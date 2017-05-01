Станислав Стремидловский, , 12:14 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 24 — 30 апреля стали: папа Римский Франциск посетил Египет; мощи Николая Чудотворца отправляются из Бари в Россию; «белые турки» уходят в Европу, покупая дома в Греции; американский теолог критикует дипломатию понтифика и Ватикана; депутат Верховной рады Украины покусился на храм Церкви евангельских христиан-баптистов в Киеве и другое.

Папа Римский Франциск посетил с двухдневным — 28 и 29 апреля — визитом Египет, передает Radio Vaticana (Ватикан). В первый день он принял участие в международной конференции о мире в ведущем суннитском богословском университете Аль-Азхар, а затем встретился с египетским президентом Абделем Фаттахом Ас-Сиси, членами правительства и парламента, представителями дипломатического корпуса. Выражая благодарность президенту за радушие и приглашение посетить страну, понтифик сказал: «Я счастлив, что нахожусь в Египте, стране древнейшей и благородной цивилизации, наследие которой все еще можно видеть сегодня: в своем величии оно бросает вызов векам. Эта земля означает многое для истории человечества и Предания Церкви не только из-за престижного исторического прошлого, но и потому, что многие патриархи жили в Египте или проходили через него». Благодаря своей истории и особому географическому положению Египет играет незаменимую роль на Ближнем Востоке и в контексте стран, которые ищут решения острых и сложных проблем. Эти страны хотят избежать слепого насилия, вызванного разными факторами: абсурдным желанием власти, торговлей оружием, серьезными социальными проблемами и религиозным экстремизмом, который использует священное имя Божье для совершения неслыханных убийств и несправедливости. Перед Египтом стоит исключительная задача — укрепить мир в регионе, несмотря на то, что сама эта страна подвергается вспышкам слепого насилия. Вновь упомянув о том, что в мире сейчас ведется настоящая «фрагментарная мировая война», папа Франциск заявил, что невозможно строить цивилизацию, не отвергнув всякую идеологию зла, насилия, любое экстремистское толкование, которое притязает на уничтожение другого человека и всех различий, манипулируя священным именем Бога.

29 апреля понтифик принял участие в молитвенной встрече в коптской духовной семинарии и обратился с речью к католическому духовенству, монашествующим и семинаристам. Папа также прибыл в резиденцию коптского православного патриарха Тавадроса II, с которым Франциск подписал совместную декларацию о продолжении общего пути к полному евхаристическому и церковному единству. Стороны обязуются активно выступать за мир между народами и религиями, бороться за социальную справедливость, свидетельствовать о своей вере перед лицом современного мира. Церкви признают действенность Таинства Крещения в лоне общин друг друга и выражают послушание Священному Писанию и исповеданию веры на вселенских соборах в Никее, Константинополе и Эфесе. Папа побывал в коптском храме Святых Петра и Павла, в котором 11 декабря прошлого года взрыв бомбы исламских террористов унес жизни 29 человек. Общей молитве православных и католиков предшествовали песнопения в честь всех мучеников — от святых Петра, Павла и Марка до современных подвижников. После знака мира и молитвы «Отче наш» главы Церквей возложили венок из белых роз перед «Стеной мучеников», где были похоронены жертвы нападения, и зажгли свечи.

Папа считает дипломатию и переговоры единственным способом разрешения конфликтов. Об этом он заявил 29 апреля во время пресс-конференции на борту самолета, возвращаясь из Каира в Рим. Франциск выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Он заметил, что пока не был проинформирован о наличии запроса с американской стороны, но добавил, что принимает всех руководителей государств, которые просят его аудиенции. Папа рассказал, что у него всегда были хорошие отношения с православными. Будучи архиепископом Буэнос-Айреса он принимал участие в православных богослужениях, праздничных ужинах по случаю Рождества Христова. «И православные тоже, когда нуждались в какой-либо правовой помощи, приходили в католическую курию. Наши Церкви — сестры», — сказал Франциск. Понтифик заметил, что у него сложились хорошие отношения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополитом Иларионом (Алфеевым). Он высоко оценил выступления России в защиту христиан на Ближнем Востоке.

