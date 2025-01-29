29 января наступил Новый год по восточному календарю — его ещё называют китайским Новым годом. В дословном переводе это Праздник весны — главный и самый продолжительный праздник в Китае и других странах Восточной Азии. Отмечать в 2025 году его будут до 12 февраля.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Первый день Нового года по восточному календарю традиционно начинают с запуска фейерверков, а также сжигания благовоний. По мнению китайцев, в первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ею ростки жизни.

Широко отмечают китайский Новый год и в России. В рамках проекта «Зима в Москве» на разных городских площадках можно посетить представления, мастер-классы и другие мероприятия.

Центральные улицы столицы украшены в традиционном китайском стиле, а на бульварах и площадях установлены арт-объекты в виде драконов и символа 2025 года — змеи.

Global Look Press/ Shatokhina Natalia/news.ru

Одним из самых ярких событий стало шествие 100 артистов во главе с большими фигурами дракона и змеи в день открытия фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Это шоу повторят несколько раз.

Артисты прошли от Тверского бульвара до Манежной площади в костюмах китайских львов, принцесс, членов императорской семьи, стражей, дам с дракончиками и красными фонарями, мудрецов и старцев, министров-мандаринов и воинов золотого дракона.