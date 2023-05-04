Заявления о миссии мира, сделанные папой Римским Франциском на исходе его визита в Венгрию, вызвали сильное раздражение во многих украинских СМИ. И хотя в России тон многих комментариев тоже был, скорее, холодным, дипломатическим потенциалом Ватикана (и религии вообще) не стоит пренебрегать.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Находясь на борту самолета, вылетающего из Венгрии в Италию, папа сказал: «Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас проводится миссия, но она еще не является публичной. Когда она будет предана огласке, я расскажу о ней».

Представители администрации украинского президента поспешили с кислой миной заявить, что «президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования».

Папа Франциск не первый раз навлекает на себя неудовольствие Украины (и стоящего за ней Запада).

Хотя его позицию никак нельзя назвать пророссийской, она отличается от того, что от него хотели бы видеть. Во время вооруженного конфликта его участники рассматривают религию (и религиозных деятелей) исключительно в качестве психологического и пропагандистского ресурса. Папа же видит свою роль явно иначе.

Мы можем вспомнить несколько (из многих) примеров. Папа осудил террористическое убийство Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой войны».

Следственный комитет России Следователи на месте взрыва автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина

Не так давно (в католическую Страстную пятницу, 7 Апреля) в Риме прошел крестный ход, тема которого была заявлена как «Голоса мира в мире, находящемся в состоянии войны». В мероприятии приняли совместное участие русский и украинский подростки, говорившие о своем опыте.

Это событие вызвало резкое неодобрение со стороны спикера министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который заявил, что понтифик «приравнивает жертву к агрессору».

Нынешние слова о поисках мира прозвучали после визита в Венгрию — страну, которая хотя и состоит в ЕС и НАТО, держится особняком, проводит независимую политику, открыто отвергает нынешнюю «радужную идеологию» и не стесняется подчеркивать свои христианские корни.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск и Виктор Орбан

Все это делает Виктора Орбана предметом ожесточенных нападок (его постоянно называют «маленьким Путиным»), но, похоже, ничуть не помешало папе посетить эту страну, где его горячо приветствовали толпы ревностных католиков.

На воскресном богослужении в Будапеште, в присутствии почти ста тысяч человек, папа Римский сказал, что молится и за украинский, и за русский народ, и за «будущее надежды, а не войны».

Более того, в Венгрии он встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским Илларионом (Алфеевым). Владыка Илларион пояснил, что они не разговаривали о политике. Но сам факт встречи папы с одним из самых заметных иерархов Русской православной церкви не остался незамеченным.

«Папа Римский в Венгрии расцеловал экс-председателя отдела внешних связей РПЦ», — с негодованием отметили некоторые украинские СМИ.

Но и в России реакция оказалась не сказать чтобы теплой.

Папе припомнили то неодобрение, с которым он отзывался о действиях России в нынешнем конфликте. А многие комментаторы углубились в историю православно-католических конфликтов как минимум до псов-рыцарей и Ледового побоища, усматривая за всеми действиями Ватикана коварные поползновения поглотить православный мир.

Такая реакция отчасти понятна.

В условиях острого противостояния люди склонны делить мир на своих и врагов, а человек, которого нельзя зачислить в однозначные друзья, автоматически попадает во враги. Любая позиция, кроме безоговорочной поддержки нашей стороны, вызывает в лучшем случае подозрительность, а то и негодование.

Но уникальная позиция понтифика как раз и создает дополнительное поле возможностей.

Война всегда сопровождается максимально жесткой риторикой, которая изображает конфликт как битву космического добра с космическим злом. Такая битва может кончиться только тем, что «зло» будет стерто с лица земли, а какой ценой — это уже неважно.

Отсюда, например, желание изобразить эвакуацию детей из зоны военных действий как «акт геноцида». Враги, являясь космическим злом, просто обязаны совершить все злодеяния, которые им положены по сценарию.

Но эта риторика сама по себе становится действующим фактором. Когда прагматические интересы сторон уже можно было бы согласовать, кровь продолжает литься, потому что военная пропаганда внушила людям, что мир — это предательство всего самого святого, сговор лично с сатаной.

Очень важно, что кто-то старается поддерживать разговор или хотя бы говорит о его необходимости и видит в России не мировое зло, а страну, с которой надо будет в конечном итоге договариваться о мире. Как сказал понтифик: «Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не можете достичь мира из-за закрытия… Это нелегко».

В самом деле, война ведется с целью установления мира на более выгодных условиях. Переговоры — часть усилий по достижению этого мира. Для того чтобы вести их, нужны дипломатические каналы связи и заметные общественные фигуры, которые могли бы играть роль посредников.

Религиозные лидеры занимают для этого самое подходящее место. Как сказано в Евангелии, «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Матф.5:9).

Нежелание папы объявлять «крестовый поход» против России, его сдержанная позиция, его разговор о мире в ситуации, когда все требуют победы и разгрома — это важное проявление доброй воли и здравого смысла. Того и другого в современном мире очень немного и поэтому их стоит ценить.