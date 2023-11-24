На выставке-форуме «Россия», которая продолжает работу на площадках ВДНХ, одна из главных тем — развитие внутреннего туризма. «Почувствуй Россию» — такое название получила просветительская инициатива, появившаяся при поддержке профильного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Площадку для зоны культурных проектов предоставил самый большой павильон ВДНХ — «Экспо».

Сергей Карпухин/ТАСС

В последние дни здесь «показывают товар лицом» регионы страны. Так, например, 22 ноября было Днём Челябинской области. «Гвоздём программы» стал показ-перформанс этнокостюмов по мотивам уральских сказов и народных промыслов.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Коллекцию подготовил «Театр моды русского костюма» — возникший несколько лет назад проект Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Отчасти в продолжение этого выступления о древнейшей истории Южного Урала и о загадках города Аркаима рассказал в своей лекции Антон Бубнов, начальник отдела популяризации культурного наследия Аркаимского музея-заповедника.

Культурную программу, подготовленную челябинцами, продолжили шоу барабанщиков The Noize, спектакль проекта «Театральное пространство свободы» и выступления представителей более традиционных форм искусства — Челябинский театр народного творчества отобрал пять лучших фольклорных коллективов области. Из них два, фольклорный ансамбль «Оберег» и ансамбль казачьей песни «Вольница», представляли город Миасс, с гордостью отметил местный портал.

Дни регионов на форуме «Россия» продлятся до 14 января будущего года, а сама выставка, стартовавшая в начале ноября, завершится 12 апреля.