Жаркие улицы. В Грузии протестовали против принятия «закона об иноагентах»
Во вторник, 28 мая, в Тбилиси прошли акции протеста против «закона об иноагентах» — законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
Накануне представитель оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили призвала людей «приходить на акцию подготовленными». Из-за митинга перед парламентом перекрыли проспект Руставели. Протестующие держали плакаты «Нет российскому закону» и «Вернём Грузию».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях поддержала протестующих.
На акции протеста задержали как минимум 14 человек, в том числе лидера оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе.
Напомним, 28 мая парламент Грузии большинством голосов поддержал преодоление вето на закон об иноагентах, наложенного президентом страны. За это решение проголосовали 84 парламентария, 74 — против.
Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом в трёх чтениях законопроект об иноагентах 18 мая, заявив, что документ невозможно улучшить. Президент Грузии также назвала его «российским», несмотря на то, что аналогичный ему и более жёсткий закон действует в США с 1938 года.
Документ предлагает вносить неправительственные организаций, которые получают более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер 28 мая заявил, что США осуждают решение парламента Грузии одобрить закон об иноагентах. Он также пригрозил санкциями всем причастным к принятию этого документа.
В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили собирается подписать закон об иностранных агентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили.
Согласно процедуре, закон после преодоления вето в течение трех дней снова отправляется на подпись президенту Грузии. В случае, если последний в течение пяти дней не подписывает документ, его подписывает и публикует спикер парламента, и затем закон вступает в силу.