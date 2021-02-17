Москва, , 19:22 — REGNUM УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги в сезоне-2020/21. Об этом 17 февраля сообщается на сайте футбольного клуба «Локомотив» (Москва).

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Решение принято, т.к. неблагоприятное развитие эпидемиологической ситуации в Европе создает трудности в логистике.

По итогам жеребьевки в 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» должен был сыграть с «Ференцварошем» (Венгрия), клуб «Чертаново» — с «Маккаби» из Хайфы, «Зенит» — с «Ренном» (Франция), «Краснодар» — с «Аяксом» (Амстердам).