Если «прекрасную Россию будущего» нельзя строить ни исходя из «существующей вокруг реальности», ни по западным образцам, то как вообще нам сформулировать образ будущего? Не говоря уже о том, чтобы начать движение к нему? Нет, критикуемый Нориным вариант, «исходя из иллюзий и миражей», конечно, не является приемлемым, хотя бы потому, что миражи у всех разные, да и опыт строительства исходя из иллюзии (коммунистической) у нас уже имеется и повторять метод практически никто не хочет. Но от чего же тогда отталкиваться?

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В первую очередь от двух вещей: от традиций и идеалов. Идеалы не есть миражи — это то, что является символом веры, ценностями конкретного народа. Есть ли у русского народа, русской цивилизации такие ценности? Несомненно. Хотя об их наборе идет постоянный спор, можно выделить основные. Есть и традиции, не только государственного устройства, государственного строительства, но и традиции воплощения этих самых идеалов.

Наша тысячелетняя история — и даже ее последние полтора века — даёт нам огромный опыт этих попыток. В промежутке от реформ Александра Второго до путинских реформ уместилось несколько радикальнейших экспериментов над самими собой. Только самые заметные — это большевистская отмена частной собственности и гайдаровское ее возвращение, а ведь были еще и столыпинская реформа, и НЭП, и коллективизация, и реформы 50-х. Ни одна другая страна мира (тем более из великих держав-цивилизаций) не имеет сопоставимого с нами опыта неоднократной переделки (успешной или нет, это уже другой вопрос) собственного общественного, экономического, государственного устройства. За эти переделки-реформы-перестройки-революции мы заплатили огромную цену, и уже одно это заставляет нас чрезвычайно осторожно и ответственно подходить к формулированию нового образа «светлого будущего». И объясняет-оправдывает нежелание-нерешительность Владимира Путина взять на себя роль автора картины «мечты» и уж тем более дорожной карты на пути к ней.

Однако обойтись без нее мы все равно не сможем — сама суть русского народа, наш исторический опыт говорят о том, что мы народ идеи, веры, устремления ввысь. Это не делает нас лучше или хуже других, но это задает совершенно конкретные условия для нашего существования и тем более развития, прорыва. А нам сейчас нужен именно прорыв по двум простым причинам.

Во-первых, после отказа от последней большой идеи, коммунистической, мы оказались в полноценном кризисе — духовном, демографическом, экзистенциальном. Разочарование в Западе и его модели (рынок и демократия), которые с конца 80-х до середины 90-х стали объектом поклонения для заметной части элит (и немалой части народа), пришло достаточно быстро — не ко всем, но к большинству. Ренессанс коммунистической идеи невозможен, по крайней мере, в том виде, как она воспринимается большинством нашего народа. При этом нарисовать новую «национальную идею» просто так невозможно: она должна как отвечать ценностям народа и его идеалам, так и конкретной ситуации в стране, ее силам и средствам.

Во-вторых, глобализация (провалившаяся англосаксонская, но продолжающаяся многополярная) просто вынуждает Россию определяться. Не с кем она, потому что это неправильный выбор, а кто она такая. Россия не может быть ни частью западного мира, ни сателлитом Китая (как нас пугают наши западники), ни даже подыгрывающей ему. Россия может быть только самостоятельным, самодостаточным центром силы, что совершенно не исключает ни теснейшую кооперацию, ни даже союз с Китаем. Если мы проведем ближайшие двадцать лет в состоянии простого выживания, обороны (пусть даже и с локальным успешным наступлением в виде возвращения Украины) и переориентации с Запада на Восток, мы не просто упустим время, мы проиграем (исторически). В течение оставшихся до конца двадцатых годов лет нам нужно сформулировать образ будущего и приступить к его воплощению в реальность.

Главный наш вызов — демографический. Нужно говорить честно: мы вымираем. Никакой завоз мигрантов ничего не решит, наоборот, он лишь ухудшит ситуацию. Потому что будет происходить размывание стержня и основы России — русского народа. Его постепенное вытеснение, замещение — это абсолютная катастрофа, недопущение которой должно быть приоритетом всей государственной политики. Более того, нам не обойтись без остановки, исправления уже идущих миграционных процессов. Не полный запрет на прием мигрантов из среднеазиатских и закавказских республик, но его жесткий, продуманный контроль при ужесточении условий предоставления гражданства и проведении четкой (и труднопреодолеваемой) границы между временным статусом гастарбайтера и получением российского паспорта.

