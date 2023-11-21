Ежегодный международный смотр собачьего экстерьера и навыков дрессировки прошёл 18–19 ноября в московском экспоцентре «Крокус».

Михаил Синицын/ТАСС

В выставке «Евразия-2023» приняли участие лучшие представители более 250 пород со всего мира, передаёт ТАСС слова организаторов.

Михаил Синицын/ТАСС

Самым интересным, по мнению хозяев питомцев и гостей выставки, была не столько сама экспозиция, сколько соревнования, которые проходили оба дня. Так, в субботу, 18-го, четвероногие танцоры и их партнеры боролись за звание чемпионов в двух дисциплинах — «движение рядом под музыку» и «фристайл».

Михаил Синицын/ТАСС

В воскресенье проходили состязания по фрисби-фристайлу. Это разновидность распространённой игры с «летающей тарелкой» фрисби, которую должна поймать собака, но фристайл предполагает трюки и финты почти акробатического уровня.

Михаил Синицын/ТАСС

На другой площадке питомцы играли в трейббол — нечто вроде футбола для собак, или имитации «работы» пастушьей овчарки. По правилам друг человека, подчиняясь командам хозяина, должен загнать восемь мячей в ворота.

Кроме того, проходили соревнования в дисциплинах с не менее экзотическими названиями — обидиенс (мастерство выполнения команд, от английского obedience — «послушание») и ноузворк («работа носом», поиск предметов по заданному запаху).

Михаил Синицын/ТАСС

Для гостей работал лекторий, где можно было узнать о йоге для собак и собачьем фитнесе, сообщает ТАСС.

Михаил Синицын/ТАСС

Любой посетитель мог ознакомиться с новинками в питании собак и получить консультации ветеринаров.