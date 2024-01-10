Пять «Глобусов» для «Оппенгеймера»: в США вручили престижную кинонаграду
Престижную кинопремию «Золотой глобус» в одной из главных номинаций — «лучший драматический фильм» — получила биографическая картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Всего кинолента о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере получила пять наград: Нолан был удостоен «Глобуса» как лучший режиссёр, исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи — как лучший драматический актёр.
Роберт Дауни — младший был назван лучшим актёром второго плана, композитор Людвиг Горанссон получил награду за лучший саундтрек.
Нолан удостоился «Золотого глобуса» впервые в карьере. Ранее режиссёр шесть раз был номинирован на премию.
В борьбе за приз с кинолентой о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере участвовали картины «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.
За звание «Лучшего режиссёра» боролись Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Селин Сон, Брэдли Купер, Гретта Гервиг с картиной «Барби» и греческий режиссер Йоргос Лантимос с работой «Бедные-несчастные».
Вручение «Золотой глобус» за достижения в кино и сериалах проводится ежегодно по более чем 20 номинациям. В США по престижности награда уступает лишь «Оскару».