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Латвийская железная дорога открыла представительство в Минске

Экономика
Министр сообщения Латвии надеется привлечь дополнительные грузы

Рига, 26 января 2017, 17:13 — REGNUM  До 25 января министр сообщения Латвии Улдис Аугулис находился с рабочим визитом в Минске, где провел заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии, открыл представительство ГАО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) в Белоруссии, а также встретился с предпринимателями и должностными лицами, сообщает портал Mixnews.lv.

Аугулис посетил Белорусский автомобильный завод (Белаз), встретился с послом Китая в Белоруссии. Он также побывал на предприятии «Беларуськалий» и в Белорусской нефтяной компании.

В Минске Аугулис открыл представительство Latvijas Dzelzceļš, которое создано для содействия развитию деловых отношений с белорусскими предприятиями и организациями, привлечения новых грузов и расширения сотрудничества с Белорусской железной дорогой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 октября 2016 года в Минске министр сообщения Латвии Улдис Аугулис и председатель правления Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Эдвин Берзиньш договорились с белорусскими коллегами о более тесном сотрудничестве в транзитной сфере. Так, стороны подписали два соглашения. Первое предусматривает более тесное сотрудничество при определении транзитного тарифа, предоставлении услуг и в сфере маркетинга. Второе предполагает более эффективный оборот электронных документов, чтобы перевозки могли осуществляться быстрее.

Также сделан шаг в направлении достижения с Белоруссией соглашения по единому тарифу в латвийско-белорусском транзитном коридоре, подчеркнул Берзиньш. По его словам, стороны уже наметили дальнейшие шаги, чтобы транзитные коридоры обеих стран работали более эффективно и могли привлекать новые грузы. Следующим шагом станет конкретный единый тариф.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвия и Белоруссия договорились о тесном сотрудничестве в сфере транзита

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Экономика Латвии
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