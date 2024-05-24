Чем суд истории отличается от суда человеческого? Тем, что его вердикт окончательный и не подлежит пересмотру? Далеко не всегда так — есть немало примеров, когда оценки события или личности менялись со временем, причем как с положительных на отрицательные, так и наоборот.

Иван Шилов ИА Регнум

А чем международный суд отличается от суда национального?

Тут всё вроде бы просто — международный стоит выше, он своеобразная конечная инстанция. И у него не должно быть никаких предпочтений или пристрастий к тем или иным странам, то есть это своего рода предтеча мирового правительства, глобальной власти.

Такой, кстати, задумывалась и ООН — не всеми, конечно, но на Западе её видели именно такой.

Международных судов много, но самыми известными из них являются два уголовных, находящихся в Гааге. Международный суд ООН и Международный уголовный суд — второй не имеет статус ООНовского, и далеко не все страны (в том числе такие ключевые, как США, Китай и Россия) признают его юрисдикцию. Однако это не мешает МУС рассматривать дела, касающиеся и тех, кто не признает его полномочий — например, за «похищение украинских детей» был выписан ордер на арест президента России Путина.

Ну и что, что Россия не признает юрисдикцию МУС — Украина же признает, значит, можно рассматривать дело. Так на Западе объясняли решение прокурора Карима Хана и всячески поддерживали его.

Но внезапно всё изменилось: теперь Хану угрожают санкциями, уголовным преследованием, запретом на въезд в США и даже убийством. Ну а как же иначе, ведь он антисемит и никуда не годный юрист — посмел потребовать от МУСа ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. Лидеров палестинцев на Западе давно уже объявили террористами, а вот Нетаньяху, как оказалось, обвинять нельзя. Почему?

Ответ дал Хану лидер одной из западных стран — прокурор не называет его по имени, но это и не принципиально: «Этот суд создан для Африки и для таких головорезов, как Путин».

То есть «международный» суд на самом деле никакой не международный, Запад создал его для своих политических целей. Судить Нетаньяху нельзя — не потому даже, что Израиль не признает юрисдикцию МУС (но Палестина, то есть пострадавшая сторона, признает), а потому что «демократии» в принципе неподсудны наднациональной юстиции. Где это записано? Нигде, это подразумевается по умолчанию.

Понятно, что никто и раньше не питал иллюзий по поводу созданных Западом международных институтов — от Международного валютного фонда до МУСа. Все понимают, что это инструменты поддержания западной гегемонии и продвижения западного же проекта глобализации. Никто не ждал, что МУС когда-нибудь осудит Буша или Блэра за нападение на Ирак — зато решение по Путину было вполне предсказуемым.

Но при всем этом ситуация в Газе стала переломным моментом. Практически весь мир, за исключением нескольких стран, возмущен тем, что творит Нетаньяху. Его действия совершенно справедливо называют геноцидом палестинского народа, массовые бомбежки уже привели к гибели и ранениям каждого двадцатого из двух миллионов жителей Газы. Многострадальный палестинский народ держат в блокаде, обрекая на смерть от израильских ракет, голода и болезней. Попытки остановить бойню ни к чему ни приводят, потому что Израиль пользуется покровительством США.

Администрация Байдена на словах призывает Нетаньяху к умеренности и аккуратности, а на деле снабжает оружием и обеспечивает военную и геополитическую «крышу».

В этих обстоятельствах ордер МУС на арест Нетаньяху имеет чисто символическое значение, остановить его таким образом всё равно не удастся, как и добиться изменения политики США. Почему же тогда еще даже не выписанный ордер вызвал такое озлобление в Штатах — с угрозами и проклятиями в адрес Хана и МУС?

Потому что собственное детище (не США, а западных глобализаторов в целом) вышло из-под контроля и посмело поднять голос против неподсудных, непогрешимых хозяев. Как на это еще реагировать?. Только угрозами и бранью. То есть так, как это делает Израиль, обвиняющий всех, кто требует остановить бойню и говорит о геноциде, в антисемитизме.

Израильские лидеры уже даже не понимают, что своими рассуждениями о «кровавом навете» они только усугубляют и свою вину, и положение своего государства и народа, потому что остальной мир видит, насколько нагло и беспардонно могут врать люди, на чьих руках кровь десятков тысяч палестинских детей.

За неполные восемь месяцев Израиль умудрился полностью дискредитировать себя в глазах всего мира, в буквальном смысле слова расстреляв выращиваемый им культ «холокоста». Геноцид палестинцев закрыл возможность спекуляций на тему геноцида евреев, и Израиль сам себя лишил главного оправдания своего существования.

Но реакция Америки на еще не выписанный ордер свидетельствует и еще об одном важнейшем процессе — разрушении глобалистских структур, созданных Западом. Причем разрушает их сам Запад. Его нападки на МУС окончательно подрывают попытки выстроить наднациональную юстицию, а ведь она является одним из важнейших инструментов строительства «единого человечества».

Удивительно? Нет. Потому что до этого точно так же сам Запад стал уничтожать созданную им мировую финансовую систему. Сначала она получила мощнейший удар в 2008 году (финансовый кризис тогда возник от необузданной жадности Запада), но в 2022-м сами США и ЕС нанесли системе потенциально смертельный удар, заморозив российские активы и использовав валюты как оружие в борьбе с Россией.

Подрыв доверия к доллару абсолютно невыгоден Штатам, но они продолжают пилить сук, на котором сидят. Точно так же, как Западу в целом абсолютно невыгодно дискредитировать им же созданные международные структуры (включая тот же МУС), но он это делает с завидным упорством.

Суд истории еще скажет свое слово. Но суд народов уже вынес свой обвинительный вердикт не только Нетаньяху, но и Западу в целом. Запад может проклинать или пытаться игнорировать этот вердикт, однако всеми своими действиями он лишь приближает приведение приговора в исполнение.