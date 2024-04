В Латвии ждут второй поезд из Китая

Латвия планирует в конце февраля принять второй тестовый грузовой поезд из Китая, об этом сообщает латвийский портал Delfi.

«Дочка» госкомпании Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога, Ldz) — LDz loģistika — в конце февраля этого года организует второй тестовый контейнерный поезд из китайской провинции Чжэцзян в Ригу. Рижский порт не станет конечной точкой для китайского груза — снятые с железнодорожных платформ контейнеры далее на судне доставят в немецкий Гамбург. Как сообщил председатель правления LDz loģistika Вернерс Лусис, таможенная обработка грузов будет происходить в Бресте (Белоруссия). «В перспективе планируется проводить «растаможку» этих грузов в Риге, чтобы не делать круг через Брест», — рассказал Лусис.

Эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтс скептически оценивает планы Латвии по работе с китайскими грузами, указывая на проблему обратной загрузки поездов, которая ставит под вопрос экономическую эффективность проекта. По его мнению, китайские составы в Латвии или через Латвию могут остаться на уровне тестовых запусков. «Все-таки нужно смотреть на карту — где и куда идут основные потоки грузов», — говорит Линкайтс, подчёркивая, что необходимость в доставке китайских товаров именно по латвийскому транзитному коридору отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2016 года из Китая в Латвию впервые в истории отправился контейнерный железнодорожный состав по маршруту Иу — Забайкальск — Рига. Организаторами рейса выступили латвийская компания LDZ Loģistika, крупнейший российский контейнерный оператор ПАО «Трансконтейнер» и «Китайские железные дороги». Протяженность маршрута составила 11 066 км. В Ригу грузовой поезд с 44 контейнерами китайской продукции прибыл 5 ноября. Ранее LDZ Loģistika вместе с российскими и белорусскими партнёрами разработала единое тарифное предложение на железнодорожные грузовые перевозки по трём маршрутам из Китая в Латвию.

Эстония задумалась о спасении транзита

Транзитному сектору Эстонии необходимо налаживать экономические отношения с РФ. К такому выводу пришли представители эстонского бизнес-сообщества в ходе обсуждения с участием экономической и финансовой комиссии парламента страны (Рийгикогу), которое состоялось на прошлой неделе.

Как пишет портал rus.err.ee, по мнению участников совещания, логистические услуги в Эстонии являются качественными и быстрыми, однако цены на них не выдерживают конкуренции с соседними странами. Председатель экономической комиссии Айвар Кокк считает, что эстонские политики должны создать конкурентоспособные условия для логистических фирм и помогать им в переговорах с представителями соседних государств. Председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин, в свою очередь, указал на необходимость учитывать экономические аспекты в государственной политике. «Государственное мышление не состоит в том, чтобы бояться соседа и готовиться к войне. Государственное мышление состоит в том, чтобы признать свои ошибки и сказать, что слишком часто интересы других государств и народов, например, Украины, для нас важнее интересов собственных предприятий и сельчан», — заявил он.

Pöllö Таллинский порт

В обсуждении приняли участие председатель совета Эстонской железной дороги Прийт Рохумаа, председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи, председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм, председатель правления эстонской государственной железнодорожной компании EVR Cargo AS Рауль Тоомсалу, председатель правления терминального оператора VOPAK E.O.S. AS Арноут Лугтмейер, член правления логистической компании Alexela Logistics Аарто Эйпре, председатель правления стивидорной компании Transiidikeskuse AS Эрик Лайдвеэ и председатель правления Ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист.

Как следует из представленного на заседании отчёта аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers, за период с 2005 по 2015 год международные грузоперевозки в стране сократились примерно на 50%. Грузооборот эстонских портов за тот же период снизился на 26%, железной дороги — на 68%.

Напомним, что 2016 году Эстонская железная дорога продемонстрировала самые низкие показатели грузооборота за последние 20 лет. Всего было перевезено 25,4 млн тонн грузов, из них на долю транзита пришлось 8 млн тонн. Грузооборот порта Таллин за прошлый год сократился на 10,3% в сравнении с предыдущим годом и составил 20,1 млн тонн грузов. Объёмы перевалки нефтепродуктов через порт упали на 27% до 9,4 млн тонн.

Стоит отметить, что представители эстонского бизнеса в последнее время всё громче заявляют о необходимости налаживания хороших отношений с Россией для того, чтобы спасти транзитный сектор. Ранее подобную точку зрения высказывали, в частности директор по развитию порта Силламяэ Андрей Биров и известный предприниматель Урмас Сыырумаа.

Литва и Латвия ищут возможности для привлечения белорусских грузов

Литовские железнодорожники встретились на прошлой неделе в Минске со своими партнёрами из Белоруссии, чтобы обсудить возможности для наращивания объёмов грузовых и пассажирских перевозок между двумя странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Литовские железные дороги».

