Нефтеюганский район, Югра, 11 июля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. При поддержке «РН-Юганскнефтегаза», крупнейшего добывающего актива «Роснефти», построена автоматизированная станция водоочистки в поселке Каркатеевы Нефтеюганского района. Проект, реализованный в рамках соглашения о сотрудничестве «Роснефти» с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, обеспечил две тысячи жителей поселка качественной питьевой водой.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» в югорском поселке Каркатеевы появилась чистая питьевая вода

«Роснефть» реализует социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия. В том числе, поддерживает инициативы в сфере формирования комфортной городской среды.

Станция водоочистки имеет большое социальное и экологическое значение, способствуя повышению уровня комфорта проживания и снижению заболеваемости среди населения. В связи с особенностями состава почвы и грунтовых вод в районе Каркатеевы водопроводная вода требует дополнительной очистки.

Новая станция производительностью 250 кубометров в сутки полностью удовлетворяет потребности населения поселка в чистой водопроводной воде. Современная автоматика позволяет с высокой точностью контролировать степень очистки и производительность подачи воды в зависимости от текущих потребностей и, при необходимости, корректировать параметры с пульта управления. Строительству станции предшествовало изучение подземных вод и получение лицензии на питьевой водозабор. В водоносный слой пробурены две водозаборные скважины, построены утепленные резервуары для хранения воды, смонтированы системы безопасности, включая молниезащиту.

Строительство социальных и хозяйственных объектов является важным шагом на пути к устойчивому развитию региона и обеспечению качественного и комфортного проживания для его жителей.

Постройка значимого социального объекта осуществлена совместно с Правительством ХМАО-Югры в рамках реализации региональной программы «Жилищно-коммунальный сектор и городская среда».

Справка. ООО «РН-Юганскнефтегаз» — ключевой нефтедобывающий актив НК «Роснефть». Предприятие ведет разработку месторождений на 40 лицензионных участках в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре общей площадью свыше 21 тыс. км2. Накопленная добыча нефти с начала деятельности превышает 2,6 млрд тонн нефти.

«РН-Юганскнефтегаз» реализует значимые социальные проекты на территории своей производственной деятельности. В рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и правительством ХМАО-Югры финансируется строительство культурно-досуговых и спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, детских садов и школ, стадионов и спортивных площадок.