Рязань, 25 ноября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в «Роснефть») с 17 по 24 ноября прошел IX международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Около 5 тыс. зрителей смогли увидеть яркие и запоминающиеся постановки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» выступила генспонсором международного театрального фестиваля

В этом году в конкурсной программе приняли участие творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Уфы и других российских городов. Мероприятие состоялось на площадке Рязанского театра драмы. Конкурсная программа включала постановки в разных жанрах и стилях: от классики до современного экспериментального театра, посвященные одной из центральных тем мировой драматургии — любви.

Фестиваль открыла постановка-притча «Фабрика слов» Санкт-Петербургского государственного детского драматического театра у Нарвских ворот. Национальный молодежный театр им. Мустая Карима из Уфы представил комедию на башкирском языке с синхронным переводом «Приключения Ходжи Насреддина». Вне конкурсной программы зрителям представили спектакль-монолог Неаполитанского театра Луизы Гуарро «История об Эвридике».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» выступила генспонсором международного театрального фестиваля

Международное жюри в составе известных театральных критиков Татьяны Круковской, Аллы Шевелевой и театрального деятеля из Германии Майнхарда Цангера определило победителей в 10 номинациях, среди которых лучший спектакль — «Лучшая история любви», лучшая режиссерская работа, лучшая женская и мужская роли и др.

«Роснефть» поддерживает значимые события российской культурной жизни. Благодаря компании реализуются масштабные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей. Среди таких проектов — поддержка Государственного Эрмитажа, хора Сретенского монастыря, проекта «Белый Пароход» и многое другое.

Справка. Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной» — проект Рязанского театра драмы при поддержке министерства культуры Рязанской области, проводится с 2016 года. Фестиваль направлен на содействие развития театрального искусства и популяризации произведений классической и современной драматургии в лучших актерских и режиссерских интерпретациях.