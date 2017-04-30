Понятия чести и достоинства — явно не из лексикона Порошенко и компании, но то, что в эту линию ловко встраивается и церковь, кажется уже совсем отвратительным. Нет-нет, с канонической Украинской Православной Церковью (та, что относится к Московскому Патриархату) все нормально. Если только можно назвать нормальным положение почти что пораженного в правах. Тревогу вызывает раскольническая структура самопровозглашенного «киевского патриархата», которая не имеет отношения ни к религии, ни к общественному институту, а являет собой топорный инструмент идеологической войны. Способы применения этого инструмента соответствующие: грабеж храмов, срыв богослужений, захват церквей. В некоторых случаях — под руководством еще и местной власти, подленько подзуживающей распоясавшееся хулиганье.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

Подробности читайте в статье Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM: Как в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Иди, Петя, иди, теперь ты даже не ефрейтор...»

Впрочем, кого бы не привлекали на свою сторону Порошенко и компания, похоже, что Петр Алексеевич становится отыгранной фигурой. Сперва госсекретарь США Тиллерсон в свойственной ему непринужденной манере поинтересовался, почему это американских налогоплательщиков должна волновать Украина. Да и действия Трампа говорят о том, что он в это с головой нырять не станет. А теперь еще и Меркель в ходе своего визита в Сочи не стала вписываться за украинского президента. И когда Путин на пресс-конференции сказал, что шанс исполнить минские договоренности Киев упустил, и у него более нет на то внутриполитических возможностей, то ответное молчание Меркель было красноречивее любых слов. Котировки Порошенко падают «стремительным домкратом», а вместе с ними скукоживаются и надежды Петра Алексеевича на полумировое господство.

Читайте подробный анализ ситуации в статье редактора ИА REGNUM Юрия Баранчика: Визит канцлера: Меркель сдалась. Запад снимает блокаду

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Евросоюз вообще сейчас находится в положении, когда на Украину приходится меньше всего отведенного на размышления времени. Брюсселю немного недосуг. На повестке Брексит, с которым все не так просто. Главы стран ЕС только что собирались с целью обсудить, как именно обстряпать уход Британии с точки зрения финансов и зон влияния. Ведь вопрос не только в сумме отступных (ее только предстоит прояснить), а и в территориальной целостности Великобритании. По отношению к которой быстро включились двойные стандарты, как только эта страна решилась на эпохальный исход. Опять же, через месяц в Британии досрочные выборы, и Евросоюз еще может сделать последний рывок — надавить на англичан, запугав их потерей денег и территорий до того, что они выберут еврооптимистов.

«Мы делили апельсин», или как лидеры ЕС намереваются обобрать Британию напоследок, читайте в статье Владимира Добрынина: Brexit: пир европейских хищников

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виктория

Сохранение Евросоюза обсуждается и во Франции, где состоялся второй тур выборов президента Макрона. Удивительно, но пресса и политики, уже гарантированно отдавшие ему первое место, призывают голосовать за него столь рьяно, словно признают за Ле Пен все шансы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пьедестал

Одну из самых емких характеристик текущей президентской гонке дал глава французской Католической церкви кардинал Филипп Барбарен. Тотальная критика, хаос и растерянность избирателей (многие из которых не хотят голосовать ни за того, ни за другого) — вот тот фон, на котором проходят выборы президента. И выбор далеко не очевиден, а сам факт, что французы (если не случится экстраординарное) выберут Макрона, еще вовсе не означает, что они действительно выбирают его. Как в свое время говорилось в России при предвыборной раскрутке Ельцина, «голосуй сердцем». Во Франции пока что работает компромиссный вариант — ни уму, ни сердцу.

Читайте об отношении к выборам во Франции в статье Станислава Стремидловского: Католическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

И в эти же дни Трамп отметил первые сто дней своего президентства. Условная цифра, по которой, с одной стороны, еще рано судить, а с другой — первые выводы делать уже можно. В некоторых западных СМИ попадалось мнение, что говорить вообще не о чем, Трамп ничего еще не сделал. Это утверждение кажется такой же пылью в глаза, как и попытка успокоить аудиторию утверждением, что Трамп показал, будто он вовсе не намерен рушить все, построенное Обамой, и вообще демонстрирует гибкость и готовность учиться. Зато смена фаворитов, скандалы и разоблачения и прочая детективная мишура надежно прикрыли главное, чем занимался Трамп все это время.

Во-первых, он успел обострить ситуацию в Сирии и так подзудить Северную Корею, что мир оказался в шаге от ядерной войны. Во-вторых, что касается внутренней политики Трампа, ее нельзя оценивать по его провалившимся законопроектам. Среди подписанных им указов были и такие, которые ясно подтверждают его намерение обеспечить продовольственную и сырьевую безопасность США. Причем использованные формулировки вызывали недвусмысленные ассоциации с периодом холодной войны.

Первые выводы из начала правления нового президента США читайте в статье Ивана Кузнецова: Первые 100 дней Трампа. И что?

«Хочешь мира — готовься к войне», говорили древние римляне. В приложении этой поговорки к текущей ситуации степень пацифизма иных лидеров просто зашкаливает.