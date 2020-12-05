Монако, , 15:59 — REGNUM Количество российских легкоатлетов, которые будут иметь право будут иметь выступать на Олимпийских играх (ОИ) в Токио и других самых крупных международных стартах сезона-2021, будет определено международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на заседании совета в марте 2021 года. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе World Athletics, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, решение о том, что квота для участия в международных соревнованиях российских спортсменов в количестве десяти человек была определена до решения перенести летнюю Олимпиаду в Токио с 2020 на 2021 год.

«Новая программа ANA (авторизованные нейтральные спортсмены) будет рассмотрена на заседании совета в марте 2021 года», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что совет World Athletics принял решение о возможности выступления на крупнейших международных турнирах сезона-2020 (Олимпиаде и чемпионатах мира) не больше десяти спортсменов из РФ с нейтральным статусом.