С 21 мая по 28 июля из Бари в Россию отправятся мощи святителя Николая Чудотворца, рассказывает Vatican insider (Турин, Италия). Как пояснил монсеньор Франческо Какуччи, архиепископ Бари-Битонто, это экстраординарное событие, потому что за 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали город. Николай Чудотворец, добавил монсеньор, является одним из самых почитаемых святых не только в Католической и Православной церквях, но и во всем христианском мире. Каждый год сотни верных Русской православной церкви приезжают в Бари поклониться прославленному великому угоднику Божию. Однако для большинства проживающих за границей православных такое паломничество все же представляется затруднительным. Путешествие Николая Чудотворца в Россию стало следствием встречи папы Франциска и московского патриарха Кирилла в феврале 2016 года в Гаване. Оба предстоятеля надеются, что «молитва перед чудотворными мощами святого будет способствовать укреплению веры в сердцах верующих». Архиепископ Бари-Битонто процитировал слова понтифика из письма, которое он получил. Тема святых останков, написал Франциск, «затрагивает существенно важный аспект на пути восстановления полного общения между всеми христианами. Общее почитание святых позволяет нам смотреть на экуменический диалог в свете надежды». В своем письме глава Католической церкви выражает признательность и «очень благодарен Церкви Бари и базилике святого Николая за их гостеприимство в приеме православных паломников, которые приезжают в город». И Франциск хочет, чтобы передача мощей происходила в литургической атмосфере молитвы, в которой будут участвовать католики и православные.

Об уроках, которые больше не должны повториться, в статье L'Osservatore Romano (Ватикан). В российском Санкт-Петербурге прошло заседание Христианского межконфессионального консультативного комитета на тему «Вера и преодоление гражданского противостояния: уроки столетия», посвященного Октябрьской революции. «Сегодня мы начинаем осознавать истину о том, что только верующий человек способен быть по-настоящему патриотом своей страны, не впадая в крайность идеологического национализма. Только в контексте веры мы способны во всей полноте реализовать в социально-экономической жизни нравственный элемент», — заявил в своем выступлении глава католической архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло Пецци. Участники конференции обсудили итоги русской революции и последующих событий, в том числе ожесточенное преследование христианских общин. «Это были трагические события, которые коренным образом изменили судьбу наших народов», — подчеркнул председатель ОВЦС митрополит Иларион. Но «тот факт, что мы собрались здесь сегодня, представляя разные страны, но в одной вере во Христа, свидетельствует о нашем единстве». По итогам встречи ее участники приняли итоговое заявление. В нем говорится, что трагические события начала ХХ века, затронувшие христиан, имели не только социально-экономические причины, но были вызваны в первую очередь глубоким духовным кризисом тогдашнего общества. Под сомнением оказались традиционные принципы устройства народной жизни, в основе которой искони лежало стремление следовать правде Божией. Противопоставление друг другу возведенных в абсолют политических идей привело к жестокой братоубийственной бойне и массовым репрессиям, в результате которых пострадали миллионы людей.

Примас Католической церкви во Франции, архиепископ Лионский кардинал Филипп Барбарен поведал в интервью Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) о демократии, которая «сошла с ума». По словам монсеньора, во время президентских выборов Франция пережила «худшую предвыборную кампанию, какая когда-либо имела место в нашей стране. Ее отличали оскорбления, тотальная критика, насилие, а также хаос и растерянность избирателей. Раньше, насколько я помню, во Франции соперничали друг с другом левые и правые, у них были свои радикальные крылья, но существовал и центр. А теперь левые и правые ушли на дальний план, а различия между основными кандидатами проходят по другим, непонятным критериям». Задачей главы государства является обеспечение стабильности, сбалансированности и общественного порядка, продолжает кардинал Барбарен. Для решения ее нужна элита — бизнесмены, интеллигенция, деятели культуры. И, конечно, народ. Президент не может дистанцироваться от этих элементов. Если он ведет себя слишком «суверенно» от нации, как турецкий президент Реджеп Эрдоган, это опасно. Но точно так же опасно, если элита не заботиться об остальной части общества, превращаясь в своего рода «номенклатуру». Эти проблемы переживает сегодня Франция. В дополнение к этому средства массовой информации, требуя «прозрачности» как неограниченного права знать все, используют проверенную и непроверенную информация о кандидатах. Это возможность для манипуляций, своего рода «вуайеризм», угрожающий анархией, а не «прозрачность». Право на «прозрачность» должно быть ограничено. Народ имеет право на информацию, но это не значит, что можно публично оглашать неподтвержденные обвинения, с чем столкнулся, например, Франсуа Фийон. Короче говоря, кажется, мы имеем дело с демократией, которая сошла с ума.

