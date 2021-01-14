Москва, , 12:58 — REGNUM Международный турнир по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина в Красноярске перенесён на май. Об этом 14 января заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Ситуация пока остается непростой, поэтому было принято решение перенести турнир Ярыгина на весну, на май», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

При этом он отметил, что сроки проведения внутрироссийских соревнований остаются без изменений. Сейчас идёт подготовка к чемпионату России по греко-римской борьбе, который должен пройти 18−22 января в Ростове-на-Дону.

Турнир серии Гран-при «Иван Ярыгин» традиционно проходит в конце января в Красноярске.