Престижную кинопремию «Золотой глобус» в одной из главных номинаций — «лучший драматический фильм» — получила биографическая картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Всего кинолента о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере получила пять наград: Нолан был удостоен «Глобуса» как лучший режиссёр, исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи — как лучший драматический актёр.

ТАСС/EPA/ALLISON DINNER Актриса Марго Робби

Роберт Дауни — младший был назван лучшим актёром второго плана, композитор Людвиг Горанссон получил награду за лучший саундтрек.

Global Look Press/Ariana Ruiz/Keystone Press Agency Киллиан Мерфи и Роберт Дауни — младший

AP/TASS Флоренс Пью

ТАСС/ Collin Xavier/Image Press Agency Дженифер Лоуренс

ТАСС/AP Photo/Chris Pizzello

Нолан удостоился «Золотого глобуса» впервые в карьере. Ранее режиссёр шесть раз был номинирован на премию.

ТАСС/ EPA/ALLISON DINNER Брэдли Купер и его мать Глория Кампано

В борьбе за приз с кинолентой о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере участвовали картины «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

ТАСС/(AP Photo/Chris Pizzello Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бахрах

ТАСС/EPA/ALLISON DINNER Рико Сибата и Николас Кейдж

ТАСС/rdan Strauss/Invision/AP Дженнифер Лопез

ТАСС/ Jordan Strauss/Invision/AP Тимоти Шаламе

За звание «Лучшего режиссёра» боролись Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Селин Сон, Брэдли Купер, Гретта Гервиг с картиной «Барби» и греческий режиссер Йоргос Лантимос с работой «Бедные-несчастные».

Вручение «Золотой глобус» за достижения в кино и сериалах проводится ежегодно по более чем 20 номинациям. В США по престижности награда уступает лишь «Оскару».