Самара, 11 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. «Самаранефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в результате реализации за 9 месяцев 2024 года программы энергосбережения сэкономил более 57 млн кВт*ч электроэнергии, что составляет более 5% общего энергопотребления предприятия. Экономический эффект составил 260 млн рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Эффект программы энергосбережения «Самаранефтегаза» достиг 260 млн рублей

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых приоритетов стратегии «Роснефти». Предприятия компании на системной основе реализуют мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

Компания «Самаранефтегаз» реализовала более 1000 мероприятий по программе энергосбережения, основная часть из которых — на скважинах механизированной добычи и объектах производственной инфраструктуры. Предприятие внедряет инновационное оборудование и технологии, устанавливает погружные электроцентробежные насосы с повышенным КПД, применяет высоковольтные электродвигатели, энергоэффективные трансформаторы, шнековые и вихревые газосепараторы и другое оборудование. Например, благодаря применению высоковольтных частотно-регулируемых приводов на Подгорненском и Мухановском месторождениях предприятие сократило ежемесячные энергозатраты на 190 тыс. кВт*ч.

Предприятие постоянно ведет поиск новых решений для оптимизации затрат на закачку рабочего агента в пласт, так как насосные агрегаты системы поддержания пластового давления являются наиболее энергоемким оборудованием. В этом году в результате модернизации двух насосов их производительность возросла до 240 м3/ч. Ежемесячный эффект превысил 250 тыс. кВт*ч.

«Самаранефтегаз» сертифицирован по международному стандарту ISO 50 001 «Система энергетического менеджмента». Сертификация подтверждает прозрачность и объективность оценки эффективности энергопотребления, снижение воздействия на окружающую среду и сохранение природных ресурсов. Предприятие ведет мониторинг энергопотребления, а также на постоянной основе совершенствует энергоэффективность производства.

Справка. «Самаранефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет производственную деятельность на территории Самарской и Оренбургской областей. Накопленная добыча нефти с начала разработки месторождений превышает 1,3 млрд тонн нефти.