средняя цена, получается, составляет от 45 тыс. долларов США и выше. Всего из Китая было завезено 316,247 тыс. единиц спецтехники на сумму в 1,16 млрд долларов США, тогда как общий объем составил 342,259 тыс. единиц на сумму в 3,159 млрд долларов США.

Раскладка по объему денежных средств дает следующую картину: в 2011 году на спецтехнику из Китая пришлось порядка половины всего объема денежных средств или 149,84 млн долларов США (45,7%). Минимальное значение было в 2016 году — 27,9%, что составляет 26,6 млн долларов США.

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1

На втором месте находятся китайские автомобили специального назначения, не используемые для перевозки пассажиров или грузов. В данную категорию входят автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками. Всего за 10 лет в Казахстан из Китая была импортирована половина автомобилей спецназначения, что составляет 6,3 тыс. единиц. По стоимости китайские автомобили спецназначения ненамного, но дешевле, чем в других странах, так как суммарный объем составил 641,47 млн долларов США или 40,5% от общего.

2

По динамике импорта китайских автомобилей спецназначения следующая картина: в 2007 году объем занимал 38,1%, затем постепенно снижался и в 2009 году составил 25,9%. После идет рост до 43,3% в 2010 году и скачок до 81,7% в 2011 году. В 2012—2013 годы объем составлял свыше 80%, и с 2014 года пошло постепенное снижение до 70,7%. Затем и общий импорт, и импорт китайских автомашин спецназначения падает почти в два раза, и в 2016 году на долю Китая приходится 42,4%.

4

Третью позицию занимают китайские грузовики, оттянувшие на себя 36,4% доли рынка по физическим параметрам и 37% по сумме. Всего с 2007 по 2016 год было закуплено 40 760 грузовых автомобилей на сумму 1,135 млрд долларов США. При этом если по цене ранее китайские грузовики обходились в среднем от 22,9 до 31,7 тыс. долларов США, то в 2015 и 2016 году они стоили от 40,35 до 41,94 тыс. долларов США. По критерию «доля рынка» на 2016 год объем поставленных грузовиков составил 42,4%. Наибольший рост наблюдается с 2011 по 2014 годы, когда доля импортируемых китайских грузовиков составляла от 80% и выше.

3

За 10 лет из Китая импортирована почти одна пятая часть всего ввезенного в Казахстан общественного транспорта (с поршневым двигателем внутреннего сгорания) и примерно такой же объем железнодорожных и трамвайных вагонов. По пассажирскому автотранспорту показатели составили 6,62 тыс. единиц на сумму в 307,91 млн долларов США, а по вагонам — 12,35 тыс. единиц на сумму 493,44 млн долларов США. Правда, по последнему речь во многих случаях может идти о запасных частях, так как средняя стоимость в определенные годы составляет от 20 долларов и выше за единицу.

Также у Китая небольшой, но постоянный объем в казахстанском импорте погрузочно-разгрузочных машин. В 2007 году он составлял всего 7,4%, упав в 2008 году до 2,4%. В 2009 году идет почти двукратный рост до 4,3%, а в 2010 году он дошел до 17,8%. В 2011, 2012, 2014 и 2016 года объем завезенных погрузочно-разгрузочных машин из Китая составлял примерно четверть всего импорта. В 2013 был наибольший рост — тогда было завезено 53,3%, а в 2015 году на Китай приходилась треть импорта всех машин данной категории. По количественным параметрам всего Казахстан импортировал 32,53 тыс. погрузочно-разгрузочных машин на сумму 275,92 млн долларов США.

Что касается легковых автомобилей, то импорт из Китая здесь более чем скромный, однако постепенно растет.

