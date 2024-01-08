Лос-Анджелес, США, 8 января, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Биографическая картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» удостоена кинопремии «Золотой глобус» как лучший драматический фильм, трансляцию 81-й церемонии вручения 7 января проводил телеканал CBS.

Goldenglobes.com Церемония вручения премии «Золотой глобус»

В борьбе за приз с кинолентой о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере участвовали картины «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

За звание «Лучшего режиссёра» боролись Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Селин Сон, Брэдли Купер, Гретта Гервиг с картиной «Барби» и греческий режиссер Йоргос Лантимос с работой «Бедные-несчастные».

Впервые в карьере «Золотой глобус» получил режиссёр фильма «Оппенгеймер» Кристофер Нолан. Ранее он шесть раз был номинирован, но выиграл только в 2024 году.

Вручение кинопремии «Золотой глобус» за достижения в кино и сериалах проводится ежегодно по более чем 20 номинациям. В США по престижности награда уступает лишь «Оскару».

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году премию «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу за фильм «Фабельманы» получил американский кинорежиссёр Стивен Спилберг. Лучшим драматическим актёром признали Остина Батлера за роль певца Элвиса Пресли в кинокартине режиссёра База Лурмана «Элвис», а лучшей драматической актрисой — Кейт Бланшетт за исполнение роли в фильме «Тар».