Президент США Дональд Трамп распорядился создать «совет по энергетическому доминированию». Руководителями совета стали министр внутренних дел Даг Бергам, министр энергетики Крис Райт и глава Агентства по защите окружающей среды Ли Зельдин. Орган будет заниматься развитием американской энергетики. Как следует уже из названия, его задачей будет усиление позиций США, крупнейшего производителя нефти и газа в мире, на глобальном энергорынке.

TASS / dpa/picture-alliance

Для Трампа, чью программу с самого начала активно поддерживал углеводородный сектор американской экономики, энергетическая политика — в абсолютном приоритете. Его министр финансов Скотт Бессент еще до номинации представил план «трёх троек»: экономический рост на уровне 3%, сокращение дефицита бюджета до 3% ВВП и, наконец, увеличение добычи нефти на 3 млн баррелей в сутки.

Логика в этой привязке есть: настолько мощное увеличение добычи практически наверняка обеспечит общий экономический рост, да и поможет сократить дефициты за счет разросшейся налоговой базы. В нынешней неоднозначной финансово-экономической ситуации в Америке (вроде бы неплохой рост ВВП, но достигается он в основном за счёт раздутых бюджетных расходов, колоссального госдолга и не додавленной до конца инфляции) вина возлагается на предыдущую администрацию. В том числе и из-за ограничений на работу топливно-энергетического сектора.

Напомним, Джо Байден пришел к власти под девизом развития зелёной энергетики и постепенного отказа от традиционных источников. Соответственно, в первые же месяцы работы его администрации в Штатах было запрещено бурение на федеральных землях (а их в Америке много, в том числе и в перспективных районах нефтегазодобычи). В прошлом году стало ещё хуже: Белый дом ограничил строительство новой инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа — и это в период, когда мощности американской добычи выросли, равно как и потребности остального мира.

С другой стороны, в каком-то кризисе нефтегазовая американская индустрия в этот период времени явно не пребывала. От падения цен 2020 года нефтяники оправились. В 2024-м добыча нефти достигла рекордной отметки в 13,5 млн баррелей в день. Показатель рентабельности большинства месторождений был стабилен. Высокие цены были вредны для экономики США в целом, но для углеводородного сектора это был отличный допинг.

РИА Новости/Максим Богодвид

В новой администрации, однако, считают, что потенциал отрасли не раскрыт и близко.

Трамп объявил о национальной чрезвычайной ситуации в области энергетики в свой первый день на посту. Осуждая климатические и энергетические политические инициативы эпохи Байдена, которые пытались стимулировать развитие возобновляемой энергии и сократить зависимость страны от ископаемого топлива, Трамп призвал к созданию «надежного, диверсифицированного и доступного энергоснабжения, которое будет двигать нашу промышленность, транспорт, сельское хозяйство и оборонную отрасль».

Поэтому немудрено, что межведомственный совет возглавил именно Даг Бергам, бывший губернатор Северной Дакоты. Одно только его «политическое происхождение» указывает на понимание процессов в нефтяной отрасли (хоть критики и указывают на его специализацию в IT и недвижимости) — этот штат второй по объемам добычи в США после Техаса. Не один год министр критикует возобновляемые источники за нестабильность и сложности в передаче энергии на расстояния. В подтверждение своей позиции он на прошлой неделе издал ряд распоряжений, направленных на отмену ограничений на использование федеральных земель, а также энергетических правил эпохи Байдена. Помимо всего прочего, Бергам будет следить за исполнением решения Трампа об отмене запрета на бурение в большей части Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов.

Райт, в свою очередь, также издал распоряжения, направленные на ужесточение правил энергоэффективности в министерстве энергетики, пообещав увеличить производство энергии без «политики нулевых выбросов». Кроме того, он активно поддержал расширение экспорта СПГ. Наконец, Зелдин заявил, что EPA не обязано регулировать выбросы метана — одного из наиболее сильных парниковых газов.

Впрочем, несмотря на решительную работу лиц, принимающих решения, на системном уровне пока остается неясным, какова должна быть программа «доминирования» США. Пространство для увеличения добычи как нефти, так и газа в США всё еще имеется, но оно не так велико. Нефтяники уже близки к физическому потолку возможной добычи — миллион-полтора дополнительных баррелей на рынок выйти еще могут, однако на большие объемы рассчитывать не приходится. В газовой индустрии дела получше, но для расширения экспорта нужны немалые инвестиции.

Главное, политика Трампа в этом секторе преследует взаимоисключающие цели. С одной стороны, американской экономике, а значит и администрации, нужны низкие цены на энергоресурсы, по крайней мере, на внутреннем рынке. С другой — создаются условия для масштабных инвестиций в отрасль, а значит, в цену неминуемо будет заложена премия за капиталовложения в основные средства. Но, как говоря сами американцы, you can’t have your cake and eat it too. Русский аналог этой идиомы говорит о невозможности усидеть на двух стульях одновременно. В общем, об «энергетическом доминировании» говорить пока явно рано. Во всяком случае, до появления системного понимания действий команды Трампа.