Алёна Зеленина , , 12:43 — REGNUM

Итоги-2016

Итоги 2016 года для портового комплекса Прибалтики вряд ли стали для кого-то неожиданными. В целом сохранились и углубились тенденции предыдущего года: «усыхает» грузопоток через порты Эстонии и Латвии, в то время как литовская Клайпеда продолжает улучшать собственные показатели благодаря грузам из Белоруссии. Так, минувший год стал рекордным в истории Клайпеды. Как сообщает пресс-служба литовского порта, объёмы перевалки грузов за 2016 год выросли на 4,2% до 40,1 млн тонн. Порт увеличил оборот жидких грузов на 10,4% до 11,2 млн тонн, генеральных — на 10,7% до 12,4 млн тонн. Спад зафиксирован только по насыпным грузам. Их перевалка сократилась на 3,6% до 16,6 млн тонн. Грузооборот нефтяного терминала Бутинге вырос на 7,3% до 9,3 млн тонн. У соседей по региону дела обстоят не столь радужно. Эстонские и латвийские порты в гораздо большей степени зависят от российского транзита, нежели литовские терминалы. Грузооборот Риги упал на 7,5% и составил 37,1 млн тонн. Вентспилс растерял 16,5% своего прошлогоднего оборота. Всего терминалами порта было обработано 18,8 млн тонн грузов. Через Таллин прошло 20,1 млн тонн грузов, что на 10,3% меньше по сравнению с прошлым годом. В основном падение показателей грузооборота связано с сокращением перевалки грузов российского происхождения. Объёмы нефтепродуктов в порту Рига сократились на 2,4 мл тонн (или на 23%), в Таллине — на 3,4 млн тонн (на 27%), в Вентспилсе — на 3,6 млн тонн (на 26%).

«Транснефть» рассказала о своих планах на Усть-Лугу

Российская компания «Траснефть» планирует в 2017 году отгрузить на экспорт через порт Усть-Луга в Ленинградской области 30 мл тонн нефти. Данные объёмы соответствуют проектной производительности нефтебазы «Усть-Луга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании. По итогам 2016 года экспортные поставки нефти REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) через Усть-Лугу составили 30,1 млн тонн, что на 3,3 млн тонн больше по сравнению с показателем 2015-го.Основными получателями нефти в прошлом году стали такие страны, как Нидерланды — 15,8 млн тонн (52,51%), Литва — 2,5 млн тонн (8,32%), Швеция — 2,5 млн тонн (8,31%), Испания — 2,4 млн тонн (7,97%), Финляндия — 2 млн тонн (6,64%). В направлении Италии отгружено 1,3 млн тонн нефти (4,3%), Польши — 1,1 млн тонн (3,66%), Германии — 1,1 млн тонн (3,64%). Из Усть-Луги нефть также отправляется во Францию, Хорватию, Грецию, Норвегию, Латвию и Данию. Напомним, что нефтебазу «Усть-Луга» — конечную точку нефтепровода БТС-2 — ввели в эксплуатацию в 2012 году. За пять лет оборот перегруженной нефти вырос в два раза — с 14,3 млн тонн в 2012-ом до 30,1 млн тонн в 2016 году. Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Транснефть» объявила о своих планах полностью перевести грузопотоки с портов Прибалтики на российскую терминальную инфраструктуру к 2018 году. Компания намерена перекинуть прибалтийские объёмы на Усть-Лугу, Приморск, и Новороссийск.

Латвия и Белоруссия объединятся в борьбе за китайский транзит

Министр сообщений Латвии Улдис Аугулис заявил о готовности Риги обсуждать с Минском взаимовыгодные условия до привлечения белорусских грузов в латвийские порты, сообщает БЕЛТА. Аугулис пояснил, что подразумевается под такими условиями: «Кроме скидок, имеет значение уверенность в своем партнере, быстрота перевалки груза и другие моменты. Важно, какая скидка: на год, два года или на больший промежуток времени». Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Анатолий Сивак в свою очередь сообщил о том, что в марте 2017 года состоится встреча представителей белорусских и латвийских железных дорог, а также портов, на которой, в частности, будут обсуждаться тарифы для белорусских грузов. «Вопрос скидок присутствует всегда, груз идет туда, где выгоднее», — подчеркнул Сивак. По информации ГАО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога, LDz), в 2016 году по железной дороге через Белоруссию в Латвию было доставлено порядка 15,1 млн тонн грузов из России, Украины, Казахстана и ряда других азиатских стран. Общий грузопоток из Латвии в Белоруссию составил 6,83 млн .За прошлый год латвийские порты обработали 5,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов из Белоруссии.