В частности, в 2007 году импортировалось 1 696 китайских легковых автомобилей на сумму в 14,48 млн долларов США, что составляло 0,4% в количественном эквиваленте и 0,6% в стоимостном выражении. В 2008 году импорт легковых автомобилей упал более чем в 2 раза, в Казахстан тогда завезли 707 автомашин на сумму в 5,36 млн долларов США. 2009 и 2010 годы стали худшими для импорта китайских легковых автомашин, так как число ввезенных в Казахстан автомашин сократилось до 257 и 268 единиц соответственно. В 2011 году ситуация несколько улучшилась, и из Китая завезли 453 автомобиля на сумму в 1,2 млн долларов США. Дальше ситуация пошла в гору, и в 2014 году доля китайского импорта легковых автомашин составила 5,8% от всего объема завезенных легковых автомобилей в физическом выражении и 2% — в суммарном. Объем завезенных тогда автомашин составил 3 918 единиц на сумму в 22,36 млн долларов США. В 2015 и 2016 году импорт легковых автомашин упал более чем в два раза и составил 1 534 и 1051 автомашин на сумму в 13,55 млн и 7,26 млн долларов США. Правда, за счет общего снижения импорта автомашин доля рынка в эти годы у Китая составила 13,4% и 11,7% соответственно. Всего из Китая в Казахстан импортировано 15,244 тыс. легковых автомобилей на сумму в 87,86 млн долларов США.

Импорт из Китая автотехники и сопутствующих материалов за 2007−2016 годы

Код ТН ВЭД Наименование товара Единица измерения Кол-во Сумма, млн долларов США 8429 Бульдозеры самоходные с поворотным и не отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, экскаваторы шт. 316 247,0 92,4% 1 162,6 36,8% 8704 Автомобили грузовые шт. 40 760,0 36,4% 1 135,4 37,0% 8705 Автомобили специального назначения шт. 6 306,0 50,5% 641,5 40,5% 4011 Шины пневматические резиновые новые тыс. шт. 9 674,1 39,6% 568,9 29,3% 8605−8606 Вагоны ж/д и трамвайные, несамоходные шт. 12 354,0 20,4% 493,4 15,7% 8702 Транспортные средства общественные, пассажирские моторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания шт. 6 620,0 19,9% 307,9 31,5% 8428 Машины и устройства прочие для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки шт. 32 530,0 18% 275,9 19,8% 8708 Части и принадлежности к автомобилям тонн 132 094,6 27,3% 270,5 15,5% 8607 Узлы и части к локомотивам, пр. железнодорожному подвижному составу и трамваям тонн 52 737,4 15,1% 247,7 14,1% 8703 Автомобили легковые шт. 15 244,0 1,7% 87,9 1% 8409 Части, предназначенные для двигателей тонн 13 963,1 32,2% 53,7 11,9% 8408 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия шт. 5 668,0 7,1% 33,7 5,8% 8608 Сигнальные устройства для транспорта и устройства путевые ж/д и трамвайные тонн 117,1 0,1% 0,5 0,3% 4406 Шпалы деревянные для ж/д. и трамвайных путей м3 1 170,5 0,1% 0,3 0,5%

За 10 лет Казахстан импортировал из Китая более трети всех шин. Всего в Казахстан было завезено 9,67 млн шин на сумму в 568,86 млн долларов США. Популярность китайских шин начала расти с 2010 года — до этого они составляли всего примерно 4%-8% от общего объема импорта шин. В 2010 году объем импорта шин из Китая в Казахстане вырос до 20,6% и составил 387,25 тыс. единиц шин на сумму в 35,76 млн долларов США. На следующий год доля импорта шин из Китая доходит до 50,7% и постепенно вырастает до 77%. Правда сам общий импорт шин в Казахстане падает почти в 2 раза.

Еще неплохой объем приходится на автозапчасти из Китая. За 10 лет было завезено порядка 132,1 тыс. тонн автозапчастей на сумму 270,53 млн долларов США, что составляет 27,7% в физическом эквиваленте и 15,5% в денежном. Общий импорт запчастей в Казахстане упал также почти в 2 раза, при этом если импорт запчастей из Китая в 2007 году составлял 5%, то в 2016 году он составил 41,1%.

Также Казахстан импортирует из Китая двигатели внутреннего сгорания и части, принадлежащие им. Причем если на двигатели приходится совсем небольшая доля — в среднем 7,1%, то на его части приходится порядка трети всего импорта. Всего за 10 лет было импортировано 5,67 тыс. единиц двигателей внутреннего сгорания на сумму в 33,7 млн долларов США, а частей к ним — 13,96 тыс. тонн на сумму в 53,66 млн долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Китай: динамика экспорта и импорта за 10 лет