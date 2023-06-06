Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Половина пролётов Каховской ГЭС разрушилась в результате ночных ударов ВСУ, сообщили 6 июня ТАСС в экстренных службах.

Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press Каховская ГЭС

«Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрелов со стороны Украины.

В настоящее время происходит нерегулируемый сброс воды. Жителей прибрежных населённых пунктов предупредили о возможной эвакуации.

В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что жителей, чьи дома непосредственно находятся на берегу, начали отселять.