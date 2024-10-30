Нягань, Югра, 30 октября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили деревья на аллее памяти в Нягани. В экологической акции приняли участие буровики, экологи и волонтеры предприятия. Инициативу нефтяников поддержали представители лесничества Октябрьского района ХМАО-Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «РН-Няганьнефтегаза» высадили аллею в городском сквере

В рамках акции высажены хвойные породы деревьев: кедры и сосны, известные своими свойствами по улучшению качества воздуха. Всего за последние 14 лет «РН-Няганьнефтегаз» высадил более 4 млн саженцев сосны сибирской и обыкновенной на общей площади более чем 1 тыс. га.

«РН-Няганьнефтегаз» ежегодно участвует во всероссийских акциях «Сохраним лес» и «Зеленая весна». Летом волонтеры предприятия провели масштабные работы по благоустройству и озеленению придомовых территорий почетных ветеранов, первооткрывателей Красноленинского свода месторождений. Также была очищена от мусора береговая линия реки Нягань-Юган.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «РН-Няганьнефтегаза» высадили аллею в городском сквере

Активисты «РН-Няганьнефтегаза» ведут работу по экологическому просвещению молодежи. Так, в рамках всероссийского проекта «В гостях у ученого» для школьников — участников проекта «Движение первых» реализован образовательный проект о сохранении природы как естественной среды обитания диких животных. Школьники узнали о флоре и фауне особо охраняемых природных территорий Югры.

«Роснефть» уделяет большое внимание вопросам экологического просвещения молодежи, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе. Охрана и сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики компании.