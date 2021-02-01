Хабаровск, , 08:35 — REGNUM В Хабаровске с 10 по 14 марта впервые пройдёт первенство России по греко-римской борьбе. Планируется участие около 400 сильнейших атлетов со всей страны в возрасте до 21 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Читайте также: Турнир по борьбе имени Ивана Ярыгина перенесён на май

Спортсмены будут бороться за путёвки на турниры мирового и европейского уровней.

Вместе с участниками соревнований на первенство прибудут почётные гости — победители и призёры Олимпийских игр. Ожидается, что одним из них будет прославленный российский борец Александр Карелин.

Первенство должно было состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Как сообщало ИА REGNUM, международный турнир по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина в Красноярске перенесён на май.