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Также на мартовском совещании белорусских и латвийских транспортников планируется затронуть вопросы создания общего транспортного коридора для транзитных грузов из Китая. «Мы готовим проект соглашения по перевозкам в рамках Шелкового пути. Этот документ затрагивает не только Министерство сообщения Латвии и Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, мы работаем и с китайским Министерством транспорта», — рассказал министр транспорта Белоруссии. По его словам, согласованная работа в этом плане поможет быстрому развитию Китайско-белорусского индустриального парка. «Нужно создавать соответствующую инфраструктуру, юридическую базу, определять тарифы, ведь товары будут попадать в парк в том числе по морскому пути», — пояснил Сивак. Добавим также, что 24 января в Минске было открыто постоянное представительствоLDz в Белоруссии, сообщает пресс-служба латвийской компании."Я доволен еще одним шагом, сделанным в сторону укрепления сотрудничества с Белоруссией, являющейся нашим важным партнером, — заявил в ходе торжественной церемонии открытия Улдис Аугулис. — На карте мира мы позиционируем Латвию, как транзитное государство, вследствие чего одним из наших приоритетов в сфере транспорта является поощрение евразийских перевозок с особым упором на латвийско-белорусское партнерство в привлечении китайского транзита».Между тем, не только эксперты, но и сами латвийские чиновники скептически оценивают участие Риги в инфраструктурной инициативе Пекина. Так, депутат Европарламента, член Комиссии по транспорту и туризму Роберт Зиле на прошлой неделе заявил о том, что Латвии не стоит рассчитывать на существенный рост грузопотока из Китая.

«Российский транзит все равно останется в эстонских портах»

Власти Эстонии могут помочь портовому бизнесу страны, только наладив отношения с Россией. Такое мнение в интервью Sputnik Эстония высказал директор по развитию эстонского порта Силламяэ Андрей Биров. Он подчеркнул, что руководство частного порта в 25 км от границы с РФ сохраняет хорошие торгово-экономические отношения с российскими партнёрами «вне политики». Биров также прокомментировал российские планы по полной переориентации грузов из портов Прибалтики на отечественные терминалы к 2020 году. По его словам, российский транзит все равно останется в прибалтийских портах, «даже несмотря на то, что есть разница в тарифах». «Российский экспорт ведь растёт и нужны все новые мощности и диверсификация логистических маршрутов», — отметил эстонский портовик. Он добавил, что Силламяэ можно рассматривать в качестве вспомогательного порта для российской Усть-Луги, его «запасного аэродрома». «Российские порты не могут переработать абсолютно все российские грузы. У России растет экспорт угля, нефти, газа, химии и минеральных удобрений из года в год. Теперь еще и экспорт зерновых — колоссальный», — заявил Биров, отметив, что у российских портов не хватит мощностей, чтобы справиться с растущими объемами экспорта.

«И железная дорога не всегда успевает, особенно зимой. Поэтому приходится использовать все направления, все порты, в том числе и наши», — заключил директор по развитию порта Силламяэ. Владельцами порта Силламяэ в северо-восточной Эстонии являются петербургские предприниматели Андрей Катков, Евгений Малов и бывший премьер Эстонии Тийт Вяхи. Два терминала порта являются на 100% российскими. Это ВСТ (Baltic Chemical Terminal), который принадлежит агрохимическому холдингу «Акрон», и «Танкхем», владельцем которого является крупнейший российский производитель минеральных удобрений ОАО МХК «ЕвроХим». Кроме того, терминалы Silsteve, которые занимаются контейнерами, генеральными грузами, перевалкой новых автомобилей и грузов ро-ро, на 50% принадлежат российским владельцам.

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