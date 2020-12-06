Лас-Вегас, США, , 12:30 — REGNUM Промоушен Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может уволить несколько десятков своих бойцов до конца текущего года. Такую возможность 6 декабря допустил на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 16 глава UFC Дэйна Уайт.

«Мы собираемся провести серьёзную чистку ростера к концу года… Грядёт большое отчисление, в следующие несколько недель вы увидите много имён, от которых мы избавимся», — сказал Дэйна Уайт.

При этом, как отметил на своей странице в соцсети Twitter инсайдер Ариэль Хельвани, в данное число может войти 60−80 спортсменов, включая известных бойцов.

«Слышал, что это будет где-то в диапазоне 60−80 бойцов в течение следующих недель-месяцев. Ранее UFC тоже сокращал бойцов, но не в таком количестве», — написал инсайдер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боец смешанного стиля (ММА) Джамал Хилл победил досрочно своего соотечественника Овинса Сен-Прё на турнире промоушена UFC on ESPN 19, проходившем в Лас-Вегасе.