Валенсия, Испания, , 13:38 — REGNUM Кенийский бегун Кибивотт Канди установил новый рекорд мира в полумарафоне на состязаниях, который проходили в Валенсии. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен из Кении смог преодолеть 21,1 км за 57 минут 32 секунды, чем побил достижение своего соотечественника Джеффри Камвороры (58.01).

При этом еще три спортсмена в Валенсии — Джейкоб Киплимо из Уганды (57.37) и другие представители Кении — Ронекс Кипруто (57.49) и Александер Мутисо (57.59), побили предыдущее мировое достижение.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) определит на заседании совета в марте 2021 года количество российских легкоатлетов, которые будут иметь право будут иметь выступать на Олимпийских играх (ОИ) в Токио и других самых крупных международных стартах сезона-2021.