Виртуальное выступление папы Римского Франциска перед католической молодежью Москвы вызвало грандиозный скандал не потому, что понтифик сказал что-то необычное и шокирующее, а как раз потому, что норма в наши дни уже является предметом скандала.

Иван Шилов ИА Регнум

Папа сказал: «Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами».

В другой ситуации речь папы не привлекла бы никакого внимания и была бы сочтена проявлением обыкновенной вежливости — обращаясь к пастве из определенной страны, вполне уместно показать, что знаешь и уважаешь ее историю и культуру. Любой дипломат в чужой стране вносит в свою речь какие-нибудь комплименты стране пребывания.

Но в наши дни она вызвала яростные нападки — хорошо отзываться о России, тем более о ее правителях, нельзя ни при каких обстоятельствах.

Как написал украинский архимандрит Кирилл (Говорун):

«Украинцы абсолютно правильно сделали, что подняли шум по поводу экспромтов папы Франциска во время телемоста. Любые положительные ссылки на российские имперские нарративы, даже в терапевтических целях, должны стать табу для всех без исключения, даже для папы. Мы должны быть церберами и впредь рычать на любые подобные посягательства».

Образ «церберов», рычащих на папу Римского, конечно, яркий — и точный. Лай поднялся такой, что глава пресс-службы Святого престола М. Бруни выступил с пояснениями:

«В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад, как явно следует из контекста, в каком они были произнесены, папа хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии, и, безусловно, он не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды».

Но сам этот случай — не государственные деятели, не церковные даже, а просто «церберы» из интернета, отчасти украинского, отчасти западного, жестко указали папе, как ему себя вести — говорит о том, как изменилась ситуация со времен Холодной войны между СССР и США.

В те времена считалось само собой разумеющимся, что следует проводить разграничение между народом и культурой страны, с одной стороны, и ее правительством, с другой.

Обычно пропаганда любого государства, вовлеченного в конфликт, подчеркивает, что борется не с народом (к народу, напротив, они-то со всей душой), а с правящим режимом. За этим стоят вполне понятные прагматические соображения. Цель психологической борьбы — привлечь на свою сторону колеблющихся и ослабить решимость оппонентов, в том числе в стане противника.

Например, в позднесоветскую эпоху диссиденты, которые выступали против властей СССР, прославлялись на Западе как герои и борцы за свободу. Если им удавалась попасть на Запад, их встречали как родных.

Нынешний конфликт тут составляет разительный контраст. Говорить о тотальной отмене русской культуры на Западе было бы преувеличением — но это вполне заметное явление. «Хорошие русские», перебравшиеся в Восточную Европу, отнюдь не встречают ласкового приема. Недавно, например, один мой знакомый, переехавший из Москвы в Литву на почве острых (и давних) разногласий с властями России и устроившийся было преподавать в университете, был изгнан с работы после того, как патриотическая литовская активистка раскопала статью десятилетней давности, где он описывал присоединение Прибалтики к СССР — с неодобрением, но с некоторым количеством нюансов, которые сейчас показались неприемлемыми.

Это довольно типичный случай. Такое поведение кажется контрпродуктивным — зачем бить по своим сторонникам и отталкивать колеблющихся? Зачем демонстрировать, что российское происхождение уже само по себе делает человека мишенью независимо от его личной позиции?

Такому поведению можно предположить несколько причин, но мы остановимся на одной.

Cancel Culture сложилась на Западе уже годы назад, и русские были далеко не первыми ее жертвами. Если оказалось, что ваш знакомый двадцать лет назад явился на вечеринку в черном гриме, что тогда не считалось, а вот сейчас считается лютым расизмом, вам лучше делать вид, что вы его никогда не знали. Если окажется, что вы проявили мягкость к разоблаченному врагу народа, у вас самого возникнут проблемы. Может быть, было бы гораздо эффективнее говорить с людьми по-хорошему, пытаясь привлечь их на свою сторону, — но страшно, что обвинят в симпатиях к врагу.

Причем источником проблем тут становится не государство, а активисты в интернете, которые считают своим долгом бурно негодовать, обращаться с требованиями в инстанции, создавать травлю в Сети, причем очень часто не по приказу и не за деньги, а потому что в силу личных особенностей психики им обязательно нужен шум и скандал.

Скандалисты, рвущиеся разоблачать измену и крамолу, были всегда — но интернет создал им неслыханные ранее возможности.

А большинство людей — особенно чиновников, руководителей предприятий и вообще тех, кто привык нести ответственность за других — предпочитают избегать шума, скандала и конфликтов.

Они склонны бояться самоназначенных прокуроров, даже если за ними не стоит никакой реальной силы. Страх перед чисто виртуальными бурями (обозначаемыми емким английским выражением shitstorm) становится материальной силой — и вот уже безвестные крикуны из интернета вовсю рулят повесткой.

Этот фактор (и ряд других, о которых трудно рассказать в одной колонке) ведут к разогреву общей враждебности — именно к стране и культуре, а не к правительству.

Даже если такая враждебность совершенно контрпродуктивна с точки зрения каких-то осмысленных целей.

Папа Римский действует в совершенно другой логике. Он несет ответственность за свою паству, за отношения Католической церкви с различными правительствами, за положение своих единоверцев в разных странах, за сохранение и умножение своей паствы.

Идентичность Церкви и ее влияние на людей основано на том, что ей вверено «служение примирения» — грешники примиряются с Богом через покаяние, и это приводит к их примирению друг с другом. Как глава крупнейшей христианской общины мира, папа Римский просто потерял бы лицо, если бы подчинился логике ненависти к какой-то культуре, включая русскую.

Все войны рано или поздно кончаются миром. А для того, чтобы заключать мир, нужно сохранять каналы для диалога. И тут папа обладает уникальными возможностями, которые не хочет терять. Конечно, сетевые «церберы» поднимают страшный лай — но будем надеяться, отменить папу Римского будет им не по зубам.