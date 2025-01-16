Иркутск, 16 января, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Компания «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») установила новый рекорд суточной проходки при бурении горизонтальной скважины на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении — 1088 м/сут. При этом среднесуточный показатель на месторождении в 2024 году составил 650 метров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» установила новый рекорд проходки на Верхнечонском месторождении

С 2021 года суточная проходка на месторождении возросла на 11 метров. В достижении такого результата значительную роль сыграл переход на буровой инструмент и скважинное оборудование российского производства. Увеличение показателя скорости бурения достигнуто также за счет оптимизации процессов бурения, инженерных наработок и применения современных отечественных технологий.

Кроме того, все буровые установки эшелонного типа*, работающие на месторождении, оснащены отечественным роботизированным оборудованием для соединения бурильных труб. В «Верхнечонскнефтегазе» используется буровой раствор, который обеспечивает качественный вынос породы и поддерживает подъемную силу на высоких скоростях проходки. Одним из составных компонентов раствора является масло Rosneft Drilltec. При этом раствор не содержит продуктов и компонентов, способных вызывать загрязнение продуктивного пласта.

С начала разработки Верхнечонского месторождения показатель проходки превысил 3 млн метров, была пробурена тысячная эксплуатационная скважина. Если разделить число пробуренных скважин на время активного освоения месторождения, то получится в среднем по одной в неделю.

* Компоновка эшелонного типа позволяет перемещать весь комплекс оборудования по рельсам от скважины к скважине.

Справка. АО «Верхнечонскнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших в Восточной Сибири. Оно расположено в Катангском районе Иркутской области. Предприятие также является оператором работ на лицензионных участках «Роснефти» в Иркутской области и Красноярском крае.