Тему продолжает Polonia Christiana (Краков, Польша). Практически каждый из кандидатов на пост президента Франции чем-нибудь да запомнился, причем не только французам, но и за границей. Фийон робко признает католицизм, пророссийская Марин Ле Пен решительно выступает против исламизации, Бенуа Амону пришлось заменить дезертировавшего Франсуа Олланда, а Жан-Люк Меланшон — это чистой воды марксист. Менее известно о победителе первого тура, Эммануэле Макроне. Он скучен, мелковат, без выражения. И при этом безупречно одет, прекрасно образован, с хорошими манерами. Достопочтенный француз и европеец. «Теплохладный» политик, европейский, современный, прогрессивный. Не шокирующий католиков, консерваторов и роялистов, в молодости не принимал участие в «большевистских» организациях и — что сегодня перестало быть само собой разумеющимся — имеет жену, а не мужа. Макрон не нарушает ни одного республиканского табу, поэтому, скорее всего, он получит голоса как «справа», так и «слева». Но ведь, по большому счету, и сами французские политические элиты сегодня не отличаются друг от друга. Объединяет их все, а особенно общий враг. Это не удивительно. Посмотрите на Германию, где с 2013 года совместно правят христианские демократы и социал-демократы, которые должны, на первый взгляд, иметь противоречивые взгляды. И тем не менее! Таким еще одним защитником европейского статус-кво будет Maкрон. С той лишь разницей, что его страна сейчас встречается с проблемами, в таких масштабах доселе нигде не виданных. Не исключено, что именно в эту президентскую каденцию распадется один из самых мощных антикатолических экспериментов в истории Европы — антиклерикальное республиканство. А оно развалится, безусловно. И время покажет, что вырастет на развалинах атеистической республики — возродится ли католическая монархия или восстанет исламский халифат.

Французские католики разделились в преддверии второго тура голосования, предупреждает La Croix International (Париж). «Я в ловушке», — вздыхает Гвенель Ян, 71-летний пенсионер из Фонтебло, который в первом туре проголосовал за Фийона, несмотря на многочисленные скандалы, связанные с этим кандидатом. Ян считает, что Фийон был единственным, кто поставил в центр своей программы вопросы семьи. Сейчас ему предстоит сделать новый выбор. Ле Пен, считает пенсионер из Фонтебло, означает «изоляцию Франции, отказ от евро и выход из ЕС, а это катастрофа». Макрон — «либертарианец, который продолжит политику Олланда по разрушению семьи и против защитников жизни». В итоге Ян с нетерпением ждет 2022 года, следующих президентских выборов. Тем временем французские католические епископы отказались вмешаться в избирательную кампанию и дать свои рекомендации пастве, за кого следует голосовать. Такого не было в 2002 году, когда некоторые из церковных лидеров явно призывали не оказывать поддержку Национальному фронту, которым в то время руководил Жан-Мари Ле Пен. Как указывает отец Никола де Бремон Д’арс из Центра междисциплинарных религиозных исследований (CEIFR), «епископы полностью парализованы». Учитывая их отказ от выражения четкой позиции в отношении Национального фронта, некоторые католики могут проголосовать в этой ситуации за Ле Пен.

