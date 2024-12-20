Москва, 20 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Работники энергетического комплекса «Роснефти» отмечают новыми достижениями профессиональный праздник — День энергетика. На предприятиях компании введен в строй целый ряд крупных производственных объектов, а также внедрены энергосберегающие технологии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повышает эффективность обеспечения производственных объектов

Энергетики «Роснефти» обеспечивают эксплуатацию мощного комплекса энергооборудования, включающего электрические сети протяженностью около 62 тыс. км, трансформаторные подстанции и генерирующие объекты с совокупной установленной электрической мощностью 2,6 ГВт.

Один из ключевых элементов стратегии «Роснефти» — повышение эффективности работы производственных активов. С начала года предприятия компании выполнили десятки тысяч энергосберегающих мероприятий по оптимизации технологических процессов и внедрению энергоэффективного оборудования. За 9 месяцев 2024 года объем сэкономленных компанией топливно-энергетических ресурсов составил 269 тыс. тонн условного топлива или свыше 6 млрд рублей.

Добиться таких значимых результатов позволяет системный подход к рациональному использованию энергоресурсов на всех направлениях — от бурения скважин до наружного освещения производственных объектов. Благодаря высокому уровню компетенций специалистов компании система энергетического менеджмента «Роснефти» постоянно совершенствуется.

Основной вклад в повышение энергоэффективности и обеспечение надежности электроснабжения производственных объектов вносят ведущие дочерние предприятия в разведке и добыче, а также в нефтепереработке и нефтехимии.

«РН-Юганскнефтегаз» с начала года ввел в эксплуатацию 18 новых электроподстанций. Построено более 155 км воздушных линий электропередачи. Энергетики перевели часть объектов нефтегазодобычи на централизованное электроснабжение, что почти на 60% сократило применение на месторождениях дизель-генераторных установок. Была завершена модернизация системы освещения с заменой порядка 108 тыс. осветительных приборов на светодиодные.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повышает эффективность обеспечения производственных объектов

Ванкорский энергорайон компании — один из самых северных крупных энергоактивов в нефтедобыче. В 2024 году «РН-Ванкор» ввел в эксплуатацию новую электроподстанцию, которая позволила перевести объекты Сузунского производственного участка на электроснабжение от собственных газотурбинных электростанций. Идет строительство ещё трех подстанций, а также линии электропередачи протяженностью 80 км до Лодочного и Тагульского месторождений.

«Востсибнефтегаз» на Юрубчено-Тохомском месторождении завершил строительство второй электростанции мощностью 48 МВт. Ввод объекта позволит повысить надежность электроснабжения месторождения, а также обеспечит резерв мощности для дальнейшего развития производства.

Специалисты «Оренбургнефти» смонтировали две автоматизированные подстанции, а также одну мобильную, которые обеспечили надежное энергоснабжение Новосибирского и Восточно-Капитоновского месторождений. Построено и реконструировано более 46 км воздушных линий электропередачи. Высокая степень автоматизации объектов позволяет контролировать процессы и управлять работой энергосистем в режиме реального времени.

«Самаранефтегаз» закончил строительство новой электроподстанции 110 кВ «Грековская» мощностью 50 МВА с питающей ВЛ-110 кВ протяженностью около 76 км. Запущена новая электроподстанция на Южно-Орловском месторождении, которая стала главным источником питания для Северной группы месторождений. Их ввод в эксплуатацию позволит обеспечить перспективные нагрузки и надежное энергоснабжение объектов нефтегазодобычи и снизить затраты на покупку электроэнергии. В рамках проекта было также введено 48 км воздушных линий 35 кВ, реконструирована подстанция Екатериновская.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повышает эффективность обеспечения производственных объектов

Три новых подстанции ввели в текущем году энергетики «Башнефть-Полюса». Более 15 км воздушных линий электропередачи появилось на месторождениях предприятия в Ненецком автономном округе.

«Башнефть-Добыча» продолжила увеличивать долю оптовых закупок энергоресурсов, что позволяет достичь значительной экономии средств, которая с начала года превысила 850 млн рублей.

В «Удмуртнефти» выполнена реконструкция двух подстанций — на Ельниковском и Чутырском месторождениях. Модернизация оборудования с установкой силовых трансформаторов, оснащённых регулировкой уровня напряжения, обеспечила надежность электроснабжения объектов нефтедобычи и бурения новых скважин.

Предприятия нефтегазодобывающего комплекса «Роснефти» — «Самотлорнефтегаз», «Востсибнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Верхнечонскнефтегаз», «Харампурнефтегаз» достигли высоких показателей энергоэффективности, в том числе за счет подбора комплектации оборудования для бурения, оптимизации режима работы фонда механизированной добычи скважин, насосного оборудования с высоким КПД, применения погружных электродвигателей с повышенным напряжением, использования полезной энергии газа и других мероприятий.

«Верхнечонскнефтегаз» провел техническое перевооружение отопительной системы машинного зала энергоцентра и газокомпрессорной станции на Верхнечонском месторождении. Вместо использовавшихся ранее электрокалориферов задействовано тепло от котлов-утилизаторов отводимых газов. Высвобождаемая электроэнергия направлена на развитие нефтепромысла.

С начала года специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» выполнили 190 энергосберегающих мероприятий для оптимизации режима работы производственных объектов. Масштабный проект по модернизации насосного оборудования был реализован в г. Ленске.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повышает эффективность обеспечения производственных объектов

«СевКомНефтегаз» подключил новую высоковольтную линию протяженностью около 120 км и подстанцию «Северо-Комсомольская». Производится перевод нагрузок объектов инфраструктуры и добычи с временных энергоцентров на проектное энергоснабжение, что повышает надёжность подачи электроэнергии на месторождение, создает энергетический задел для дальнейшего развития.

Сотрудники научного института «Роснефти» в Уфе в этом году выполнили проектирование и обеспечили получение положительных заключений экспертиз на 18 подстанций на месторождениях Западной Сибири, более 400 км воздушных и кабельных линий электропередачи, электрохимзащиту более 350 км трубопроводов. Сотрудники института разработали в составе корпоративного программного комплекса «РН-КИН» модуль системы оценки строительной готовности электросетевого хозяйства и подбора мобильных решений. Разработанный модуль не имеет аналогов.

Сотрудники специализированного института по проектированию объектов энергетики в Самаре в уходящем году обеспечили потребности предприятий «Роснефти» в проектировании объектов энергетики, разработке перспективных схем энергоснабжения и оказании инжиниринговых услуг. Институтом спроектированы более 150 км воздушных линий электропередачи напряжением 35 — 220 кВ, электроподстанции суммарной мощностью 268 МВА, объекты тепловой генерации общей мощностью 41 МВт, получены 15 положительных заключений экспертиз.

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения.

С профессиональным праздником, уважаемые коллеги!