Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Провальный контрнаступ, разрыв зерновой сделки, но в украинском медиаполе шквал эмоций по другому поводу — достройке музея голодомора. Оказывается, ещё 13 июля депутаты проголосовали за выделение на это «святое дело» 570 млн грн. После чего резьбу сорвало уже даже у самых стойких.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинцы массово возмущаются в соцсетях, что такие расходы в разгар войны недопустимы. Тем более на фоне проблем с финансированием армии и выплат военнослужащим, которым так и не вернули доплаты в 30 тысяч, ссылаясь на дефицит средств. Самый простой способ возмущения — посчитать, сколько дронов и другого оружия можно было бы купить за «музейные» миллионы и вместо огромного тризуба на Родине-матери.

«Если во время войны вместо производства беспилотников Рада направляет более чем полмиллиарда гривен на строительные работы в музее Голодомора, то для меня это важно. Потому что на эти сотни миллионов гривен можно было изготовить более чем 30 тысяч FPV-дронов. …Война не завершится в ближайшие месяцы, а может, и годы. Поэтому все наши скудные, в сравнении с Россией, бюджеты необходимо максимально направлять на приближение победы Украины. Музей мы обязательно достроим после войны», — написал в соцсети бывший глава Черниговской ОГА, а ныне сотрудник Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Андрей Прокопенко.

Всех этих людей можно было бы стандартно обвинить в недостатке патриотизма, но теперь это вряд ли получится. Поэтому власть просто хранит таинственное молчание и делает своё. Потому, что в принципе не может иначе.

Проект этот достаточно давний.

Музей голодомора («Национальный музей Голодомора-геноцида», так выглядит его полное название) — это мегапроект президента Виктора Ющенко. Сам он неоднократно говорил о том, что открытие музея видит своей основной задачей на президентском посту. Если сейчас Владимир Зеленский катается по миру и везде клянчит деньги и/или оружие, то Ющенко катался по миру с просьбой к парламентам и правительствам осудить голодомор. А позднее — ещё и признать его геноцидом украинцев. Ну а сам музей был как бы центром притяжения масштабной политики культа смерти, запущенным после «оранжевой революции».

От него веером разошлось множество памятников местного значения. Не все они были открыты при Ющенко, но добрая половина установлена в 2005–2009 гг., т.е. в период его президентских полномочий. А всего на Украине насчитывается порядка сотни разного рода памятных знаков, причем загадочным образом часть из них стоит даже в тех населённых пунктах, которые в 1932–33 гг. не входили в состав УССР (Тернопольская и Львовская области).

Смысл был не том, чтобы почтить память невинно убиенных. Концепция голодомора, продвигаемая Ющенко и его преемниками, предполагает, что:

— голод был спланированным актом: геноцидом;

— целью голодомора было уничтожение украинской нации;

— спланировало и реализовывало геноцид руководство УССР и СССР.

Результатом же огромных усилий и средств, потраченных на «объяснение правды», стала простая формула «русские всегда убивали украинцев». Просто из лютой ненависти, безо всяких причин. Поэтому нет никакого смысла размышлять, откуда могли взяться жертвы голода в польских Тарнополе и Львове, не говоря уж о многочисленных жертвах голода в РСФСР и Казахстане.

ИТАР-ТАСС/Владимир Синдеев Национальный музей Голодомора-геноцида в Киеве

За время своего президентства Ющенко удалось открыть только первую очередь мемориала, оставив завершение строительства своим преемникам. Так что само по себе строительство второй очереди изначально не было какой-то сенсацией. Просто последние пару лет выдались очень насыщенными в плане событий, так что украинцы попросту забыли о достройке музея.

Но не забыли власти.

Финализация строительства стартовала ещё при Петре Порошенко в 2017 году, а завершить его по плану должны как раз в 2023-м, к 90-летней годовщине трагических событий. Так что, с одной стороны, все в рамках пристойного завершения начатого. Но, с другой, постоянно требовать у общества деньги на оборону страны, не решать проблемы с выплатами семьям погибшим, при этом выбрасывая несчитаные миллионы на отлитую в бронзе скорбь по умершим сто лет назад, как-то аморально.

