Ачинск, Красноярский край, 14 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. При поддержке «Роснефти» в Ачинском техникуме нефти и газа имени Е. А. Демьяненко созданы новые образовательные пространства: мастерская «Технологический процесс бурения нефтяных и газовых скважин» и тематическая аудитория «Охрана труда и промышленная безопасность».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» оборудовала новые лаборатории в Ачинском техникуме нефти и газа

Ранее в Ачинском техникуме были оборудованы мастерские для подготовки специалистов по направлениям нефтепереработки — «Лабораторный химический анализ», «Переработка нефти и газа», «Промышленная автоматика», «Электромонтаж» и «Машинист компрессорных установок».

Теперь у техникума есть возможность готовить специалистов для полного производственного цикла: от добычи нефти и газа до контроля качества готовой продукции нефтепереработки. Тренажеры и оборудование позволяют воспроизводить технологические процессы реального производства, моделировать различные рабочие ситуации, отрабатывать практические навыки и проводить демонстрационные экзамены.

Под руководством профильных экспертов специалистов «Роснефти» и преподавателей техникума новое учебное оборудование опробовали студенты и ученики «Роснефть-классов». Они получают в техникуме рабочие профессии — оператора технологических установок, лаборанта химического анализа, а начиная с этого года будут осваивать навыки помощников бурильщика и бурильщиков эксплуатационных и разведочных скважин.

Новые мастерские и лаборатории в Ачинском техникуме позволят не только повысить качество подготовки студентов, но и проводить региональные этапы всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», а также организовывать стажировки преподавателей колледжей из Самарской, Томской, Оренбургской областей и Хабаровского края.

«Роснефть» совместно с министерством образования Красноярского края реализует комплексную программу взаимодействия с образовательными организациями для подготовки квалифицированных рабочих нефтегазовой отрасли. В числе приоритетных направлений поддержки — оснащение профильных колледжей и вузов современными обучающими учебно-производственными комплексами.

Справка. В Красноярском крае «Роснефть» представлена такими крупными предприятиями, как «РН-Ванкор», Ачинский НПЗ, Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «РН-Красноярскнефтепродукт», сервисными предприятиями компании.

Кадровая политика «Роснефти» направлена на обеспечение постоянного притока на предприятия компании профессионально подготовленных молодых специалистов и молодых рабочих из числа лучших выпускников вузов, техникумов и колледжей. Ачинский техникум нефти и газа входит в число ключевых ссузов Красноярского края, осуществляющих подготовку квалифицированных специалистов для нефтяной отрасли. Кроме того, в рамках корпоративной системы подготовки кадров «школа — колледж/вуз — предприятие» в регионе действуют шесть «Роснефть-классов».