«Мы будем добиваться того, чтобы Белоруссия оставалась нашим самым важным рынком», — заявил генеральный директор АО «Литовские железные дороги» Мантас Бартушка. По его словам, Литва не только постарается сохранить уже существующие грузопотоки на белорусском направлении, но и будет искать новые возможности для увеличения объёмов грузоперевозок. В частности литовская компания заинтересована в проекте китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в Белоруссии. Как указывают в компании, развитая транспортная инфраструктура Литвы, а также выигрышное географическое положение порта Клайпеда позволяют гарантировать качественные логистические решения для транспортировки грузов через территорию страны.

Отмечается также, что в столице Белоруссии состоялись встречи руководства Литовских железных дорог с представителями предприятий «Беларуськалий» и «Гродно Азот».

По информации пресс-службы Белорусской железной дороги (БЖД), в 2016 году железнодорожным транспортом в сообщении Белоруссия — Литва было перевезено 20,4 млн тонн грузов.

Добавим, на прошлой неделе белорусское издание Белрыноксообщило о том, что Латвийская железная дорога планирует наладить поставки белорусских калийных удобрений через порты Латвии. «<…> наше желание наладить поставки белорусских калийных удобрений через латвийский порт не означает, что мы хотим весь объем. Мы можем делиться объёмами и сотрудничать», — отметила глава представительства Латвийской железной дороги в Белоруссии Уна Витола, говоря о конкуренции с литовской Клайпедой. Она также рассказала о том, что вопрос доставки удобрений обсуждался на встрече министра сообщения Латвии Улдиса Аугулиса с руководством «Беларуськалия» в конце января этого года.

25 января министр сообщения Латвии Улдис Аугулис находился с рабочим визитом в Минске, где провел заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии, а также открыл представительство Ldz в Белоруссии, созданное для развития деловых отношений с белорусскими предприятиями и организациями, привлечения новых грузов и расширения сотрудничества с БЖД.

Литва заинтересовалась портами Украины

Литва заинтересована в проведении конкурса по концессии госпредприятия «Херсонский морской торговый порт», в котором вероятно будет участвовать клайпедская стивидорная компания. Об этом сообщил и.о. директора Херсонского МТП Андрей Соколов. 15 февраля он провел по этому поводу встречу с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом. «Почему это интересно Литве? Потому что их компания KLASCO (Klaipeda Stevedoring Company) — один из потенциальных участников конкурса на концессию ХМТП, и они так же, как и мы, надеются на прозрачность и незаангажированность этого конкурса», — написал Соколов на своей странице в Facebook. Как сообщает украинское издание Центр транспортных стратегий, KLASCO является крупнейшим стивидорным предприятием в порту Клайпеда, обрабатывая 12−13 млн тонн грузов в год. Компания входит в концерн «Ахемос групе». KLASCO ведет деятельность на пяти специализированных терминалах (генеральных грузов, сыпучих удобрений, жидких удобрений, по перевалке зерна, ро-ро).

По мнению эксперта по региональному развитию Сергея Артёменко, интерес литовской компании к украинскому порту обусловлен поиском дополнительных возможностей по перевалке белорусских грузов через порты Украины. «Именно KLASCO активнее всего работает как с белорусскими удобрениями, так и с белорусской нефтью. Ну и кроме того, белорусский «Гродно Азот» участвует своим капиталом в собственности KLASCO».

Балтийские порты пошли в рост

Грузооборот российских портов Балтийского моря в январе 2017 года увеличился на 12,2% в сравнении с предыдущим годом и составил 20,6 млн тонн, следует из документов ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург увеличился на 10% и составил 4,1 млн тонн грузов. Объёмы перевалки нефтепродуктов через порт сократились на 4% до 680 тыс. тонн. Порт Приморск нарастил перевалку грузов на 11% к прошлому году до 5,6 млн тонн. Оборот нефти увеличился на 16% до 4,3 тонн, в то время как перевалка нефтепродуктов снизилась на 1% до 1,3 млн тонн.

В январе порт Усть-Луга перевалил 8,1 млн тонн грузов, что на 11% превышает показатель аналогичного месяца предыдущего года. Перевалка нефти осталась на прошлогоднем уровне — 2,5 млн тонн. В сегменте нефтепродуктов фиксируется рост на 13% до 3 млн тонн.

Оборот порта Высоцк вырос на 32% и составил 1,6 млн тонн. Перевалка нефтепродуктов увеличилась на 33% до 1,1 млн тонн.

Стивидорные компании порта Калининград за отчётный месяц обработали в общей сложности 1,1 млн тонн грузов (+8% к прошлогоднему результату). Падение в сегменте нефтепродуктов составило 23%, всего было перевалено 106 тыс. тонн. Объёмы переваленной через порт нефти сократились на 19% и составили 64,7 тыс. тонн.