Но этот спор сегодня изначально ведётся в неверном залоге.

Строительство мемориала изначально было способом воровства денег, поэтому свернуть такое важное начинание в пользу их траты на какие-то дроны, пусть и очень важные, попросту невозможно. И это не наше мнение, а вывод Счётной палаты Украины. В 2009 году она вынесла заключение о том, что затраты на одно только проектирование превысили смету почти в пять раз — 27,5 и 133,8 млн грн соответственно ($5,5 и 26,8 млн).

Всего же во времена Ющенко на музей из бюджета успели потратить не менее 500 млн грн ($100 млн). И с учётом почти пятикратных потерь на одном только проектировании можно только догадываться, сколько из этих 100 млн ушло в карманы чиновникам.

На фоне этих трат нынешние 570 млн грн ($15,5 млн) кажутся несерьёзными. Но к этому нужно прибавить ещё 2 млрд грн ($77 млн). Столько на музей выделили в 2017 и 2018 годах, чтобы профинансировать работы на срок до 2021 года. Кроме того, компания, которая тогда выиграла тендер на достройку, в 2017–2018 гг. проводила разного рода предварительные работы на общую сумму ещё 336 млн грн ($13 млн). То есть в сумме вторая очередь уже затягивает на $105 млн.

Компанию, выигравшую тендер, по доброй традиции поймали на воровстве бюджетных средств. Но переигрывать тендер не стали. К слову, Счётная комиссия в 2009 году оценила стоимость строительства второй очереди в 473 млн грн ($95 млн). То есть проект снова вылез за смету, а общие затраты на музей уже превысили $200 млн.

Иными словами, те, кто сегодня говорят «Разве в воюющей стране некуда девать деньги?» видят лишь кусочек голодоморной проблемы, существующей как минимум с 2006 года — со времени голосования украинским парламентом за закон «О голодоморе 1932–1933 гг. в Украине». Именно он положил начало системному расходования бюджетных средств на это бесконечное строительство. Всё это время власть имущие разворовывали эти деньги, прикрываясь голодомором, — почему бы им теперь перестать?

Вопрос финансирования здесь важен ещё и потому, что он — своего рода ключик к пониманию сути проблемы и её связи с текущими событиями.

Подобные сооружения очень часто строятся на пожертвования как минимум, а иногда и полностью. В качестве примеров можно привести Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем или Ржевский мемориал. А в музее истории голодомора — сплошь бюджетные миллионы. Так что же: украинцы не ценят своих близких, ставших жертвами голода начала 30-х?

Думается, дело в другом.

В том, что музей голодомора изначально был не про память и не про 30-е годы. Это такая местная версия мультивселенной Марвел, в которой украинцев пытались извести на корню. А они, всем смертям назло, выжили. И теперь обязаны мстить. Историю и память заменили на миф и комикс. В этом смысле показательно проследить не только за расходами на строительство, но и за увеличением числа жертв голодомора. С 2–3 млн оно уже успело дорасти до 10 млн.

С голодомора имени Виктора Ющенко начали резко ухудшаться российско-украинские отношения. Он стал простой и понятной причиной ненавидеть Россию и русских для молодого поколения. Спустя несколько лет, в 2014-м это аукнется началом конфликта в Донбассе. Многие украинские военные тогда долго раскачивались, а вот заряженная националистическая молодёжь — нет. «Это русские и их пособники, пришла им пора ответить за голодомор и за все остальные обиды».

Поэтому как бы украинцы ни кричали в соцсетях, деньги выделять на музей не перестанут. Не только потому, что начатое нужно достроить. И не только потому, что воровать на строительстве музея пристроилось уже третье поколение политической элиты. Но и потому, что музей изначально замышлялся как идеологическое обоснование русофобии в качестве национальной идеи Украины. А что сегодня для Киева может быть актуальнее?