AsiaNews (Рим, Италия) исследует феномен Эрдогана и его авторитарного правления, углубляясь в историю Турецкой республики. Ее основатель, генерал Мустафа Кемаль со своими соратниками, были родом с Балкан, чей бэкграунд заметно отличался от анатолийских турков. Кемаль, родившийся в греческом городе Салоники, посещал школу Денме (крипто-евреи, обратившиеся в ислам), и его последователи принадлежали к различным балканским этническим группам, принявшим мусульманство во время владычества Османской империи. Это создало в турецком обществе серьезный раскол между анатолийскими турками, традиционно очень религиозными, бедными и менее образованными, и более образованными и секуляризованными, а следовательно, и более прогрессивными турками балканского происхождения, так называемыми белыми турками (Beyaz Türkler), которые стали доминировать в элите новой Турецкой республики. Но главными пострадавшими оказались курды, которые хотели самоопределения, мусульманское меньшинство алеви и немусульманские меньшинства, которых хотя и рассматривали как сторонников демократии или социализма, но одновременно воспринимали в качестве угрозы для выживания нового государства. Процесс государственного строительства, начатый Ататюрком, привел к тому, что в Турции отсутствует демократическая культура. Парламент не имеет значения, если правящая партия не контролирует судебную систему, государственную службу и военных. Важно отметить, что Турция — государство светское только по названию. Фактически оно полностью контролирует религию через Управление по делам религии (Диянет). В этом контексте Эрдоган является «исламистским дитем кемалистского периода». Он вырос в квартале Касымпаша, бедном районе Стамбула, учился в религиозном лицее имамов-хатыбов. Его неполитический язык и его партия олицетворяют тип турок, который должен был развиваться в течение десятилетий в соответствии с кемалистским каноном. Однако всякий раз, когда этот тип тюрок терпел неудачу, его презирали и маргинализировали. Нынешний президент Турции представляет новый средний класс, сосредоточенный в Анатолии, вдохновленный неолиберализмом в противовес кемалистскому этатизму. Новый средний класс теперь может выражать свою религиозность. Однако для Эрдогана это означает движение в сторону еще большего авторитаризма, поскольку он теперь не может рассматривать политику и социальную жизнь через «демократические очки». Как говорит один старый кемалист, «Эрдоган нам ничего не навязывал, это Анатолия навязала нам Эрдогана», после чего последовало то, что последовало — протесты в парке Гези, сирийский кризис, избрание Эрдогана на пост президента, а также его сальто с курдами и русскими. Тем временем, белые турки покупают дома в Греции, чтобы получить столь желанный вид на жительство в Европе.

Как заявил в беседе с KATHPRESS (Вена, Австрия) американский журналист и теолог Джордж Вайгель, его «удручает, что дипломатия Святого престола до сих пор ясно не выразилась в отношении конфликта на востоке Украины». А ведь там, по его мнению, не гражданская война, Украина — «это страна, которая страдает от вторжения другой страны, которая хочет продолжать вести войну на востоке Украины». Вайгель раскритиковал экуменическую политику папы Франциска и Ватикана в отношении Русской православной церкви. Американский теолог утверждает, что Совместная декларация, подписанная понтификом и московским патриархом в Гаване в феврале 2016 года была «очень плохо подготовлена», Святому престолу «необходим принципиально новый способ мышления в подходе к РПЦ». Сотрудника Папского совета по содействию христианскому единству, французского священника Иакинфа Дестивеля, который курирует этот процесс, Вайгель назвал «слабым звеном». По словам Вайгеля, отец Иакинф «слишком много взял от своего учителя, епископа Пьера Дюпре, который умер в 2007 году. Нужно исследовать. Потому что фактом является то, что руководство Русской православной церкви, патриарх Кирилл и митрополит Иларион, есть инструмент российской государственной власти».

Институт национальной памяти Украины предупредил Варшаву, что в связи с отсутствием реакции польских властей на уничтожение находящихся на польской территории украинских мест национальной памяти будет приостановлен процесс легализации аналогичных польских мест на территории Украины, передает Nasz dziennik (Варшава, Польша). Реакция украинского ИНП связано с демонтажем в населенном пункте Грушовичи (неподалеку от Перемышля) незаконно сооруженного на кладбище в 1994 году памятника УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, как подчеркивает министерство культуры Польши, снос был проведен с соблюдением правовых основ, поскольку этот монумент изначально установили с нарушениями действующего законодательства. Как заявил маршалок Сейма Польши Марек Кухчиньский, если информация об угрозах украинского ИНП соответствует действительности, то должна последовать реакция польского правительства, дипломатии и Института национальной памяти Польши. «Геноцид против польских граждан различных национальностей, который проводили отряды УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должен получить оценку, принятую в цивилизованном мире, — отметил спикер парламента Польши. — Мы не можем забыть и пройти мимо этого».

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, член парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» предложил снести храм евангельских христиан-баптистов на Печерске в Киеве, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Об этом он заявил в Фейсбуке, комментируя проблематику сноса памятников советской «оккупации», информирует Институт религиозной свободы. За христиан-баптистов сразу вступились и общественные деятели, и представители других украинских Церквей, подчеркнув недопустимость посягательства на такое фундаментальное право человека как свобода вероисповедания. Стоит напомнить, что Церковь евангельских христиан-баптистов имеет 400-летнюю историю, в том числе на украинской территории.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.