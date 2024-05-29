Во вторник, 28 мая, в Тбилиси прошли акции протеста против «закона об иноагентах» — законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Zurab Tsertsvadze /AP/TASS

Накануне представитель оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили призвала людей «приходить на акцию подготовленными». Из-за митинга перед парламентом перекрыли проспект Руставели. Протестующие держали плакаты «Нет российскому закону» и «Вернём Грузию».

Zurab Tsertsvadze /AP/TASS

DAVID MDZINARISHVILI/ EPA/TASS

DAVID MDZINARISHVILI/ EPA/TASS

DAVID MDZINARISHVILI/ EPA/TASS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях поддержала протестующих.

На акции протеста задержали как минимум 14 человек, в том числе лидера оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе.

Инна Кукуджанова/ТАСС

Zurab Tsertsvadze /AP/TASS

Напомним, 28 мая парламент Грузии большинством голосов поддержал преодоление вето на закон об иноагентах, наложенного президентом страны. За это решение проголосовали 84 парламентария, 74 — против.

Zurab Tsertsvadze /AP/TASS

Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом в трёх чтениях законопроект об иноагентах 18 мая, заявив, что документ невозможно улучшить. Президент Грузии также назвала его «российским», несмотря на то, что аналогичный ему и более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

Инна Кукуджанова/ТАСС Депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе (в центре на первом плане) во время акции протеста

Инна Кукуджанова/ТАСС

Документ предлагает вносить неправительственные организаций, которые получают более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Инна Кукуджанова/ТАСС Автомобили спецназа на площади Свободы во время акции протеста

Представитель Госдепа Мэтью Миллер 28 мая заявил, что США осуждают решение парламента Грузии одобрить закон об иноагентах. Он также пригрозил санкциями всем причастным к принятию этого документа.

DAVID MDZINARISHVILI/ EPA/TASS

В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили собирается подписать закон об иностранных агентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили.

Согласно процедуре, закон после преодоления вето в течение трех дней снова отправляется на подпись президенту Грузии. В случае, если последний в течение пяти дней не подписывает документ, его подписывает и публикует спикер парламента, и затем закон вступает в силу.