Демографическая проблема таким образом вообще стоит за рамками любой картины «прекрасной России будущего», потому что ее решение является непременным условием существования России уже в среднесрочной перспективе. То есть принцип возвращения к большой семье является приоритетным, обязательным и должен быть именно так и сформулирован. Семья с минимум тремя детьми должна стать основой государственной политики, и как раз размышление о том, какие условия нужно создать для этого, и приведет нас к пониманию образа «прекрасной России будущего».

То есть, во-первых, будущая Россия — многодетная. Во-вторых (потому что это лежит на поверхности) она деурбанизирована. То есть не собирает все население в мегаполисы, а, наоборот, развивает малые города, пригороды больших городов и деревни. Потому что большая рождаемость (от трех детей и выше) возможна только на земле, в своем доме. Опыт всех современных нам цивилизаций показывает: мегаполис, тем более многоэтажный, убивает сначала большую семью, а потом и семью как таковую.

Роман Денисов/РИА Новости Коттеджный поселок в Московской области

В-третьих, будущая Россия строится на принципах солидарности, соборности, правильно понятого коллективизма. Это не перенесение деревенской общины 19 века в 21 век — это ее новое осмысление и новая форма. Да, люди уже не работают вместе в поле, но чувство соседства, товарищества, общины можно вернуть, сохранять и при новом социально-экономическом укладе. Если его главными чертами будут общее выше частного, производительный труд выше торгового (рабочий и творец важнее продавца), справедливое распределение национального дохода, курс на минимизацию разрыва в доходах (как минимум госсектора) до 7–8 раз. Не стремление к уравниловке, но и не построение классового общества с закрепленным разделением на вечно богатых и неизменно бедных. Нам нужен учет как советского опыта, так и дореволюционного и постсоветского, потому что во всех них были попытки приблизиться к воплощению тех или иных представлений народа о правде, то есть справедливости.

В-четвертых, именно жизнь по правде, то есть справедливости, является главным идеалом русского народа, и стремление к ней, ориентир на нее должны стать краеугольным камнем всего здания «прекрасной России будущего». Мы не будем повторять ошибок прошлого, обещая построение коммунистического «Царства Божьего на земле», понятно, что справедливый уклад жизни общества и государства недостижим, но он должен быть ориентиром, официальным девизом и идеологией нашего государства. Не абстрактное социальное государство, а государство, настроенное и устремленное к поиску и строительству максимально возможного справедливого уклада как социально-экономического, так и политического. Такое движение (процесс, устремление) будет принято нашим народом как действительно отвечающее его представлениям о правде, о наилучшем устройстве его государства.

В-пятых, то, что составляет так называемые традиционные духовно-нравственные ценности (термин не ахти, но уже стал общепринятым), и то, что уже даже записано в указах президента: вера предков, крепкая большая семья, патриотизм, уважение к старшему поколению, национальная культура и т.д. — всё это является не казенным, а реальным наполнением всех общественных институций, от школы и театров до университетов и органов власти. То есть воспитание новых поколений происходит не просто на высоких примерах прошлого, а на том, что они видят вокруг себя в повседневной жизни. Потому что общество и государство поощряют служение ближним в самых разных его формах, от воспитания детей до работы чиновником или депутатом местного самоуправления.

Понятно, что «кадры решают всё», причем снизу доверху. От учителя до министра, поэтому формирование, воспитание национальной элиты из достойных (по знаниям, квалификации, порядочности, честности) является важнейшим условием построения «прекрасной России будущего». Это самая сложная задача, потому что «слаб человек», да и культ успеха любой ценой, наживы, удовольствий, потребления способствовал формированию совсем других качеств и ориентировал новые поколения в сторону крайнего индивидуализма, а старшие приучил не верить в большие цели (и не ставить их).

Но это как раз признак кризиса, а ведь мы исходим из того, что, несмотря на кризис, точнее даже благодаря ему, у нас есть понимание невозможности продолжать жить как прежде. То есть у нас есть готовность дать ответ на вызов, стоящий перед нами. И есть осознание того, что, откладывая его, мы лишь еще больше усложним себе задачу. Трудные времена рождают сильных людей? У нас давно уже трудное время, если говорить не о материальном, физическом выживании, а о вызове, стоящем перед нами. Надо просто, чтобы это осознала как можно большая часть нашего народа, и тогда сильные люди начнут строить «прекрасную Россию будущего».