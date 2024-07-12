Красноярск, 12 июля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Специалисты интерактивного музея Ачинского нефтеперерабатывающего завода (входит в «Роснефть») организовали познавательные экскурсии для школьников в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Уникальная программа была подготовлена для участников детского туристического проекта «Узнай Красноярский край», разработанного Агентством по туризму региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» pic 12 072 024 6-350×1000

В интерактивном музейном комплексе нефтеперерабатывающего завода школьников знакомят с теорией происхождения нефти, ролью микроорганизмов в ее образовании, демонстрируют под микроскопом образцы планктона, рассказывают о значении термина «баррель». В ходе экскурсии ребята могут «потрогать» нефть, а для лучшего понимания технологии переработки нефти — поиграть в молекулярные «превращения» углеводородов.

Многие юные посетители с интересом узнают, что из нефти производят не только топливо, но и большинство окружающих нас предметов, включая лекарства и парфюмерию.

Наибольший интерес юных экскурсантов вызывают образцы нефти сибирских месторождений, фрагмент керна из скважины Юрубчено-Тохомского месторождения Красноярского края, элементы внутренних устройств ректификационной колонны, спецодежда нефтяников, которая обеспечивает комфортные условия труда.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Интерактивный музей Ачинского НПЗ стал частью нацпроекта для школьников

В ходе экскурсии школьники знакомятся с историей родного региона и с его промышленным потенциалом, современными технологиями, применяемыми на Ачинском НПЗ. Значительная часть экспозиции посвящена развитию нефтяной промышленности России и Красноярского края, а также знакомству с профессиями нефтяной отрасли — одной из самых перспективных для трудоустройства в регионе в ближайшие годы.

В интерактивной экспозиции музея Ачинского НПЗ проводятся профориентационные мероприятия, занятия по химии, истории и экономической географии. Ежегодно образовательную площадку предприятия посещают порядка 800 школьников и студентов.

Справка. Ачинский НПЗ, дочернее общество НК «Роснефть», является единственным крупным предприятием нефтепереработки в Красноярском крае. Специализируется на выпуске высококачественных видов моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо высшего экологического класса. Продукция завода поставляется в более чем 30 регионов России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» pic 12 072 024 8

«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма. Взаимодействие сторон направленно на продвижение туристического потенциала и повышения имиджа региона, реализацию просветительских проектов, в том числе для детей и молодежи.

Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов компании. Это способствует развитию внутреннего автомобильного туризма, так как розничная сеть «Роснефти» является не только крупнейшей в России по географическому покрытию и количеству заправочных станций (около 3 тыс.), но и одним из лидеров по узнаваемости и качеству топлива.